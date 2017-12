Valverde: “La posesión no te hace ganar un partido”

Valverde, durante el entrenamiento de hoy del Barcelona. LLUIS GENE (AFP) / VÍDEO: ATLAS

No fue fácil para el Barcelona digerir el duro cachetazo que le pegó el Real Madrid en la Supercopa de España. Ernesto Valverde acababa de aterrizar en el Barça y en su camino se cruzó un poderoso equipo, que conquistó el Camp Nou (1-3) y terminó su trabajo en Chamartín (2-0). Un inicio complicado, con la conflictiva salida de Neymar de por medio. Valverde pasó la tormenta y se concentró en construir a su Barcelona poco a poco. Le funcionó. El cuadro azulgrana no volvió a conocer la derrota. Acumula 24 partidos sin perder. Y mañana visita el Bernabéu (13.00) como líder de LaLiga a 11 puntos del Real Madrid, que tiene un partido pendiente ante el Leganés

“La temporada es muy larga y da tiempo para pasar buenos y malos momentos, y de entrar en una nueva crisis. En la Supercopa ellos hicieron un buen partido, fueron superiores. Me sirve analizar lo que pasó en aquellos partidos.Ellos nos hicieron una presión muy alta y no la supimos resolver”, explicó Valverde. “Sin embargo”, añadió el técnico, “no es lo mismo lo que hace el Real Madrid con otros equipos que con nosotros, tenemos una manera especial de jugar. El Madrid es un equipo al que parece que dominas, pero tienen una transición rapidísima, con muchas otras virtudes como la estrategia”.

No cree Valverde que cuidar la pelota sea decisivo para el Barça. “La posesión no te hace ganar un partido. Lo importante es acumular ocasiones de gol. El que domina un partido no es el que tiene la posesión, sino el que tiene llegada. La posesión es un medio para tener ocasiones. Unos lo hacen de una manera, otros de otra. Puede ser un factor importante, pero el fin último es llegar a la portería contraria y generar ocasiones de gol”, analizó el Txingurri.

El Bernabéu espera al clásico, no un debate político entre Barcelona y Madrid entiende el preparador azulgrana, que no cree que la actual situación en Cataluña condicione el ambiente en Chamartín. “Llevábamos un mes y medio sin preguntas de este tipo, las echaba de menos. El ambiente será bueno, no tengo dudas. Jugamos ante el Atlético cerca del 1 de octubre y se había hablado mucho del recibimiento que podíamos recibir. Fue unos de los mejores que hemos visto en cuanto ambiente de fútbol y buen rollo en el campo, y entre la gente. Esperamos que mañana sea igual”, subrayó el técnico del Barcelona.

Sin homenaje en el Bernabéu

Hubo una buena relación con el Atlético en el Wanda. Sin embargo, hoy el Atlético no anda a buenas con el Barcelona. La entidad rojiblanca denunció al Barcelona ante la FIFA por los “reiterados contactos” que el club azulgrana ha mantenido en plena competición de la Liga, Champions y Copa del Rey con Griezmann. “Nuestro club se maneja siempre dentro de la legalidad”, defendió Valverde.

Sin polémicas contra el Atlético, sin pasillo en el Bernabéu. Los jugadores del Barcelona no tienen pensado homenajear a los del Madrid, tras conseguir el Mundial de Clubes. “Este asunto se hacía en plan simbólico, era un reconocimiento entre jugadores, sin este perfil mediático que contamina todo. El reconociendo nuestro hacia el Madrid lo tiene por lo que ha conseguido este año. Respecto del pasillo ya se han pronunciado en el club. Llegado el caso, no me gustaría que me lo hicieran a mí llegado. Ha perdido la esencia de hace años”, concluyó Valverde, que no llevará a Madrid a Deulofeu, después de que el extremo haya recibido el alta médica.

La convocatoria del Barcelona: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Piqué, Rakitic, Busquets, Denis Suárez, Luis Suárez, Messi, Mascherano, Paulinho, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Aleix Vidal y Vermaelen.