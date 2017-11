Leganés - Barcelona en directo, la Liga Santander en vivo

M. 44 (0-1). Centro de Szymanowski, no llegó a conectar Eraso. Se salva el Barça.

M. 28 (0-1). Cuando más dudas generaba el juego paciente del Barcelona, que no generaba peligro en el área de Cuellar. El portero del Leganés le cedió un regalo a Suárez.

M. 23 (0-0). Primer remate de Messi. Al 10 le cayó el balón después de un saque de esquina rechazado por un defensa del Leganés, pero no pudo golpear con claridad el balón con su pierna derecha.

M. 2 (0-0). Valverde repite el once y el esquema. Messi, de enganche, por detrás de Alcácer y Suárez.

Guillermo Amor no mira al Wanda:” Solo nos importa lo que hacemos nosotros. Los otros equipos, no”. El responsable de relaciones institucionales evita hablar sobre el derbi madrileño, que disputarán el Atlético y el Madrid.

Guillermo Amor , responsable de relaciones institucionales y deportivas del primer equipo: “El partido no será nada fácil. Ellos darán todo y después del parón por selecciones siempre es importante ganar”.

Juan I Irigoyen

Con Alcácer instalado como segundo delantero, el once de Valverde no ofrece más sorpresas. Insiste el técnico con un equipo base. Por ahora, no hay demasiado lugar para las rotaciones.