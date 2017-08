Hamilton gana en Spa, Alonso abandona y Sainz es décimo

Como suele ser habitual, Spa Francorchamps ofreció otro espectáculo de los mejores de la temporada de F-1. La fiesta comenzó con el hijo de Michael Schumacher, Mick, dando una vuelta con el Benetton B194 con el que hace 25 años el siete veces campeón mundial había ganado su primera carrera en este mismo trazado. Pero las emociones más fuertes llegarían más tarde con la pugna que mantuvieron durante toda la carrera Lewis Hamilton y Sebastian Vettel para adjudicarse los 25 puntos que estaban en juego. Al final, la victoria fue para el británico de Mercedes que, tras una batalla infernal con el alemán de Ferrari, logró el triunfo y reducir la diferencia en el Mundial a solo siete puntos.

La carrera resultó emocionante. Hamilton y Vettel pelearon desde la misma salida y mantuvieron su duelo hasta la última vuelta. Hamilton desde el liderato y Vettel atacando constantemente, buscando la mejor estrategia, sacando todo el rendimiento de su Ferrari, pero sin poder superar en ningún momento al piloto de Mercedes. Hamilton, que había igualado el sábado el record de Michael Schumacher de 68 pole positions, se anotó la 58ª victoria de su carrera en la F-1, y la quinta de la temporada. El británico, triple campeón mundial, se acerca cada vez más a su cuarto título, porque la mayor parte de circuitos hasta la conclusión de la temporada favorecen las prestaciones de su Mercedes.

Sin embargo, cada vez está más claro que la distancia entre la escudería alemana y la italiana ha desparecido. A una vuelta son más rápidos los alemanes. Pero en ritmo de carrera, los de Maranello les igualan e incluso les superan. Las carreras pueden decidirse por detalles o por aciertos en la estrategia de los neumáticos o de las entradas al taller. La prueba más evidente de ello fue el adelantamiento que le hicieron a Valttery Bottas tanto Ricciardo (Red Bull) como Raikkonen en las últimas vueltas, para adjudicarse la tercera y la cuarta posiciones respectivamente. Bottas acabó quinto. Y Max Verstappen se vio forzado a abandonar por falta de potencia en su Red Bull, cuando ocupaba la quinta posición. “Hoy ha sido una carrera fantástica”, indicó Hamilton. “Sebastian me ha opuesto una gran lucha, y por eso la victoria me satisface aún más”.

Fernando Alonso realizó una salida espectacular y adelantó a tres coches para colocarse en séptimo lugar, es decir justo detrás de los seis coches intocables. Sin embargo, tardó poco en comprobar que las prestaciones de su McLaren-Honda no eran suficientes para mantener una posición tan destacada. Era un lujo. Y comenzó a pagarlo a medida que las vueltas avanzaban. Le adelantó Hulkenberg, después Ocon, después Pérez y también Grosjean. El asturiano acabó perdiendo los nervios y explotó por la radio. “Es una vergüenza”, dijo. Pero siguió luchando, peleando por cada posición, para intentar entrar en los puntos y saldar la carrera con los mínimos daños posibles.

De ser séptimo comenzó a moverse entre la décima y la duodécima posiciones, tras el primer cambio de neumáticos. Después, Sainz tardó poco en adelantarle y arrebatarle la 12ª posición. La continuidad de Alonso en McLaren se vislumbra complicada, a pesar de que Zack Brown, el máximo responsable del equipo, explicó esta semana su intención de ofrecerle a Alonso un coche ganador la próxima temporada. Tardó poco en quebrar el motor Honda del doble campeón mundial español. Fue en la 26ª vuelta. Alonso se dirigió al taller para cerrar una carrera en la que con un buen coche hubiera podido estar justo detrás de los intocables.

“Hemos perdido la potencia de golpe. Era una carrera complicada para entrar en los puntos. Me quedo con la crono de ayer, con la salida de hoy y miro hacia adelante. Hubo un momento en que me estaban dando tantos mensajes que he optado por decirles que ya bastaba”, indicó Alonso. “Tras la salida intenté mantener detrás a Hulkenberg y Ocon, pero me pasaron por encima”.

Sainz, en cambio, salió fatal y bajó hasta la 15ª posición. Pero después fue recuperando posiciones hasta instalarse en el 12º lugar con 28 de las 44 vueltas transcurridas. El madrileño siguió empujando y, tras su segunda parada, ganó una posición y se dispuso a luchar por los puntos. El pinchazo de Pérez en la 31ª vuelta permitió al español ubicarse sólidamente en la décima posición. Y ya no la abandonó. Sumó un punto para Toro Rosso, un equipo que apuntaba muy alto al principio de la temporada, pero que ha ido cayendo a medida que los demás coches evolucionaban constantemente.