Diez claves para seguir la jornada que cierra la primera vuelta de la Liga

La Liga llega al final de la primera vuelta con un campeón de invierno, el Barcelona, y varias rachas instaladas. La del lider es positiva y por ahora no conoce apenas tacha. En Anoeta está en disposición de hacer una mitad de la competición casi inmaculada porque si gana pisará el ecuador con apenas tres empates y sin derrotas. Entre los equipos en alza está el demoledor Eibar o el Athletic. Otros como la Real Sociedad o el Sevilla se caen y se sienten en apuros sin estar en la cola de la clasificación. Ahí anidan Las Palmas y Málaga y se atisba un corte de cinco equipos, completan Levante, Deportivo y Alavés, para salvarse del descenso.

El Málaga está de reformas

Getafe (11º, 23 puntos) – Málaga (19ª, 11 puntos). Viernes, 12. 21 horas (BeIN Sports LaLiga)

Casi a la desesperada acude al Málaga a Getafe con media liga por jugar, sin Rolan ni Borja Bastón, lesionados, para darle enjundia en la delantera, pero con Adrián, recuperado de sus problemas físicos tras perderse los dos últimos partidos, a doce puntos de un rival por la permanencia que podrían convertirse en quince en caso de derrota. O en nueve si el equipo de Míchel logra su cuarta victoria del campeonato. “Lo fácil sería despedir al entrenador, pero el club trabaja en reformar la plantilla”, dice el técnico. Y así es, la puerta está abierta. Han llegado Ignasi Miquel, Iturra, Alberto Bueno y esta a punto de hacerlo el argentino Centurión. Se han ido Cecchini y Paul Baysse, habitual central titular traspasado esta semana al Girondins. Y se anuncian más movimientos. “No podemos confiarnos, llegan muy necsitados y eso les hace más peligrosos de lo que son”, entiende Pepe Bordalás, entrenador del Getafe. Djené está sancionado y Guaita no jugó contra el Atlético la pasada semana y tampoco lo hará ahora porque tiene abierta la salida hacia la Premier. “Tiene un problema en una mano”, refiere el técnico, al que no le hace gracia que se vaya uno de sus baluartes: Nadie se fía en el Getafe. Hace dos años acabó la primera vuelta en media tabla con 23 puntos, los mismos que tiene antes de este partido. En la segunda apenas sumó 13 más y acabó penúltimo.

· Entre Jorge Molina (cuatro) y Ángel Rodríguez (cinco) han marcado nueve de los 15 goles del Getafe en el Coliseum en esta Liga.

· El Málaga se ha impuesto en tres de sus diez visitas al Coliseum en la Liga (perdió en las otras siete), una de ellas con su actual entrenador, Míchel, en el banquillo azulón (0-2 en 2010).

Paco Jémez sale al ataque

Girona (13º, 23 puntos) – Las Palmas (20ª, 11 puntos). Sábado, 13. 13 horas (BeIN Sports LaLiga)

Paco Jémez, entrenador de Las Palmas, durante el partido de Copa contra el Valencia. Kai Försterling EFE

Llegó Paco Jémez a Las Palmas y habla claro, pero por ahora tampoco gana. Y, obviamente, no solo no se arredra sino que promete más emociones. “Lo que estamos haciendo no nos está valiendo. Viendo cómo le gusta jugar al equipo y como me gusta jugar a mí vamos a hacer cambios para ser mucho más ofensivos y crear más ocasiones”. Quiere atacar Paco, pero no solo mira hacia la portería rival. Entrena a un equipo que ha encajado 40 goles en 18 partidos, cinco más que el Deportivo, seis que el Betis y ocho por encima del Málaga. “Nuestra defensa no está al nivel de Primera División y si no arreglamos eso estamos abocados al descenso. Tenemos que dar con la combinación de jugadores que nos den más solidez”. Paco está de búsqueda y anuncia cambios en Girona, pero seguirá Raúl Lizoain en la portería. Todo se enmarca en ese proceso de ensayo y error que atraviesa el equipo aunque juegue con fuego real porque la competición no para. “Le quise dar dos partidos a Chichizola y ahora dos a Raúl. Después decidiré. Tenemos dos porteros de un nivel similar y no creo que sacando uno o a otro no va a cambiar demasiado. Es una cuestión de ver quién está con más confianza”, detalla el entrenador, Paco en estado puro: “Si nos vamos a Segunda tenemos que irnos matando y siendo valientes. El equipo tiene que demostrar que le duele perder y no voy a permitir que nadie trabaje a menos intensidad. A esos jugadores ya me los iré quitando de encima como pueda”.

