Simeone: “Creo en este equipo; en los jugadores y en el club. Por eso renové”

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético, expresó este viernes su confianza en su equipo en la víspera del partido de la 13ª jornada de Liga ante el Levante. “Las cosas vendrán cada vez mejor", remarcó El Cholo tras afirmar que estaba "seguro" de que "iban a pasar todas las situaciones que están pasando" en la actual temporada.

"Los resultados no los puedo manejar, pero creo en este equipo, en los jugadores, en el club. Por eso renové y, seguramente, las cosas vendrán cada vez mejor. En los últimos seis meses, estaba seguro de que iban a pasar todas estas situaciones que están pasando, sin ninguna duda", dijo el técnico rojiblanco. "Pero la Liga es muy larga. Es de regularidad. El año pasado, el Sevilla creo que estaba a nueve puntos cuando terminó la primera vuelta, y pudimos recortarlos. El fútbol es muy cambiante. Está claro que el Barcelona perderá muchos menos partidos que otro equipo de la Liga salvo el Madrid. Pero nosotros pensamos como siempre, partido a partido, y de ahí no vamos a salir", advirtió el técnico.

"En principio, el Barcelona está haciendo una Liga extraordinaria. Ganó once partidos y empató solo uno. Nosotros venimos a un ritmo bastante bueno, sobre todo los partidos fuera de casa, porque en casa nos ha tocado empatar algún partido quizá de más, pero el equipo viene respondiendo bien y ojalá toda la energía positiva de estos dos últimos partidos, esta intensidad y esas ganas de mejorar aparezcan mañana en un partido con dificultades", afirmó Simeone. La victoria contra el Roma ha reconfortado a su equipo. "Cuando se gana todo parece siempre mucho mejor", expuso Simeone antes del entrenamiento vespertino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda. "Está claro que en el fútbol, más allá de las posesiones, de la tenencia de pelota y de jugar en campo rival, lo único que cuenta es el gol, porque es lo que te hace ganar o perder, e intentaremos mejorar en esa faceta", abundó el entrenador, que repasó la transcendencia de la victoria del miércoles frente al Roma.

El técnico tiene la baja de sus dos laterales naturales ante el Levante, Juanfran y Vrsaljko. "Juanfran todavía no va a estar y Vrsaljko sigue con sus dolores. Esperemos que se puedan recuperar lo más pronto posible, porque los necesitamos a los dos. Las variantes son las que ustedes conocen", apuntó antes de citar tres posibilidades. "Quizá poder jugar hasta con tres atrás directamente, dándole la banda a Carrasco, apostando por Thomas como el otro día ante el Roma o con Giménez directamente en esa posición. Ellos en la banda izquierda tienen buen juego, Toño o Luna tiene muy buen centro y Morales es un jugador importante del ataque del Levante, así que intentaremos formar el mejor equipo para ganar el partido", explicó. Aún no tenía decidido el once, según confirmó después, cuando fue preguntado por la posición de Griezmann. "Necesita siempre una referencia donde se siente más cómodo, pero también está la realidad de los momentos; sobre todo el momento de Correa te exige e impone hacerlo jugar, porque está muy bien y es desequilibrante", valoró.

"Este último mes y medio empezó a jugar Gameiro, que marcó dos goles; Fernando Torres hizo muy buen partido y eso siempre te da más variantes. Está claro que el entrenador siempre va detrás de la realidad, porque las palabras cuentan poco en el fútbol. Cuenta lo que se ve en el campo", expresó el técnico. "Lo más importante es seguir la línea que intentamos desde que llegamos al club, sentirse todos importantes más allá de los minutos que puedan participar. Lo he dicho mil veces: la calidad de los minutos es mejor que la cantidad de minutos. Cuando juegas miércoles y sábado a la noche, no es fácil", prosiguió. Esta jornada, además del enfrentamiento entre el Atlético y el Levante, hay choques entre los rivales directos, como el Valencia-Barcelona y el Villarreal-Sevilla. "Si nosotros pensamos en nosotros, todo lo que tenga que suceder está claro que, en este caso, puede ser positivo. Lo más importante de la jornada es lo que hagamos nosotros", explicó.