El optimismo de Montella

Las aguas bajan revueltas en el Sevilla. A la visita de los Biris a las instalaciones del club para hablar con los capitanes de la plantilla, visita que será investigada por la Liga de Fútbol Profesional, se une una cierta parálisis a la hora de cerrar los fichajes que deben aumentar el rendimiento de un grupo alicaído. Mientras el equipo cosecha un negativo uno de los últimos 15 puntos en Liga, desde las altas instancias se comienza a ver con cierta inquietud la conducta del entrenador, Vincenzo Montella, hasta el momento incapaz de detener la caída del equipo. Montella no ha modificado el sistema táctico ni la forma de jugar lenta y sin profundidad del Sevilla. Su única aportación ha sido prescindir de forma definitiva de Ganso y Krohn-Dehli, quienes han vuelto a quedarse fuera de la lista de convocados con respecto al partido de Copa ante el Atlético de Madrid (19.00 horas, BeIN LaLiga).

En medio de la tormenta, Montella sorprende por su tranquilidad y optimismo. “Debemos jugar más verticales, ser más veloces, pero esto lleva su tiempo. He visto cosas mejores en los partidos, no en el último contra el Alavés, y creo que vamos a mejorar”, admitió el técnico italiano, quien intentó mejorar la convivencia y la unión del grupo con una comida. A pesar de que el Sevilla se ha gastado más de 60 millones de euros en fichajes para configurar la plantilla más cara de toda su historia, desde las altas esferas de la entidad se ha incidido en la necesidad de fichar al menos a un par de jugadores que eleven el rendimiento del equipo.

Curiosamente, el único refuerzo invernal que ha llegado (Arana, por 11 millones de euros) no se ha desplazado a Madrid, como tampoco Kjaer, un central que costó 13 millones de euros y está ofreciendo unas débiles prestaciones. A pesar de que pasa el tiempo y se acerca el final de enero, Montella no se mostró preocupado por la ausencia de refuerzos. “Estos temas me gusta hablarlos en familia. Estoy contento con la plantilla, para mí son los mejores. Valoramos la plantilla cada día y se tomarán decisiones. Hay jugadores que no han mostrado su valor y yo tengo que sacarles su potencial”, aclaró Montella, cuya complacencia con las decisiones que toma la entidad causa cierta sorpresa en la afición.

Mientras se recrudece la pelea por el control del club entre el actual presidente, José Castro, y el anterior, José María del Nido, el Sevilla debe mejorar su rendimiento para eliminar al Atlético. Montella trabaja especialmente en parar la sangría defensiva de un equipo que ha recibido 14 goles en los últimos cinco partidos de Liga, saldados con cuadro derrotas y un empate a cero con el Levante en el Sánchez Pizjuán. Este Sevilla ha cerrado la primera vuelta con 13 puntos menos que la temporada pasada, cuando el equipo era dirigido por Jorge Sampaoli.