· De ganar este encuentro el Girona sumaría 26 puntos. Solo un debutante en la competición había alcanzado esa cifra en la primera vuelta en el siglo XXI (Eibar, 27 puntos en la 2014-15).

· Paco Jémez no ha ganado ninguno de sus últimos 20 partidos fuera de casa en la Liga (ocho empates y doce derrotas), su último triunfo como entrenador visitante fue precisamente ante su actual equipo (0-1 con el Rayo en septiembre de 2015).

El Villarreal busca hacer historia

Real Madrid (4º, 32 puntos) – Villarreal (6ª, 28 puntos). Sábado, 13. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

En una temporada pródiga en rachas, el Villarreal vive ahora un carrusel. Acaba de quedar eliminado de la Copa del Rey y no acaba de sacar los puntos en su feudo, donde ha tropezado en sus tres últimas comparecencias ligueras. Pero ganó en sus dos últimas salidas a Vigo y Valencia. Le lastran todavía las bajas al Villarreal, que tampoco puede disponer todavía del relevo de Bakambu, el colombiano Roger Martínez. Llega procedente del fútbol chino, pero llevaba un mes parado tras finalizar la competición y no está en condiciones de ayudar todavía. “Necesitamos tiempo, hacer un trabajo específico y que tenga un tono físico bueno para afrontar los partidos”, detalla el entrenador Javier Calleja. Para colmo el zaguero Víctor Ruíz está sancionado y se une a la lista de ausentes que completan Bruno, Sansone, Soriano y Andrés Fernández. Parece probable que el experimento Bonera juegue en el centro de la zaga en el Santiago Bernabéu y que el Villarreal se presente ante el Madrid con varios veinteañeros en el once como Rodri, Fornals o Raba, el último en asentarse en el equipo. “Vamos a muerte con los jóvenes”, explica Calleja. “si salimos con la idea de ser protagonistas, con confianza y haciendo nuestro juego, creo que tenemos opciones. Creo que tenemos fútbol como para poner en apuros y poder ganar al Real Madrid”, explica Manu Trigueros. No solo meterían a los blancos, y a Zidane, en un buen lío sino que harían historia porque en 18 visitas al Bernabéu, una de ellas en Copa y el resto en Liga, el Villarreal apenas rescató cinco empates (dos en las tres últimos partidos). Y jamás ganó.

· El Real Madrid solo ha marcado el 28% de sus goles en la segunda parte de los partidos de la Liga esta temporada (nueve de 32), el porcentaje más bajo de cualquier equipo.

· Carlos Bacca ha participado directamente en seis de los últimos 10 goles del Villarreal en la Liga (tres goles y tres asistencias).

