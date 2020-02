Estrella Morente canta por sorpresa un alegato a favor de la tauromaquia en la gala 6 de ‘OT’

Estrella Morente acudió el domingo como invitada a la gala 6 de OT 2020. Cantó su canción más emblemática: Volver. Y de repente, esa escena tan conocida de la música española se convirtió en impredecible. Morente rompió a cantar algo que no era parte de la canción: "Ni el torero mata al toro, ni el toro mata al torero, los dos se juegan su vida a un mismo azaroso juego", entonó. Nadie se lo esperaba. Era un alegato protaurino en el prime time de la televisión pública. "No estaba ni pactado ni previsto. En ningún ensayo lo ha hecho. Ha sido una sorpresa para todo", aclaraba inmediatamente en Twitter Tinet Rubira, director de Gestmusic Endemol Shine, la productora del programa.

Con toda probabilidad, Morente respondía así a una concursante, Maialen, que hace unos pocos días había hablado en contra del toreo: "Hostias, es que es muy nazi. Ostras hay que ser muy psicópata mucho", dijo. Y más tarde añadió. "Y encima te vienen y te dicen que da mucho dinero. No me sé las cifras porque no me las sé, pero si haces la comparación de lo que me cuesta a mí la tauromaquia, limpiando mierda para poder mantener mi vida y me quitan dinero y la meten en la puñetera tauromaquia, porque la cogen de mis impuestos".

Aquellas palabras irritaron a algunos espectadores, y el Defensor de la Audiencia tuvo que disculparse por ella. Pero aquello no tuvo nada que ver con el revuelo que ha provocado Morente. Le han arreciado las críticas, y las burlas, en Twitter; algunos por modificar la letra de una canción consagrada (en el mismo programa donde quitar la palabra mariconez resultaba ofensivo en 2017); otros por hacer algo a favor del toreo; todos, en general, por la falta de respeto que supone improvisar de esa manera en un programa sin previo aviso.

Algún espectador actualizó también la página de la Wikipedia de Estrella Morente: "Es una cantaora de flamenco española que usa la música para hacer apología del maltrato animal y hacer el ridículo". La frase fue eliminada al poco.