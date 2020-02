Un género híbrido

Se va imponiendo en la narrativa española un género a caballo entre la sociología y la autoficción. Se trata de conjuntar experiencia personal y narrativa ensayística. Las más de las veces, el sujeto de estos libros es el propio autor, que echa mano de sus recuerdos. Suele partir de su propio trabajo diario, de un barrio o de un familiar. Todo ello, excusa para hablar de otro a través de uno mismo. Este género híbrido ha dado a veces muy buenos resultados. Ahora mismo recuerdo Diario de campo, de la escritora andaluza Rosario Izquierdo, cuya experiencia como socióloga en activo se mezclaba con su vida personal. Ambos mundos se nutrían uno del otro, pero el lector no tenía forzosamente que inclinarse por el de la socióloga o por el de la mujer que vivía en pareja y con hijos. Sólo tenía que confirmar que el empeño narrativo y estético se imponía al de la investigación social que ese relato exponía. Si digo esto es porque últimamente me encontré con libros de este parecido asunto que me han dejado frío, no así obviamente el de Rosario Izquierdo.

Cuando digo que me han dejado frío no quiero indicar necesariamente que no hayan conseguido lo que el autor o la autora se han propuesto. Pero eso es una cosa, y muy otra, que uno se haya sentido concernido por sus resultados, incluso cuando estos hayan sido irreprochables desde el punto de vista estrictamente estético. Leo ahora Los cuerpos partidos, del escritor catalán en castellano Álex Chico. A partir de los recuerdos de su abuelo, al que no conoció personalmente, elabora toda una peripecia, entre el ensayo y la autoficción, en torno a la experiencia emigratoria de ese abuelo. El libro está salpicado de citas de autores, de películas que Chico relaciona con la experiencia familiar, las cuales le sirven no sólo para ilustrar sus consideraciones acerca del tema que le ocupa, sino para deslizar conclusiones con las cuales este reseñista no siempre está de acuerdo. Y justamente esto es lo que entorpece mi lectura. Que en lugar de apreciar un hecho estético, tenga que discutir con el autor. No encontré en este libro nada que me recordara a aquella niña de 13 años a la cual Francisco Candel privilegiaba dándole voz en Los otros catalanes.