El Eibar es el líder en las últimas siete jornadas

Eibar (7º, 27 puntos) – At. Madrid (2ª, 39 puntos). Sábado, 13. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

Sergi Enrich celebra su gol en Las Palmas. Quique Curbelo EFE

Seis veces se ha cruzado el Eibar con el Atlético en la máxima categoría y en todas ha perdido. Pero el equipo de Mendilbar está lanzado y en una clasificación de las últimas siete jornadas, desde que la Liga regresó del último parón por las selecciones en noviembre, sería líder por delante del Barcelona. 19 puntos de 21, una media de 2,5 goles por partido en las siete últimas jornadas y apenas cinco tantos encajados contemplan al equipo de Mendilibar, que además agrega con éxito a nuevas piezas como Orellana, goleador en la remontada de la pasada jornada en Las Palmas. “Es el mejor momento para jugar contra el Atlético”, estima el técnico. “Algún día terminará la racha, pero el Atlético tiene motivos para estar preocupado”, apunta Iván Alejo, un futbolista con pasado en la cantera rojiblanca. El Eibar está en condiciones de acabar la primera vuelta en quinta posición, vecino a los puestos de Liga de Campeones, una impensable escalada cuando en la jornada once apenas tenía ocho puntos y estaba a doce de esa plaza. Ante el Atlético faltará Anaitz Arbilla, baluarte defensivo, pero se aguarda la recuperación inmediata de Iván Ramis, siempre golpeado por las lesiones. “Creo que los jugadores individualmente no hacen al equipo. Diego Costa, que es la bomba para ellos, tampoco hace el equipo. Es verdad que Arbilla nos ha dado solidez en defensa, pero estoy seguro de que el que lo sustituya lo hará igual de bien, además recuerdo que también estaba Anaitz cuando hacíamos el indio”, resuelve Mendilibar, que no baja el pistón. “En el último entrenamiento hemos empezado de puñetera pena. La primera posesión hemos empezado horrible y les he dicho a los jugadores que si empezamos así nos van a meter tres y nos vamos para casa” .

· El Eibar es el equipo que más goles tras centros al área ha marcado en la Liga esta temporada (nueve). El Atlético ha encajado de esta manera cinco de sus ocho goles en la Liga 17/18 (62,5%).

· Vrsaljko ha dado una asistencia en tres de sus últimos cuatro partidos ligueros con el Atlético. No había dado ninguna en los 17 anteriores.

Recuerdos y presente en Riazor

Deportivo (17º, 16 puntos) – Valencia (3ª, 37 puntos). Sábado, 13. 20,45 horas (BeIN Sports LaLiga)

El Valencia se ilusiona en Copa y en Liga e integra a sus refuerzos. Vietto ya marca goles y Coquelin llega arrepentido por no haberlo hecho en verano. No es mala señal para un club en el que no hace tanto había jugadores que se echaban atrás ante una oferta por el mal ambiente que se destilaba. Tan de cara le sale todo al Valencia que la llegada de su nuevo refuerzo para el centro del campo coincide con la puesta en marcha de la mejor versión de Maksimovic, un futbolista de gran potencial que hasta ahora apenas había mostrado. “Es de los mejores equipos del campeonato”, alerta el técnico deportivista Cristóbal Parralo. La visita del Valencia a Riazor ya es un clásico, un duelo de rivalidad por pasadas lizas. En ese estadio y ante ese rival la afición deportivista vio como se escapó una Liga y como su equipo se fue al descenso. Ahora el equipo che regresa a A Coruña tras caer en sus dos últimos desplazamientos a Getafe y Eibar. Tampoco ganó en Las Palmas en cita de Copa del Rey. “No hicimos lo suficiente para ganar”, asume Marcelino, que dirigió al Villarreal antes de llegar a Valencia y le da valor al empate que logró allí el Deportivo en la última jornada. “Tienen una necesidad grande y sacaron un punto en canpo difícil tras un resultado engañoso contra el Celta. Tienen una necesidad grande y nos van a exigir porque tienen calidad y presionan bien en campo contrario, con buenos futbolistas a nivel individual que igual hasta ahora no han funcionado como colectivo”. En A Coruña, Cristóbal Parralo baraja si dar continuidad al once de El Madrigal, en el que estuvieron ausentes por sanción y lesión, Schär y Lucas Pérez, dos de los mejores futbolistas del equipo. Pero al técnico deportivista lo que realmente le desvela es conseguir que su equipo no encaje gol: lo hizo en uno de los once partidos, incluidos los dos de Copa, que ha dirigido.

