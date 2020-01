Starz planea producir entre tres y cinco series en España

El asentamiento de las grandes plataformas y canales internacionales en territorio español no solo supone una mayor fragmentación de la oferta y más posibilidades de acceso al contenido. También se traduce en muchos casos en inversión en producción propia por parte de esas compañías, que ven en España una puerta de entrada al amplio mercado en español. Una industria desarrollada y curtida en la televisión en abierto y los bajos costes de producción suelen ser otros de los motivos que llevan a compañías como Netflix, Amazon Prime Video o HBO a apostar por la producción española.

Mientras que Apple TV+ prepara su primera serie española con Bambú Producciones (responsables de títulos como Las chicas del cable o Alta mar en Netflix y de Velvet o Fariña en Antena 3), el canal estadounidense Starz también ha puesto en marcha su expansión en España con ficción nacional propia. El canal opera en España desde el pasado marzo bajo la plataforma Starzplay, un servicio de streaming disponible en Apple TV, Orange TV y Vodafone TV.

Jeffrey Hirsh, director ejecutivo de Starz, avanzó en la web especializada Deadline el deseo de la compañía de expandir su estrategia de coproducciones internacionales a España y la India. "Buscamos desarrollar coproducciones locales por todo el mundo. Tenemos los pies puestos en Madrid y ahora estamos buscando material allí", dice Hirsh. Su intención es distribuir esas series españolas en países de Latinoamérica y Estados Unidos a través de Pantaya, un servicio de vídeo bajo demanda. Además, también tendrían distribución en Reino Unido. Las series que produzcan en la India irían destinadas a Starzplay Arabia. Todavía no se han dado detalles sobre qué tipo de historias desarrollarán en España.

Entre las producciones de Starz se encuentra The Spanish Princess (La princesa española), serie centrada en Catalina de Aragón y su vida en la corte británica primero como esposa del príncipe Arturo de Gales y, después, de su hermano, el rey Enrique VIII. A pesar de no contar con críticas favorables, el canal asegura que ha sido un éxito y ya tiene preparado el estreno de otra ficción histórica, Becoming Elizabeth, centrada en los primeros años de la reina Isabel I de Inglaterra. "Hay mucha gente a la que le encanta estas grandes mujeres de la historia, vamos a continuar en ese camino y esperamos emitir una serie de este estilo cada año".