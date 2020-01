Telecinco logra más de un 20% de cuota con la serie que ya estrenó Amazon

Hay un tópico en televisión, sustentado por datos pero tópico de igual manera, que dice que la ficción no tiene ya cabida en las cadenas generalistas habiendo plataformas. La noche del miércoles los mismos datos le quitaron la razón, cuando aproximadamente el 30% de las personas que vieron la televisión en abierto se sentaron a seguir series. El grueso de ellos estaba viendo el primer capítulo de El Pueblo, en Telecinco (2,6 millones de espectadores, un sorprendente 19,4% de cuota), lo nuevo de los creadores de La que se avecina que para más inri se había estrenado en una plataforma, Amazon Prime Video, en mayo del año pasado. El resto, unos 1,6 millones de espectadores (10,1% de cuota), estaban en La 1 viendo el estreno de Néboa, una intriga ambientada en Galicia y protagonizada por Emma Suárez.

Fue una noche inusual, y el hecho de que los dos títulos fueran estrenos fue sin duda un factor importante. En este sentido, El Pueblo es un caso peculiar: la serie, que cuenta la adaptación a la vida rural de un grupo de urbanitas que se muda a un pueblo soriano con la promesa de que allí tendrán casa gratis y una vida más tranquila, ha pasado siete meses en una plataforma antes de aterrizar al abierto. Es parte del acuerdo que Mediaset firmó con Amazon Prime Video para que sus productos tuvieran vida en más ventanas. “Lo que muchos equivocadamente consideran nuestros enemigos son nuestros compañeros”, dijo Paolo Vasile al anunciarlo en mayo.

Lo sorprendente es que el hecho de que los ocho capítulos estuviesen disponibles desde hace tanto tiempo no le haya restado fuerza al estreno en abierto (aunque no son exactamente los mismos capítulos: Amazon pidió a los creadores que los capítulos no pasasen de los 50 minutos; la versión que Mediaset emitirá de aquí a finales de marzo han sido “engordados”, en palabras del guionista Alberto Caballero, para llegar a los 70 minutos).

El fenómeno se repetirá en verano, cuando Amazon estrene la segunda temporada, que el equipo acabó de rodar el pasado octubre, antes que Telecinco. No es la primera vez que el experimento se hace en la televisión española, pero sí la vez que da mejores resultados. En septiembre, la comedia Pequeñas coincidencias, con Javier Veiga, se emitió en Antena 3 tras haberse estrenado también en Amazon en diciembre de 2018. Entonces, la serie comenzó con un 15,7% de cuota (2,3 millones de espectadores) pero al poco cayó por debajo del 10%. Su vida terminó en el late night, la programación de madrugada que sigue al prime time.