Diez claves para seguir la jornada 20 de la Liga Santander

La segunda vuelta se inicia con una jornada que se distribuye en cuatro días. A ella se llega con una clasificación en la que diez equipos están separados por apenas seis puntos.

1. Orden, consistencia y solidaridad

Getafe (9º, 26 puntos) – Athletic (12ª, 25 puntos). Viernes, 19. 21,00 horas (BeIN Sports LaLiga)

Hace dos temporadas el Getafe acabó la primera vuelta en el puesto duodécimo tras sumar 23 puntos, ocho sobre el descenso. Acabó penúltimo con 36 tras ganar apenas tres partidos más y empatar cuatro. Ahora está todavía en mejor situación, con diez puntos de diferencia sobre el Deportivo, que marca la zona roja, pero nadie se fia. “Hay que ser más ordenados y consistentes”, exige el entrenador Pepe Bordalás. Parece cuando menos sorprendente que redoble esa demanda si se considera que su equipo no ha concedido siquiera un gol a sus cuatro últimas visitas. Pero ese es el ADN de este Getafe que además recupera a Markel Bergara, el futbolista que equilibra al equipo, operado de una rotura de menisco hace apenas 37 días. Se esperaban dos meses de baja para el mediocentro vasco, pero ha devorado los plazos. Parece complicado aguardar un nuevo desplome del Getafe, que está en condiciones de reverdecer laureles continentales. “Todo está en la mente y dentro de nuestras limitaciones hemos demostrando que trabajando con solidaridad tenemos capacidad para plantar cara a cualquier rival”, dice Bordalás. No jugarán ni Kepa ni Guaita, metas que tienen un futuro inmediato por definir y sendas lesiones por resolver.

· El Getafe no ha perdido en sus últimos seis partidos como local en La Liga (cinco triunfos y un empate) y no enlaza siete o más sin derrota en el Coliseum en la máxima categoría desde abril de 2013 (10).

· Solo el Barcelona (26) tiene una racha actual más larga de partidos invicto en la Liga que el Athletic (8).

2. El momento mágico de los pericos

Espanyol (14º, 24 puntos) – Sevilla (6ª, 29 puntos). Sábado, 20. 13 horas (BeIN Sports LaLiga)

Futbolistas del Espanyol. con Melendo, en primer plano, celebran el triunfo copero ante el Barcelona. David Ramos Getty Images

Ya apenas llueve en el Espanyol después de que el equipo llegase a la víspera navideña en una situación incómoda y con el técnico discutido por un sector de la grada. El equipo no pierde en Liga desde el 11 de diciembre y se reafirma en la Copa. La posibilidad de que Quique Sánchez Flores dejase el equipo, bien por iniciativa del club, bien por la suya propia, ya semeja pasado. “Confío mucho en la inyección de moral y en el poder de la mente. Es un momento mágico y es la hora de aprovecharlo”, apunta el entrenador, que quiere dar el salto. “Es un partido especial el del Sevilla porque significa entrar en otra liga diferente, en una bonita e importante”, apostilla. Un triunfo dejaría a los pericos a dos puntos de un rival que no hace tanto veían de lejos. No podrán participar Piatti y Jurado, ausentes de la convocatoria por molestías físicas, pero es el momento de Melendo, el héroe del triunfo ante el Barcelona en la Copa del Rey. “Es como un cromo porque lo puedes colocar donde quieras. Puede jugar en muchas posiciones y además, mentalmente es muy fuerte. Entendemos que está más que preparado para jugar siempre”, explica Quique. El Sevilla se alivió también en la competición del K.O. y trata de reafirmarse y, sobre todo, de sumar los primeros puntos con Vincenzo Montella al mando. “Todo forma parte de un trayecto, los conocimientos tácticos se están mejorando, pero sobre todo se ha mejorado la mentalidad”, incide el técnico italiano, que va recuperando piezas sobre todo en la defensa. Pareja ya se entrena con el grupo y Carriço está próximo también a reaparecer.

· El Espanyol no ha perdido en sus últimos cuatro partidos de Liga (dos victorias y dos empates) y solo una vez ha enlazado cinco seguidos sin derrota en la máxima categoría con Quique Sánchez Flores (nueve en diciembre de 2016).

· El Sevilla ha perdido sus últimos tres partidos en La Liga y no enlaza cuatro derrotas o más seguidas en la competición desde diciembre de 2010 cuando sumó cinco.

