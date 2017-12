Piqué se estrena de periodista con Neymar

Hacía mucho tiempo que Gerard Piqué le daba vueltas a hacer un medio similar a Players Tribune porque le gustaba la idea de que los deportistas tuvieran el poder de expresarse como a ellos les gusta y no como les sugieren desde los medios de comunicación. Y como todo lo hace a lo grande, ha decidido dar continuidad al proyecto norteamericano de la revista en Europa. Y, aunque le falta todavía amueblar la redacción -ya tiene un local en Paseo de Gràcia- y tirar hacia delante la propuesta, ya se ha estrenado como periodista y redactor, toda vez que ha hecho tres entrevistas, precisamente a la delantera que hasta el curso anterior mandaba en Europa. Una a Neymar, otra a Luis Suárez y una última a Messi.

Esta mañana se ha publicado la primera, la que le hizo al punta brasileño que ahora festeja los goles en el PSG francés. Lejos de entrar en polémicas sobre el traspaso que agitó el mercado y ha supuesto un antes y un después en el planeta balón, el central del Barcelona ha enfocado la entrevista en el Mundial de Rusia, donde Neymar tendrá la ocasión de sacarse el mal sabor de boca que le dejó el encuentro de 2014 frente a Colombia, cuando Zúñiga le hizo la cama y Neymar se dio tal topetazo que debió abandonar el campo con tantos dolores que al final no sentía ni las piernas."No conseguía moverlas. El doctor me sacó y empecé a llorar porque me dolía mucho y no sentía nada. Me dijeron 'la buena noticia es que vas a poder andar, porque dos centímetros más a un lado y el fútbol se acaba para ti'", cuenta el brasileño en una charla de lo más distendida y que empieza con la broma del "se queda", ese tuit del central en referencia a las dudas que había en su momento sobre la continuidad del punta en el Barcelona. Y, aunque Neymar se enfadó entonces porque sabía que era una medida de presión de Piqué para que se quedara, apenas unas horas después ya estaban riendo juntos.

La sintonía entre ambos se traduce ahora al papel, donde recuerdan sus primeras memorias de los Mundiales, donde no llegan a un trato en caso de que España y Brasil alcancen la final de Rusia, y donde ambos se vacilan recordando la expulsión del central en la final de la Copa Confederaciones, cuando Brasil le metió tres a la selección de Del Bosque.