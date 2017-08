Valentino Rossi se fractura la pierna en un entrenamiento

Valentino Rossi acostumbra a pasar la mayoría de días que no hay Gran Premio montado, también, en una moto. Es su manera de no perder la competitividad, pues aseguran quienes les tratan que lo que le mantiene en el Mundial 22 años después de que debutase es su pasión por este deporte. Va al gimnasio y en cuanto se monta en una moto se entrena, siempre, con un puñado de chavales a los que saca entre 10 y 15 años: los pilotos de la Riders Academy que lleva sus siglas: VR46. El valor añadido de esos días de trabajo —en motos de cross, en su pista de tierra (el Ranch, le llaman) haciendo dirt track, o con motos grandes de velocidad como una Yamaha R-1 en el circuito de Misano, donde tiene que celebrarse la próxima carrera de MotoGP—, comportan un riesgo. Y él lo sabe.

El siete veces campeón del mundo de MotoGP sufrió este jueves un accidente. Era una de estas jornadas entre carreras, donde el entreno puede ser igual o más duro. Y se fracturó la pierna, tal como confirmó el equipo Yamaha, que comunicó que su piloto sufre una rotura desplazada de la tibia y el peroné de su pierna derecha y que será operado lo antes posible. Es la misma lesión y la misma extremidad que ya se vio afectada en el 2010, cuando peleaba por el título con su entonces compañero de equipo en Yamaha, Jorge Lorenzo.

Opciones perdidas

Rossi, de 38 años, intentaba ganar este Mundial. Y no iba por mal camino, a pesar de contar solo con una victoria, en Assen. Actualmente, es el cuarto clasificado y está a tan solo 26 puntos del líder, su compatriota Andrea Dovizioso. Su entorno aseguraba recientemente a este diario que no era capaz de dejar de pensar en cómo ganar el décimo título de su carrera. “Todos pensamos en el décimo, pero no lo decimos”, reconocía Alberto Tebaldi, uno de sus íntimos amigos, también su representante. Es muy probable que después de este accidente, Il Dottore haya perdido las opciones que todavía tenía de ganar este competido campeonato.

Cuando Rossi se rompió la tibia y el peroné en 2010 (era una fractura abierta y en una zona muy delicada, cerca del tobillo), fue operado y estuvo mes y medio de baja, mucho menos de lo esperado inicialmente. Aún así, perdió el Mundial. El hecho de que ahora vaya a necesitar una intervención quirúrgica, previsiblemente alargará los plazos de la recuperación.

Este es el segundo accidente que sufre Rossi este año, aunque el primero, apenas tuvo repercusión en sus resultados. Ocurrió en mayo: estaba practicando motocross cuando se cayó y se clavó el manillar de su moto; sufrió un traumatismo torácico y abdominal que lo tuvo varios días en el hospital. Aunque se llegó a pensar —por la gravedad de las lesiones, ya que llegó a tener líquido en los pulmones y dificultad para respirar con normalidad— que no correría el Gran Premio de Italia, para el que quedaba una semana, el piloto apareció en Mugello el mismo jueves. Terminó aquella carrera en el cuarto puesto.