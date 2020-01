¿Qué ver hoy en TV? | Sábado 25 de enero de 2020

15.25 / TCM

La noche de la iguana

The Night of the Iguana. EE UU, 1964 (125 minutos). Director: John Huston. Intérpretes: Richard Burton, Ava Gardner, Deborah Kerr, Sue Lyon.

Un sombrío texto del gran Tennessee Williams se convierte, en manos de John Huston, en un febril melodrama con un grupo de personajes desarraigados. La noche de la iguana emplea como motor narrativo los anhelos y frustraciones de tres mujeres cuyas vidas giran en torno a un sacerdote alcoholizado. Huston mira a sus protagonistas a medio camino entre el cariño y el patetismo y acentúa su sordidez gracias a una poderosa fotografía de Gabriel Figueroa. Un filme tan amargo como impecable

15.30 / COSMO

Estreno de la miniserie ‘La casa de las miniaturas’

Cosmo estrena íntegra la miniserie británica de tres episodios La casa de las miniaturas, dirigida por el español, Guillem Morales. Una adaptación de la novela de Jessie Burton, que viaja al Ámsterdam de 1686, donde llega una joven (interpretada por Anya Taylor-Joy) para comenzar una nueva vida como esposa de un rico comerciante. Pronto descubrirá que la familia oculta más de un secreto.

16.00 / La 1

El discurso del rey

The King's Speech. Reino Unido, 2010 (118 minutos). Director: Tom Hooper. Intérpretes: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter.

El discurso del rey triunfó en todo el planeta con los sencillos mimbres de un guion bien construido y un equipo de actores tan sólido como eficiente, además de la elegancia formal que resulta consustancial a las producciones británicas. Por otro lado, elabora una interesante proclama sobre la lucha ante las adversidades y juega con las emociones del espectador con estimulante habilidad.

21.30 / La Sexta

Entrevista a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ‘La Sexta noche’

Iñaki López y Verónica Sanz reciben en el plató de La Sexta noche’ a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. María Llapart e Hilario Pino preguntarán a la titular de la cartera de Trabajo por las primeras medidas ejecutadas en la presente legislatura. Por otro lado, el programa también contará con la presencia de José Manuel García-Margallo y Cristina Almeida, que se someterán a una entrevista conjunta.

22.00 / La 1

Entrega de los Premios Goya

El Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga acoge la entrega de los Premios Goya, con Silvia Abril y Andreu Buenafuente como encargados de ejercer de maestros de ceremonias en la fiesta del cine español. Entre las películas favoritas se encuentran Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, con 16 candidaturas, y Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, que acumula 17.

22.00 / Historia

Los últimos días de la I Guerra Mundial

El documental 100 Días para la victoria, que hoy estrena el canal Historia, propone un retrato del período final de la I Guerra Mundial, uno de los más intensos de este conflicto bélico, que refleja los movimientos y decisiones de los combatientes y los mandos aliados. Se trató de unos meses en los que nuevas formas de organización para enfrentarse con los enemigos que resultaron decisivas de cara a su desenlace.

23.40 / La 2

El 75 aniversario de la liberación de Auschwitz, en ‘La noche temática’

Dos documentales sirven a La noche temática para conmemorar el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz. 1944: ¿Deberíamos bombardear Auschwitz? recuerda cómo el testimonio de dos prisioneros judíos fugados del campo de concentración de Auschwitz reveló al mundo el verdadero horror del holocausto. Seguidamente, Hitler, el adicto se sumerge en el contenido del doctor Theodor Morell, médico personal de Hitler, que da a entender que el mandatario fue un adicto a las drogas.