· El Deportivo solo ha ganado uno de sus últimos 20 enfrentamientos con el Valencia en la Liga (8 empates y 11 derrotas), 3-0 en Riazor en octubre de 2014, la que sería la mayor goleada encajada por el conjunto che bajo las órdenes de Nuno.

· Marcelino ha ganado en tres de sus últimas cinco visitas a Riazor como entrenador en la Liga, las tres con un equipo distinto (2-5 con el Recreativo en 2007, 0-1 con el Racing en 2007 y 1-2 con el Villarreal en 2016).

El Levante se cae



Levante (16º, 18 puntos) – Celta (15ª, 22 puntos). Domingo, 14. 12 horas (BeIN Sports LaLiga)

Le dolió la semana copera a Levante y Celta. El cuadro vigués acudía al Camp Nou con la idea de plantarle cara de nuevo al Barcelona y salió trasquilado. “Ni supimos competir”, concluyó Juan Carlos Unzué, que mediada la segunda parte resolvió reservar a piezas como Iago Aspas o Daniel Wass. Aún peor fue lo que le ocurrió al Levante, que llegaba a su feudo con ventaja sobre el Espanyol para acceder a los cuartos de final y la dilapidó tras una actuación que ha dejado traumas. “Alguno creía que bajando del autobús tenía la eliminatoria pasada, si sales al campo a pasearte primero te ganan, tu gente te silba y es lo que te mereces”, aseguró tras el partido José Luis Morales, uno de los pesos pesados de la caseta. Fue el único que habló después de la derrota y no se calló: “Si no somos mayorcitos para dar aquí la cara evidentemente nos va a costar mucho ahí dentro. Yo salgo siempre y me tengo que poner colorado y pedir disculpas a la gente. El equipo ha hecho un partido desatroso y hay gente que le han dicho que salga y no ha querido salir a hablar”. Morales incide en que el equipo tiene una tendencia a la floritura -“tenemos que dejar de pensar que podemos hacer goles después de posesiones de tres minutos”, dice- y esa es la línea en la que incide el técnico. “Pensamos que tenemos que ser los Globetrotters y tenemos que darle una vuelta a lo que tenemos que hacer en el Ciutat para ganar y está clarísimo. Queremos ganar en casa jugando como juega el Barcelona y tenemos que jugar como el Levante, jugando nuestras cartas”, apunta Juan Ramón López Muñiz, que cree además que parte de su equipo juega “a una cosa” y el resto a otra. Con ese panorama, después de tres empates y tres derrotas en las últimas seis jornadas y con el recuerdo del último triunfo en casa el 21 de septiembre, el Levante podría caer en puestos de descenso si la jornada se le da especialmente mal.

· El Levante solo ha completado 53 remates a portería en la Liga esta temporada, el que menos de la competición. Solo dos equipos en las cinco grandes ligas tiene un peor registro: el Swansea City (47) y el Amiens (51).

· El Celta es el equipo que más puntos ha perdido tras marcar el primer gol del partido en la Liga esta temporada (17).

Declaraciones de Óscar Arias, director deportivo del Sevilla.

La tecla que tocaba Monchi



Alavés (18º, 15 puntos) – Sevilla (5ª, 29 puntos). Domingo, 14. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

