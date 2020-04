Cuarentena con Chico Buarque, por Fernando Trueba

Chico Buarque de Holanda (Río de Janeiro, 1944) es una de las figuras clave de la MPB (Música Popular Brasileira). De una familia de intelectuales, su padre, historiador, fue autor de una Historia general de la civilización brasileña y miembro fundador del PT.

Casi un adolescente, ya conoció el éxito con A banda y desde entonces no ha dejado de estar en primera fila de la cultura de su país, no solo con sus discos, también con musicales como Roda Viva o la Ópera do Malandro, entre otros, con bandas sonoras para películas (Doña Flor y sus dos maridos, Bye Bye Brasil...), y con sus libros: Estorbo, Budapest, Leche derramada, etc...

A finales de los sesenta, amenazado por la dictadura militar, decició exiliarse en Italia. Compuso frecuentemente en colaboración con Jobim y con Vinicius de Moraes, y algunas de sus canciones han sido versionadas desde por Chet Baker hasta Brad Mehldau, además de por docenas de cantantes de todo el mundo. Una especialidad de Chico es escribir canciones desde el punto de vista de una mujer. Tiene joyas en ese registro.

Podrían hacerse muchas listas de Chico Buarque. He decidido hacerlo con sus discos en vivo. Aunque sus grabaciones de estudio son excelentes, tengo cierta inclinación a sus grabaciones con público. No incluyo nada del magnífico Chico e Caetano juntos ao vivo, pero aprovecho para recomendarlo a todo el que no lo conozca.