Marta Kostyuk, la niña que deslumbra en Australia

Tiene solo 15 años y siete meses, es ucraniana y hasta hace nada competía entre las júniors. Ahora no solo ya lo hace entre la élite, sino que además está ya entre las 32 mejores del Open de Australia. Se llama Marta Kostyuk y de seguir así conseguirá que su nombre siga sonando con fuerza, porque va camino de romper no pocos récords de precocidad. De momento, con su triunfo en la segunda ronda (6-3 y 7-5 a Olivia Rogowska) se convirtió en la jugadora más joven en alcanzar esa fase del torneo australiano desde que lo hiciera la suiza Martina Hingis en 1996 y en la de menor edad que llega a esa fase en un major desde Mirjana Lucic-Baroni (US Open 1997).

Kostyuk venció por segundo día y se ganó el derecho a seguir haciendo historia. Y, lo dicho, tiene 15 años, pero juega como si hubiese alcanzado la veintena ya, con una personalidad más propia de una tenista mucho más curtida. No tiene complejos, es todo descaro en la pista, hasta el punto que se la ha visto hacer un mortal hacia atrás para celebrar alguna victoria. No fue el caso esta vez, porque la emoción le embargó y sencillamente solo pudo ponerse en posición fetal, agachada sobre sus rodillas y con las manos cubriéndose el rostro. 15 años, recordémoslo otra vez. Una niña. Y en breve figurará entre las 250 mejores del mundo.

Está protagonizando una de esas historias extraordinarias que endulzan los torneos. Después de lograr el acceso al cuadro final, procedente de la fase clasificatoria, logró el primer día una victoria por doble 6-2 contra la china Shuai Peng, 27 del mundo, 17 años mayor que ella. Un pelotazo de esos que ocurren de vez en cuando, se pensó. Pero no es así. Este miércoles, de nuevo, más desparpajo, la osadía característica de las jugadoras del este y una segunda alegría que le sitúa en la tercera ronda, cota que no alcanzaba alguien de su edad en un grande desde que lo hiciera Hingis.

“La edad no significa nada para mí”, explica con naturalidad en Melbourne. “Ser joven a veces representa una oportunidad, las chicas de mayor edad quedan sorprendidas con mi nivel”, asegura la ucraniana, que tiene como mánager a Ivan Ljubicic (el técnico de Roger Federer) y que como suele ocurrir en este tipo de casos creció en el seno de una familia tenística, ya que tanto su padre Oleg como su madre Talina, e incluso su tío Taras, se dedican a la formación; en el caso de la segunda, llegó a ser profesional.

Kostyuk emprendió su carrera en 2007 y obtuvo su primer título hace un año. Lo consiguió en un torneo de Dunakeszi y lo hizo sin ceder un solo set, siguiendo la senda de referencias como Maria Sharapova, Justine Henin o Dinara Safina. “Cuando la gente me dice que gano a chicas 10 años mayores que yo, digo: ¿Y qué? Las chicas de 25 años se ponen nerviosas cuando les empiezo a ganar”, expone con decisión, antes de medirse a su compatriota Elina Svitolina, aspirante al número uno del mundo. Tal vez se termine ahí la historia, pero desde luego la irrupción queda grabada. Kostyuk, recuérdenlo.