“No hemos sido capaces de dar con la tecla desde el inicio”, asume Óscar Arias, director deportivo del Sevilla, que trata de darle continuidad al trabajo de Monchi, del que fue su más estrecho colaborador. Pero la sombra de su predecesor se alarga cuanto más se evidencian los problemas del equipo. “Desde el principio se ha generado un clima comparativo”, lamenta Arias, que defiende su trabajo: “Tenemos futbolistas con bastante potencial, pero por diferentes motivos las cosas no han funcionado. Entiendo el planteamiento y las dudas con los jugadores que han llegado nuevos, pero hay jugadores que llevan años con nosotros y también están por debajo de su rendimiento”. El Sevilla ha dado un volantazo en Navidad, despidió a Berizzo y recurrió a Montella, que en su debut recibió cinco goles del Betis en el Pizjuán. Nada peor. “Tenemos que aceptar los silbidos y no hay estímulo más grande que convertirlos en aplausos”, explica el entrenador italiano. La grada está de uñas y el club busca refuerzos para etocar el plantel. Se ha incorporado el lateral brasileño Arana. “Hay cosas que podemos mejorar y hacer mejor y el año pasado también vinieron jugadores en enero. Creo que forma parte de la dinámica de los clubes en el mundo del fútbol después de valorar durante seis meses cómo ha ido el equipo”, exlica el director deportivo. Y en medio de la tormenta llega una visita complicada al estadio de un equipo que se ha levantado, que pierde a Burgui por lesión, pero que se acaba de reforzar con Hernán Pérez y espera más mano de obra para salir de los puestos de descenso.

· El Alavés es el único equipo de las cinco grandes ligas europeas que no ha empatado ningún partido esta temporada.

· El Sevilla puede convertirse en el sexto equipo en llegar a las 1.000 victorias en toda la historia de la Liga (999 actualmente) y el primero de Andalucía).

Un partido entre rumores

Espanyol (14º, 23 puntos) – Athletic (8ª, 24 puntos). Domingo, 14. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

“Estamos a muerte con Quique y la normalidad es máxima en el equipo”, pretender zanjar Esteban Granero. Pero los rumores son intensos y desde Stoke hasta la BBC apunta a que el entrenador del Espanyol aceptará la oferta para regresar a la Premier con un contrato plurianual y convertirse en el sucesor del destituido Mark Hughes. “No voy a hablar de mí en un día tan importante para el Espanyol”, zanjó Quique tras remontar la eliminatoria de Copa contra el Levante. Ahora espera el Barcelona, pero antes un partido contra el Athletic que no llega bajo el más claro de los focos. “No es el momento para amargar la alegría de los pericos. No quiero hablar de mi sino disfrutar de estos momentos. Quiero seguir siendo feliz con mi profesión, es el momento de disfrutar y no de sufrir”, explicó con un punto críptico el entrenador, que tendría sobre la mesa un contrato de cinco años con el Stoke City y un proyecto deportivo dispuesto a invertir capital en refuerzos y el primero sería el del entrenador, por el que el Espanyol puede reclamar una cláusula liberatoria de cuatro millones de euros. Todo ocurre mientras la propiedad china del club acaba de romper su relación con Ramón Robert, el consejero delegado y director general corporativo del club. Y mientras acecha el mejor Athletic de la temporada, que tras el desastre copero de la eliminación copera ante el Formentera, y con Ziganda entonces contra las cuerdas, se ha levantado para sumar once puntos de quince en liga y sellar su clasificación en la fase de grupos de la Europa League, seis partidos en los que apenas ha encajado un gol y que coinciden con la salida de Kepa del equipo y la titularidad del recién renovado Iago Herrerín.

· Junto al colista Las Palmas, el Espanyol es el equipo con menos goleadores diferentes en la Liga esta temporada (cinco): Gerard Moreno, Leo Baptistao, Sergio García, Pablo Piatti y, en la última jornada, Sergi Darder.

· El Athletic lleva siete partidos consecutivos sin perder en La Liga (3V 4E), los tres últimos sin encajar ni un solo gol, y no enlaza ocho seguidos sin derrota desde noviembre de 2011 con Bielsa como entrenador.

