Recorra el cuadro de ‘La verbena’ y descubra cómo Maruja Mallo convirtió el carnaval en una nueva versión de España

Feminismo

Las mujeres que pinta visten con faldas cortas. Es su manera de representar su ideal de mujer moderna que puede correr en libertad, ser activa. Una lleva zapatillas y la otra, zapatos de salón: calzado proletario y burgués. Subraya su interés por reivindicar la libertad de la mujer, una idea que siempre unió a la necesidad de una sociedad sin clases, sin opresión en todos los sentidos.