3. Bono vuelve a casa, Stuani se lo pierde

At. Madrid (2º, 42 puntos) – Girona (10ª, 26 puntos). Sábado, 20. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

Stuani sufrió un fuerte golpe en la cabeza la pasada jornada en el partido contra Las Palmas y no se forzará su reaparición. No jugará en el Wanda Metropolitano en una cita para la que regresa Marc Muniesa tras mes y medio fuera del equipo por lesión. “No estamos teniendo tiempo a saborear lo que estamos haciendo”, lamenta el entrenador Pablo Machín sobre el devenir del Girona, demoledor en la goleada ante los canarios para cerrar una primera vuelta, según su técnico, “de notable”. Nadie habla de Europa en un debutante en la máxima categoría. “Seríamos un poco ilusos si pensáramos más allá de conseguir la permanencia. Estamos en una línea buena de resultados y tenemos un buen colchón, pero aún no está cerrado”, explica el centrocampista Pere Pons. Será un partido especial para Bono, el meta del cuadro gerundense con pasadio colchonero. “El Atlético es el equipo que me trajo a Europa y confió en mí cuando me estaba adaptando al fútbol europeo y la mentalidad de aquí”, dice el meta marroquí, que se forjó a la sombra de Courtois y Oblak.

· El Atlético es uno de los tres conjuntos de la liga que más puntos gana en los últimos diez minutos (cinco), el Girona es uno de los dos que más pierde en ese intervalo (siete).

· El Girona ha marcado al menos un gol en sus últimos 13 partidos ligueros.

4. El regreso del pistolero

Villarreal (5º, 31 puntos) – Levante (16ª, 18 puntos). Sábado, 20. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

5 meses y 27 días después vuelvo a una convocatoria. Han sido unos meses duros, mucho esfuerzo, mucho trabajo... un único objetivo, volver más fuerte. Gracias a todos por vuestro apoyo. #LoMejorEstáPorVenir pic.twitter.com/VWz5R87EHC — Roger Marti Salvador (@Roger27M) 19 de enero de 2018

Cinco meses y 27 días después regresa Roger Martí a una convocatoria del Levante. Vuelve el autor de 23 goles la pasada campaña para enfilar a su equipo hacia el ascenso y lo hace en un estado de necesidad que se entiende al valorar que apenas uno de los goles marcados por los granotas en la primera vuelta lo firmó un delantero. Y fue Enes Ünal, que jugará este fin de semana con el Villarreal. Roger se lesionó el pasado 22 de julio, se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. “En enero volveré a dar guerra”, avisó entonces. Ya había superado una situación similar en el Valladolid hace tres años para regresar con más fuerza. Canterano del Valencia, Roger ofrece desmarque, presión, verticalidad y remate. Le llaman El Pistolero, por su celebración de los goles. “Tiene muchas ganas e ilusión. No hay que precipitarse, tiene que ir progresivamente pero está loco por intentar ayudar al equipo. De aquí al final de liga su aportación y sus goles van a ser muy importantes para el equipo”, reflexiona su técnico Juan Ramón López Muñiz.

· El Villarreal ha marcado exactamente un gol en sus últimos cuatro partidos ligueros y mantuvo su portería a cero en tres de ellos (un gol encajado).

· El Levante es el equipo que más puntos ha sumado en los derbis valencianos disputados en la primera vuelta (cuatro); el Villarreal, el segundo que más (tres).

5. El orgullo por recomponer en Las Palmas

Las Palmas (20º, 11 puntos) – Valencia (3ª, 40 puntos). Sábado, 20. 20,45 horas (BeIN Sports LaLiga)

“En el club estaban como locos porque volviera contar con Remy, pero la opinión que cuenta es la mía”. Los incendios asolan a Las Palmas y a Paco Jémez, que además de lidiar con la situación del delantero galo al que además acusa de “mentiroso” ha tenido que trabajar toda la semana para levantar el ánimo de un equipo roto tras el desastre de Girona. “Les veo con el orgullo muy herido. Hemos tenido una semana para trabajar el aspecto físico y el táctico”. Las Palmas no volverá a jugar por ahora con una defensa de tres. “Ojalá en el futuro podamos”, dice Paco, que no podrá contar con Momo, lesionado en el último entrenamiento, y que ha llamado a filas al delantero del filial Erik Expósito. “Hasta que el club encuentre en el mercado otro jugador tenemos que tener alguna alternativa. Me gustan sus ganas, su planta, lo que nos pueda dar en el área. Y si Calleri tiene algún problema pues tenemos a Erik”. El técnico canario asume que el Valencia es un equipo que se alimenta de los errores del rival y nadie más accesible en ese aspecto que Las Palmas esta temporada. “Van a salir a morder”, previene Marcelino, técnico che, que deberá rehacer su once respecto al que ganó en Riazor porque ni Gayá ni Parejo están disponibles por sanción. Volverá, seguro, Kondogbia tras cumplir sanción.

