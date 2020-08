1.500 portadas de ‘Babelia’: historia gráfica de un suplemento cultural

Fernando Vicente

El día que me pongo a escribir estas líneas se cumplen justo 21 años de mi primera portada de Babelia. Ya trabajaba para el periódico, más con el Semanal, pero por fin entraba en la sección del periódico que conservaba en una carpeta años antes de empezar a colaborar. Guardaba aquellas míticas portadas de Loredano, al que admiro tanto.

En estos 21 años he tenido la suerte de hacer más de 80 portadas, la última, la semana pasada. Tengo muy buenos recuerdos de mi colaboración con Babelia y cruzo los dedos para llegar a las 100. Ha habido varios cambios de maqueta y hemos pasado del blanco y negro al color. He podido hacer caricaturas de escritores, grandes temas literarios, novela negra, humor, dramones clásicos y modernos y, sobre todo, libros, muchos libros.

Al recibir el encargo de una portada siempre hay una emoción y una responsabilidad, tratar de no repetirte cuando son temas que ya has abordado. Siempre hay temas que vuelven, novela negra, los libros del verano, las novedades de otoño, los libros del año y la Feria del Libro. He podido hacer varias portadas de este acontecimiento cultural e incluso este año la portada de la feria que no fue.

He hecho portadas con mapas geográficos, elemento gráfico que me gusta especialmente y que surgió casi por casualidad, hice un dibujo pequeño sobre Brasil para el interior del suplemento y tuvieron la feliz idea de llevarlo a portada, de aquí surgió una serie de más de 10 mapas literarios.

Para mí ha sido una oportunidad única de crecer como ilustrador abordando el tema que más me gusta, la literatura, la cultura. Con estos 1.500 números he echado la vista atrás y solo puedo estar agradecido. Así que enhorabuena a la redacción y sobre todo… gracias.

Fernando Vicente es ilustrador y ostenta el récord de portadas diseñadas para Babelia, con más de 80 en los últimos 21 años.