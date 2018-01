Lorenzo Insigne centra en carrera desde la banda izquierda, va muy bien tocada, Callejón entra al segundo palo y finaliza con éxito el contragolpe del Nápoles. San Paolo celebra el 2-0 ante el Hellas Verona. Es un gol para la historia de la Serie A. El futbolista español supera en número de tantos en la Liga italiana a don Luis Suárez Miramontes, el único Balón de Oro que tiene este país. Incomparables en dimensión, obvio, uno es un muy buen futbolista, el otro una gran leyenda. Sin embargo, los 53 goles en el campeonato desde que llegó al sur de Italia le convierten en cosa seria.

Callejón es uno de lo estiletes de Maurizio Sarri, técnico admirado por aquellos que aprecian a los equipos que presionan arriba, que quieren el balón y que se manejan a las mil maravillas en el vértigo, un estilo a mil leguas ya del catenaccio, cada día menos practicado en Italia. Ya sea por la escasez de jugadores con talento defensivo o porque pasó de moda. El caso es que en Italia se viene jugando menos feo, y el Nápoles lo demuestra.

La venta rozando los 100 millones de Higuaín al Juventus pareció un golpe inasumible. No fue así. De Laurentis no tiró el dinero, se fichó poco y se entregó el equipo al liderazgo caliente de Hamsik, a Insigne, a Callejón y al olfato del belga Mertens, que ejerciendo de nueve hace los goles que se encargaron a Milic, casi siempre lesionado. Y así no solo van tirando, sino que han convertido la lucha por el scudetto en un mano a mano con el Juventus.

Callejón tiene un hermano gemelo, Juanmi. Jugaron siempre juntos, de la mano llegaron al cadete del Real Madrid y ambos acabarían destacando en el Castilla. Inseparables hasta el verano de 2008. Hicieron un Tú a Boston y yo a California. José al Espanyol y Juanmi al Mallorca hasta que sin demasiados minutos pasó por Córboda o Albacete, probó fortuna en Grecia y encontró la pasión en el Bolívar, donde es un ídolo y al que ahora ha regresado después de unos meses en Arabia Saudí. Allí le llaman El Matador. No es Kempes, como su hermano no es Luis Suárez, pero sí una referencia en el club de La Paz. Nada más llegar ganó el título del campeonato boliviano con Xabier Azkargorta como entrenador.

José se ganó la vuelta a Madrid, en Barcelona Pochettino lo pulió y brilló, y con Mourinho se convirtió en una especie de jugador número 12, lo que quizá hoy sería Lucas Vázquez, que por cierto también fue perico y retornó. Con el gallego guarda parecido futbolístico. Y es que más allá de la recordada imagen de Mourinho montando a lomos del futbolista para celebrar un gol del Madrid en Mestalla, los números demuestran que lo hizo de notable en Chamartín. Benítez se lo llevó a Italia y a partir de ahí conocen de sobra la historia.

Los dos hermanos han encontrado su hueco, uno lejos del foco europeo, el otro no muy alejado de la posibilidad de acudir a Rusia 2018 si su seguna vuelta sigue siendo buena. En Nápoles y La Paz se sienten como en casa.