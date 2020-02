Sergio del Molino: “Está sobrevalorado ser escritor y que hablen de ti en ‘Babelia”

A Sergio del Molino (Madrid, 1979) le fascinan los malvados. Su último libro es Calomarde. El hijo bastardo de las luces, una biografía del ministro de Fernando VII, brazo ejecutor del monarca y creador de las cloacas del Estado en España.

¿Qué le llevó a la escritura?

Una vocación insensata y una serie de carambolas fortuitas que hicieron que el deseo de ser escritor dejara de ser una ingenuidad infantil y deviniera profesión.

¿Qué libro tiene en su mesilla de noche?

Entre otros, M. El hijo del siglo, de Antonio Scurati.

¿Uno que le haya impactado últimamente?

La batalla de Occidente, de Éric Vuillard.

¿Cuál no pudo terminar?

Muchísimos, y no me duelen prendas abandonarlos. Los últimos de Karl Ove Knaussgard, por ejemplo.

¿Qué libro ajeno le habría gustado escribir?

La liebre con ojos de ámbar, de Edmund de Waal. Como buen plebeyo, envidio a las familias con pedigrí.

Calomarde. El hijo bastardo de las luces. Explíquenos ese subtítulo…

Calomarde nació en el XVIII y fue educado en los valores ilustrados, pero traicionó ese mundo para servir a la reacción y a las fuerzas de la oscuridad, y yo especulo con que su traición se debe a un complejo de clase: era un labriego al que se le afeaba su arribismo. De ahí su condición bastarda en un mundo de nobles e hijosdalgo.

¿Los malos dan más de sí como personajes literarios?

Muchísimo más, porque incomodan: la literatura funciona por identificación, y narrar a malvados sirve para descubrir lo que hay de malvado en ti. Son espejos.

¿Quién sería Calomarde hoy?

Espero que nadie, pues no es posible, tal y como funciona la democracia en España, que alguien acapare tanto poder, ni cabe concebir un Estado tan sanguinario.

¿Qué otro personaje le gustaría biografiar?

Algún escritor al que admire, pero no lo digo, para que no me lo pisen.

De no ser escritor, le habría gustado ser…

Cantante de Iron Maiden en 1985.

¿Cuál es la película que más veces ha visto?

Un hombre lobo americano en Londres, de John Landis.

Si tuviese que usar una canción o una pieza musical como autorretrato, ¿cuál sería?

A New England, de Billy Bragg, aunque hace mucho que no tengo veintidós años, como dice la canción.

¿Qué está socialmente sobrevalorado?

Ser escritor y que hablen de ti en Babelia.

¿A quién le daría el próximo Premio Cervantes?

A Andrés Trapiello.