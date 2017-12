Cristiano Ronaldo enfila su quinto Balón de Oro

Aliviado después de un golazo al Borussia Dortmund, el octavo en Champions y el undécimo en su primer tramo de temporada menos productivo, Cristiano Ronaldo recogerá hoy en París su quinto Balón de Oro. Los títulos de Liga y Champions y su papel fundamental para que Portugal esté en el Mundial de Rusia parecen motivos suficientes para que las incógnitas se disipen en París, sede de France Football, la revista que concede el galardón individual más prestigioso del fútbol.

El evento se celebrará a partir de las 19.45 y frente a la Torre Eiffel, justo en el mítico escenario en el que el campeón del Roland Garros posa con la Copa de los Mosqueteros. El quinto balón de oro iguala a Cristiano con Leo Messi, el más laureado de la historia hasta el momento. Tan evidente parece su triunfo que hasta se han filtrado ya unas botas especiales que la firma Nike para la ocasión: las llamadas "Quinto Triunfo", en color blanco y dorado y con dicho lema y sus iniciales "CR7" grabadas en la parte posterior. Tampoco se ha preocupado de esconderlo mucho Florentino Pérez, que ha deslizado en un par de ocasiones el próximo logro de su jugador franquicia. "Estoy seguro de que esta próxima semana va a conquistar quinto Balón de Oro", aseguró el dirigente el pasado domingo durante un acto con los socios.

Ayer, tras su gol en la Champions, algunos de sus compañeros sí ocultaron conocer el triunfo del portugués, pero no repararon en elegios hacia su figura y sus logros. "Ojalá se lleve el Balón de oro porque significa que al equipo le va bien", aseguró Nacho. "No sé si se lo llevará, pero es más que merecido. Ojalá que gane", se sumó Casemiro. "Ojalá siga consiguiendo récords", añadió Lucas Vázquez. No si quiera Peter Bosz, técnico del Borussia Dortmund, quiso desviarse mucho del camino y desmerecer el más que posible triunfo del delantero. "Tal y como le he visto esta noche, cualquier fan del fútbol disfruta mucho viendo a jugadores como Cristiano. Su presencia, sus ganas de marcar, su forma agresiva de ir para adelante...eso es un placer. No sabría decir si merece el Balón de Oro", dijo.

El de 2018 será también el segundo Balón de Oro consecutivo para un Cristiano que ya resultó ganador en 2008, cuando era jugador del Manchester United, y en 2013, 2014 y 2016, estos tres últimos ya como jugador del Real Madrid. Precisamente el del año pasado fue el primero que volvió a entregar en exclusiva la revista France Football después de seis años compartido galardón con la FIFA. Para el premio, en el que votan un grupo de periodistas internacionales, están nominados de Cristiano y Leo Messi, que repetirá en el segundo escalón, otros 28 jugadores: Modric, Marcelo, Ramos, Kroos, Benzema e Isco del Real Madrid; Neymar, Mbappé y Cavani del PSG; Luis Suárez del Barcelona; Oblak y Griezmann del Atlético; Lewandowski y Hummels del Bayern; Dybala y Buffon de la Juventus; Kante y Hazard del Chelsea; Coutinho y Mané del Liverpool; Kane del Tottenham; Mertens del Nápoles; De Gea del Manchester United; De Bruyne del Manchester City; Dzeko de la Roma; Falcao del Mónaco; Bonucci del Milan; y Aubameyang del Borussia.