La Real exprime su renta inicial

Real Sociedad (11º, 23 puntos) – Barcelona (1ª, 48 puntos). Domingo, 14. 20,45 horas (Movistar Partidazo)

Odriozola controla el balón durante el partido contra el Leganés. Víctor Lerena EFE

Sumó nueve puntos en las tres primeras jornadas y catorce en las quince siguientes. Esa renta inicial mantiene a la Real Sociedad lejos del descenso porque sólo tres equipos (Levante, Málaga y Las Palmas) han sido peores en ese último y extenso tramo, algo más que una deriva, más bien una tendencia. Y para acabar la primera vuelta llega el líder a Anoeta tras una semana en la que el meta Rulli ha trabajado con problemas y se ha confirmado la baja por lesión de Iñigo Martínez, zaguero tantas veces en la agenda blaugrana. Se venía alineando el internacional donostiarra en el ateral izquierdo, así que lo probable es que Kevin Rodrigues retome ese espacio porque además De la Bella sigue de baja. Ante el panorama ya se empieza a discutir a Eusebio Sacristán. El fútbol no tiene memoria y menos con los entrenadores. “La mayor parte de la culpa es de los futbolistas, no hay que echarle el muerto al entrenador”, zanja el central Raúl Navas. “Todos tenemos culpa, hay que hacer una reflexión individual y luego hablar en grupo para salir cuanto antes de esta situación”, explica Llorente, otro central. Lo que no se discute es la idea futbolística. “Los rivales nos tienen más estudiados y por ahí vienen un poco los tiros, nos está faltando profundidad y cara a gol estamos teniendo menos ocasiones que el año pasado, pero confiamos en nuestro estilo de juego”, incide Navas. La Real Sociedad ha ganado en apenas una de las últimas siete jornadas, pero fue contra el Sevilla en su última comparecencia ante su afición. La próxima jornada repetirá como local ante el Celta.

· La Real Sociedad es el equipo que más goles ha marcado en los primeros 15 minutos de partido en la Liga esta temporada (seis); el Barcelona, uno de los tres que no ha encajado en ese tramo.

· El Barcelona ya es campeón de invierno. En 11 de las últimas 13 veces que terminó la primera vuelta como primer clasificado ganó el título (Atlético en la 13-14 y el Real Madrid en la 06-07 son las excepciones).

El Betis arma una nueva zaga

Betis (10º, 24 puntos) – Leganés (9ª, 24 puntos). Lunes, 15. 21 horas (Gol TV)

Le da alas el último derbi al Betis, que tras la resaca del éxito tiene algún problema por resolver de cara al partido que cierra la jornada. Barragán se lesionó en el duelo contra el Sevilla y los dos centrales titulares, Mandi y Feddal, tienen que cumplir ciclo por acumulación de amonestaciones. Busca refuerzos en la zaga el equipo verdiblanco, pero mientras no llegan tendrá que recurrir a piezas ya probadas como Francis o Rafa Navarro para el lateral y Amat y Tosca para el centro de la zaga. Incluso Javi García podría retrasar su posición habitual en el mediocentro. Jugará con una defensa inédita el Betis ante un rival que se ha quedado sin marcar en cuatro de sus últimas salidas ligueras y suma 402 minutos son hacerlo. Pero que es noveno y está entre los ocho mejores en la Copa del Rey. “Ves la tabla y te ves más cerca de Europa que del descenso, pero el objetivo del club es la permanencia. Tenemos una oportunidad buena de mirar otros objetivos, pero principalmente queremos salvar la categoría cuanto antes para, si hay tiempo, podemos intentar cosas más bonitas”, describe el centrocampista Rubén Pérez, un ecijano que pasó una temporada sin mayor gloria en el Betis a las órdenes de Pepe Mel. Hace cuatro años de aquello, iba de cesión en cesión, su sino. En el Leganés se ha asentado, pero sus derechos corresponden al Granada. Ya ha sido elegido tres veces esta temporada como mejor jugador del equipo en votación popular entre los seguidores del club a través de las redes sociales.