· Se enfrenta el equipo que más marca en esta liga desde fuera del área (el Valencia siete) contra el conjunto que más encaja desde dentro (Las Palmas, 41).

· El Valencia ha completado con 40 puntos su segunda mejor primera vuelta en una Liga de 20 equipos tras la 03-04 (43 puntos), la última vez en que alzó el título liguero.

6. Nuevas piezas en Mendizorroza

Alavés (17º, 18 puntos) – Leganés (13ª, 24 puntos). Domingo, 21. 12 horas (BeIN Sports LaLiga)

John Guidetti conduce la pelota en el partido de Copa contra el Valencia. Miguel Angel Polo EFE

Llegan nuevas piezas al redivivo Alavés. El partido de la pasada jornada ante el Sevilla sirvió no solo para sumar una importante victoria sino también para que debutasen Guidetti y Hernán Pérez y para que se activase el central Laguardia tras lesionarse en una rodilla el pasado mes de abril. Y todavía hay margen para una llegada más. El equipo se ilusiona y lo hace en la Liga y en la Copa. Se siente con más argumentos para cometir que hace unos pocos meses en su nefasto inicio de temporada. “Los jugadores em lo ponen difícil para hacer un once porque están todos muy implicados. Estamos creciendo”, asegura el entrenador Abelardo ante una cita especial porque es ante un rival directo respecto al que podrían quedarse tan solo a tres puntos. También ocupado en la Copa del Rey, el Leganés debe mejorar a domicilio, pero retoma ahora el calendario que tan bien se le dio en el inicio de la temporada. Espanyol, Getafe, Eibar y Girona serán sus rivales antes recibir al Real Madrid en el duelo liguero que tiene aplazado.

· Abelardo Fernández se ha impuesto en sus tres duelos en los banquillos contra Asier Garitano, dos en Segunda (2-1 y 0-1 en la 14-15) y uno en Primera División (2-1 la temporada pasada).

· El Leganés no ha ganado en sus últimos seis partidos como visitante en La Liga (un empate y cinco derrotas). Se quedó sin marcar en cuatro de ellos.

7. Una defensa por armar en el Deportivo

Real Madrid (4º, 32 puntos) – Deportivo (18ª, 16 puntos). Domingo, 21. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

No deja de mirar hacia su defensa el Deportivo, laminado por una sucesión de groseros errores que le han llevado a puestos de descenso. Y mientras llegan los refuerzos asolan las bajas. Ni Sidnei ni Albentosa, centrales titulares en la última jornada pudieron trabajar a tope esta semana. El primero apura sus opciones y el segundo está descartado para la cita del Bernabéu. Regresará el helvético Schär y podría acompañarle en la zaga Gilherme, Navarro o hasta One, zaguero mallorquín de origen camerunés que llegó al club este verano para jugar en el filial. Incluso no se descarta que Cristóbal Parralo se decante por estrenar una zaga con tres centrales a la que no es proclive. Lleno de costurones, el Deportivo se aferra a la ilusión y el recuerdo del partido de la pasada campaña en el Bernabéu, cuando a punto estuvo de lograr arañar al menos un punto. Así lo ve Celso Borges cuando le compararon la visita al feudo blanco con una al dentista. “Yo nunca he ido esperanzado a la consulta de un dentista”, zanja.

· El Real Madrid ha ganado 13 de sus últimos 14 encuentros frente al Deportivo en la Liga y la única excepción fue un empate en Riazor (0-0 en febrero de 2011).

· El Deportivo solo ha ganado el 20% de sus partidos en la Liga desde la llegada de Cristóbal Parralo (dos triunfos, dos empates y seis derrotas), un porcentaje más bajo que con su predecesor esta temporada, Pepe Mel (22,2%, dos triunfos, dos empates y cinco derrotas).

