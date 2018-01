Empate justo entre Eibar y Málaga

Eibar y Málaga firmaron tablas en Ipurúa (1-1) en un partido loco en el que ninguno de los dos equipos supo ganar, pese a contar con muchas y claras ocasiones para haberlo conseguido. El Málaga supo aguantar un final de infarto, mientras que el Eibar pagó caro un error defensivo en la primera parte y tuvo que remar contracorriente durante más de una hora para, al menos, lograr un empate y superar en la diferencia de goles particular al Málaga.

4-4-2 (D.P.) José Luis Mendilibar 25 Dmitrovic 7 Capa 18 Arbilla 15 José Ángel 12 Cambio 50' Sale Ramis Paulo Oliveira 8 Cambio 72' Sale Bebé Inui 14 Dani García 20 Cambio 55' Sale Orellana Iván Alejo 24 Joan Jordán 19 Charles 17 1 goles 75' Gol Kike García 1 Roberto 15 Tarjeta amarilla 43' Tarjeta amarilla Federico Ricca 4 Luis Hernández 2 Miquel 18 Rosales 7 Iturra 14 Cambio 83' Sale Kuzmanović Recio 20 Keko 11 Cambio 79' Sale Alejandro Mula Chory 8 Adrián 26 1 goles 15' Gol Cambio 59' Sale Borja Bastón Youssef En-Nesyri 4-2-3-1 José González

El Eibar no tardó en asustar con un buen centro al área y un gran disparo de Cote que se marchó alto por poco, como consecuencia de unos primeros minutos en los que los locales no se querían dejar sorprender y presionaban en campo del Málaga. El Eibar no se cansaba de buscar centros desde la banda derecha, fiel a su estilo, aunque los centrales visitantes se mostraron muy serios en esos primeros compases del partido. Pese a todo, el Málaga se adelantó en el marcador en el minuto 15, tras un grave error de Capa en el pase que no desaprovechó En Nesiri para batir a Dmitrovic y adelantar a los de José González.

Al Eibar no pareció afectarle anímicamente ese revés y siguió a lo suyo, con el apoyo de su público, e Inui tuvo el empate en el minuto 22 con un centro-chut envenenado que Roberto salvó con una buena intervención. Eso sí, el Málaga seguía ganando la espalda de los armeros con verticalidad y En Nesiri volvió a demostrar su velocidad, aunque no supo definir ante Dmitrivoc. Los visitantes se iban estirando poco a poco ante la imposibilidad del Eibar de llegar con claridad y parecía que se lo iban creyendo más ante un equipo local que parecía pedir el descanso en los últimos minutos.

En la segunda mitad, el Málaga siguió con la misma táctica, balones largos al ariete marroquí, que ganaba la espalda en velocidad a Arbilla y Oliveira con bastante facilidad. Tampoco las circunstancias parecían ayudar a los de Mendilibar, ya que Oliveira se lesionó a los pocos minutos de comenzar la segunda parte y tuvo que entrar Ramis al campo. Adrián tuvo la sentencia en el minuto 55 tras otro regalo infantil de la defensa local, pero el exjugador del Eibar disparó a las manos de Dmitrovic cuando tenía todo a su favor.

Los locales seguían sin encontrar la tecla y Mendilibar dio entrada a Orellana para buscar ese plus en el uno contra uno que acercase a su equipo a las inmediaciones de la portería de Roberto, aunque no se veían atisbos de remontada. Pero Ipurúa nunca concede treguas a los rivales y Kike García aprovechó en centro desde la izquierda de Bebé para poner las tablas en el marcador cuando aún faltaban 15 minutos.

El Eibar se vino arriba y acosó durante los últimos minutos, e incluso Charles pudo haber marcado el segundo, pero Roberto volvió a estar atento y se convirtió en el salvador de su equipo en el tramo final del encuentro.