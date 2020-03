Cuarentena con la poeta del piano Jessica Williams, por Fernando Trueba

La historia del jazz podría contarse a través de sus pianistas. Desde Nat King Cole, Art Tatum, Bud Powell, Erroll Garner, Wynton Kelly, Oscar Peterson, Bill Evans, Herbie Hancock, McCoy Tyner, etc… hasta los recientes Bill Charlap o Brad Mehldau. Pero el jazz ha tenido también grandes pianistas: Mary Lou Williams, Jutta Hipp, Dorothy Donegan, Carla Bley, Eliane Elias, Joanna MacGregor, por citar algunas de mis favoritas. Pero quiero dedicar esta tercera “lista” a una pianista mucho menos conocida de lo que debería: Jessica Williams.

Jessica Williams es una pianista de jazz nata, ha tocado con Dexter Gordon, Philly Joe Jones, Stan Getz, Eddie Harris, Tony Williams, Charlie Haden… Hasta ha compartido piano con Bill Evans, que solía invitarla a subir al escenario y tocar con él.

Ha dejado muy claro quienes son sus maestros, homenajeándolos en distintos discos: Freedom Trane (Coltrane) In the Key of Monk, Joyful Sorrow (Bill Evans), Tatum’s Ultimatum, Virtual Miles…

Su 'Concerto and Meditations' fue compuesto en Santander, durante una gira. También tiene un disco de Jazz Impressions of Spain y dedicó un tema, 'Montoya', al gran guitarrista español, que pasó media vida en Estados Unidos.

Ha grabado casi un centenar de discos. Para saber más de ella, y encontrar hasta sus discos inencontrables: https://jessicawilliams.com/