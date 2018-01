Nadal irrumpe en octavos con 22 minutos de furia

El tema del día fue el calor que azota a la ciudad desde ayer. Si el jueves se registraron 39º este viernes a mediodía ascendieron a 42º, aunque por la tarde fue reduciéndose progresivamente hasta quedarse en los 20º de la media noche. Preguntado por el asunto, Nadal volvió a ser tajante.



"En mi opinión, no es lo suficientemente seguro, pero este no es el único lugar en el que ocurre; esta es la realidad. Las condiciones han sido muy, muy duras ayer y hoy. A veces esto puede llegar a ser peligroso para la salud. No es agradable ver sufrir a los jugadores sobre la pista", censuró.



Hoy, de nuevo, la organización del torneo no aplicó la norma de calor extremo (que permite adoptar medidas para paliar los efectos del sol) debido a que no se cumplían estrictamente todos los parámetros necesarios. Esto es, que la aguja rebase los 40º y que el índice de humedad, viento y radiación supere el 32,5%.



"Entendemos que competir así no es fácil", admitió el director del evento, Craig Tiley, en un comunicado; "también es un reto para nuestro equipo, sobre todo para los que trabajan en exteriores, incluidos los recogepelotas y los oficiales. Haremos todo lo posible por ayudar a todo aquel que no se sienta cómodo".



Según los pronósticos meteorológicos, el golpe de calor procedente del interior desértico se irá esfumando y las temperaturas de Melbourne descenderán durante los próximos días; se situarán en una media de entre 25º y 30º.