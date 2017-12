Diego Costa: “Quiero jugar ya, estoy cansado de entrenar”

Uno de los mantras que se repiten habitualmente desde todo tipo de púlpitos futboleros tiene que ver con ese que dice que "se juega como se entrena". Es aplicable, además, a multitud de disciplinas, pero esta mañana ha encontrado una excepción. En la presentación de Vitolo y Diego Costa como jugadores del Atlético de Madrid, el delantero hispano-brasileño ha acabado con el tópico. "Quiero jugar ya, estoy cansado de entrenar", ha asegurado risueño durante su puesta de largo como jugador rojiblanco. Fichado desde el Chelsea a cambio de 55 millones de euros, Costa lleva ejercitándose varios meses a las órdenes del Profe Ortega, uno de esos preparadores físicos que llevan el entrenamiento al límite. Máxime cuando el jugador en cuestión, él mismo lo reconoció, no partía desde un estado general óptimo. "Se ve que estoy mucho mejor que cuando llegué. Me he preparado bien y estoy ansioso por jugar y hacer lo que tengo que hacer, ayudar al equipo y marcar goles. Llevo mucho tiempo esperando este momento. Por más que entrenes, un partido es un partido", resolvió el jugador en el Wanda Metropolitano, donde tuvo lugar la ceremonia.

El regreso de Diego Costa culmina el anhelo de su entrenador, Diego Simeone, forjador en cierta forma del delantero que mejor ha representado su ideal de fútbol. Las lesiones de Gameiro, la inapetencia goleadora de Vietto, la irregularidad de Correa y las escasas oportunidades a Fernando Torres, han llevado al Atlético a depender en exclusiva del acierto de Griezmann. El francés, que ha atravesado un vaivén de emociones con el público del Wanda, ha recuperado el olfato goleador (suma siete dianas en 20 partidos), puede resultar uno de los mayores beneficiados por la llegada de Costa. "La gente de arribar va por rachas. Ellos tienen gol, en un momento que suele pasar (sobre la dificultad del equipo para anotar). Estoy apto para jugar, hay mucha competencia y ellos tienen muchos goles. Vamos a hacer una buena pelea", comentó. "Veo al equipo bien. Estamos eliminados de la Champions, mala suerte, pero todavía tenemos mucho que hacer este año y vamos a pelear por conquistar todo lo que podemos conquistar", auguró el jugador. Consultado por su periodo de ausencia podría haber condicionado su eventual presencia en el próximo Mundial de Rusia, Costa se mostró resolutivo. "Si empiezo a meter goles y el equipo va bien, será más fácil estar en las convocatorias de Lopetegui. Voy a dar el máximo y luego el mister decidirá lo que tiene que hacer", comentó.

A pesar de su finalmente tormentosa relación con Antonio Conte, entrenador del Chelsea, Costa, que lucirá el número 18 en la camiseta, solo tuvo palabras de agradecimiento para su anterior club. "No aprendí inglés, una pena. El Chelsea ha estado muy bien, la gente, la afición, los compañeros, todos me ayudaron bastante y me hicieron la vida más fácil. El Chelsea es un gran club y le tengo un cariño especial por todo lo que me ha dado. Solo puedo decir cosas buenas", remachó. En su periplo con los blues Costa marcó 58 goles y entregó 24 asistencias en 120 partidos.

ampliar foto Vitolo, en su presentación como jugador del Atlético. PIERRE-PHILIPPE MARCOU AFP

"Ojalá que me quieran mucho"

Igualmente contento se mostró el otro protagonista de la mañana. Vitolo, que tras su estancia en Las Palmas, vestirá finalmente la camiseta del Atlético tras abandonar el Sevilla por 40 millones de euros en un clima de reproches, justificó así su llegada al Atlético. "Estos últimos años el Atlético ha peleado con los más grandes y en parte vengo aquí por eso. Ha llegado a finales de Champions, le ha ganado títulos al Barça y al Madrid, que en teoría son los que siempre van a ganarlos. Estos últimos años el club ha crecido mucho. Vengo con expectativas de jugar, ayudar, divertirme y sobre todo ganar títulos, que al fin y al cabo es lo más importante", valoró el canario, de 28 años.

Consciente de las expectativas que ha generado su fichaje entre los aficionados rojiblancos, Vitolo quiso dejar claro cuales serán sus premisas para estar a la altura de esa ilusión. "Ojalá que me quieran mucho, pero eso tendré que ganármelos en el campo. Por los años que he venido al Calderón sé que es una afición muy caliente, que arropa mucho al equipo, y muchos partidos en parte los ganan los aficionados. Estoy desando jugar para sentir esa emoción en el campo", comentó. Y también quiso enviar un mensaje a su nuevo entrenador. "Vengo aquí en parte por el mister y me adapto muy bien a lo que quiere. Estoy motivado e ilusionado con este nuevo equipo. Ojalá que pueda devolverle la confianza al mister en el campo, que es lo principal".

La frialdad existente en la actualidad entre Simeone y Carrasco, el jugador que ocupa la demarcación habitual de Vitolo sobre el campo, puede situar al belga con un pie fuera del equipo. A pesar de que en la secretaría técnica del Atlético son conscientes de la calidad del futbolista, su complicado carácter, que ya le ha llevado a enfrentarse en alguna ocasión con el técnico argentino, podría haber derivado en una falta de sintonía irremediable.

Vitolo, que lucirá el dorsal 23, se acordó de su último equipo, al que agradeció el trato recibido durante estos últimos meses de cesión. "Le deseo todo lo mejor a Las Palmas. Allá donde esté siempre seguiré siendo amarillo como aficionado. Ojalá que en el futuro nos podamos volver a encontrar", remachó.