8. Dos que se exigen más

Real Sociedad (15º, 23 puntos) – Celta (11ª, 25 puntos). Domingo, 21. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

Apenas hay seis puntos de distancia entre el sexto clasificado y el decimoquinto, pero a la Real Sociedad le duele verse debajo de todo en esa amplísima clase media. Y más cuando el inicio de campaña con tres victorias auguraba cotas mayores. Le dañan al equipo de Eusebio los 34 goles encajados en 19 jornadas. Apenas Las Palmas, Deportivo y Betis conceden más. Contra el Celta no estara todavía disponible el central Íñigo Martínez, que se recupera de una rotura fibrilar, y a su ausencia se suma ahora la de David Zurutuza, que deberá parar varias semanas y abre un escenario complicado porque a Eusebio no le sobra gente en la medular e Illarra juega, además, advertido de sanción por acumulación de amonestaciones. Zubeldia y Rubén Pardo son las alternativas al pelirrojo centrocampista. “No estamos siendo regulares. Podemos pelear por Europa, pero hay que mejorar. Hacemos buenas primeras partes, pero nos flata hacer un partido redondo”, explica el capitán Xabi Prieto. Las sensaciones son similares en el Celta. También las aspiraciones. Pero la racha es mejor. La Real solo ha ganado un partido de los últimos nueve que ha disputado. El cuadro gallego ha vencido en sus dos últimas salidas ligueras. “Podemos entrar en la Europa League”, dice Lobotka, una de las revelaciones de la primera vuelta. “Estoy un poco sorprendido porque llegué a una plantilla con varios internacionales, pero el entrenador me dio la oportunidad y la aproveché”, apunta sobre su fenomenal despliegue.

· La Real Sociedad es uno de los tres equipos que más goles a balón parado marca en la Liga esta temporada (11). El Celta, el segundo que más encaja de esta manera tras el Deportivo (11, mismos que el Betis).

· El Celta es el equipo que más puntos ha perdido tras ir ganando en la Liga esta temporada (17). La Real Sociedad, el segundo que más (15).

Los jugadores del Betis celebran el gol de Cristian Tello al Leganés. José Manuel Vidal. EFE

9. Tello, por primera vez contra el Barcelona

Betis (7º, 27 puntos) – Barcelona (1ª, 51 puntos). Domingo, 21. 20,45 horas (Movistar Partidazo)

Será la primera vez que se enfrente al Barcelona, con el que jugó su último partido hace casi cuatro años, pero al que continuó vinculado hasta el pasado verano tras sendas cesiones a Oporto y Fiorentina. Todavía tiene algún derecho sobre un posible traspaso de Cristian Tello el club catalán. Nada se puede descartar vista su progresión porque, tras un inicio de temporada marcado por un lesión en el tobillo derecho que le lastró, suma ya seis goles y cuatro asistencias en partidos oficiales. Tello marcó en las dos últimas jornadas y ha sabido interpretar la exigencia de su entrenador, que llegó a dejarle alguna vez fuera de la convocatoria. Su mejoría abandera la del resto del equipo, la que disfruta una afición en estado de efervescencia tras ganar el derbi del Pizjuán y superar al Leganés en el Villamarín. “Estoy negociando la renovación porque quiero estar más años en el club. Podemos hacer cosas muy grandes aquí”, explica el lateral Durmisi, otro que también ha ido a más. Pero aún tiene asignaturas pendientes el Betis, por ejemplo las de encajar menos goles y hacerse fuerte en casa, donde solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos de liga.

· El Betis no deja su portería a cero contra el Barcelona en liga desde septiembre de 2002.

· El Barcelona ha completado la primera vuelta sin perder un partido de liga, es la tercera vez en las últimas nueve temporadas que lo logra (también 2009-2010 y 2012-2013).

10. José González alumbra otro Málaga

Eibar (8º, 27 puntos) – Málaga (19ª, 11 puntos). Lunes, 22. 21 horas (Gol TV)

La llegada de José González al banquillo en sustitución de Míchel alumbra un nuevo Málaga, un equipo que jugará mas replegado y que trabajará sobre posesiones más cortas. “Viene con las ideas muy claras”, detalla el capitán Recio sobre el nuevo entrenador. “Ahora somos los jugadores lo que tenemos que dar un paso adelante”, explica antes de cifrar la permanencia en la consecución de “25 o 26 puntos más”. Pero en el nuevo 4-4-2 que se barrunta faltará durante un tiempo Peñaranda, un futbolista que ya había estado a las órdenes del técnico en el Granada y que estará un mes de baja por una lesión muscular sufrida en un amistoso de acoplamiento ante el Lausanne. El uruguayo Rolan sigue también en el dique seco, así que habrá de nuevo una oportunidad para Borja Bastón, que además regresa a Ipurua, uno de los escenarios donde mejor rindió. Todavía busca un delantero el Málaga en el mercado.