¿Qué ver hoy en TV? | Jueves 16 de enero de 2019

20.00 / La 2

‘¡Atención obras!’ entrevista a Ariel Rot

Esta semana, ¡Atención obras! recibe al músico entrevistador de músicos: Ariel Rot. Cuando llegó a España, a mediados de los 70, pensó que a nuestro país “le faltaba un poco de Swing”. Hoy sigue buscándolo en la segunda temporada del programa de La 2 Un país para escucharlo. Carlos del Amor hablará con el músico sobre su etapa en Tequila, Los Rodríguez y toda una carrera en solitario que cierra el círculo con Adiós Tequila Tour 2020. El compositor de Rock and roll en la plaza del pueblo anuncia los próximos conciertos de una gira que pasará por el Wizink Center de Madrid el 20 de marzo. Además, la exposición Las insumusas, la fotografía de Sebastiao Salgado y la obra de teatro Reinar después de morir.

21.45 / Antena 3

Ángela y Olivia Molina visitan ‘El hormiguero’

Esta noche, El hormiguero recibe la visita de las actrices Ángela Molina y Olivia Molina. Madre e hija vuelven a trabajar juntas en la nueva serie de ficción de Atresmedia, La valla, que se estrena en exclusiva el próximo 19 de enero en Atresplayer Premium. Se trata de un thriller futurista ideado por Daniel Écija en el que ambas interpretarán, como en la vida real, el papel de madre e hija.

22.00 / TCM

'Misery'

Estados Unidos, 1990 (104 minutos). Director: Rob Reiner. Intérpretes: James Caan, Kathy Bates, Richard Farnsworth, Frances Sternhagen, Lauren Bacall.

Con guion del prolífico William Goldman, Rob Reiner dirigió, sin duda, una de las mejores adaptaciones que se han rodado a partir de un original del prolífico Stephen King. Un equilibrado y sobrio filme que recrea la odisea por la que tiene que atravesar un afamado escritor de novelas (James Caan) que, después de un accidente, es recogido por una pérfida y psicótica enfermera (impresionante trabajo de Kathy Bates, reconocido con un Oscar). Mucha tensión para un thriller psicológico muy por encima de la media.

22.00 / Movistar CineÑ

‘La comunidad’

España, 2000 (104 minutos). Director: Alex de la Iglesia. Intérpretes: Carmen Maura, Emilio Gutiérrez Caba, Terele Pávez.

Con un extenso y acopladísimo reparto, capitaneado por una impresionante Carmen Maura (Goya y premio a la mejor actriz en el Festival de San Sebastián), Alex de la Iglesia regresa a su particular universo cinematográfico en esta original comedia negra, que narra las vidas de los habitantes de una comunidad de vecinos que se pelean por heredar el dinero de un rico residente (300 millones de pesetas de un premio de lotería). Un sobresaliente y delirante conglomerado de horror, humor, suspense y acción.

22.30 / La Sexta

‘Pesadilla en la cocina’ se adentra en el ‘Tigris’

La comida de El tigris no está mal, pero tiene ciertas deficiencias: el arroz se congela y luego se nota, la carne de kebab se queda seca, la base de la pizza es comprada… Pero en el día a día ese no es el problema. El gran escollo está en la organización. A la hora del servicio el restaurante se convierte en un caos total. Las comandas salen tarde o frías y la gente se cansa de esperar. Algunos comensales se marchan antes de que les sirvan. Pero a Karim todo le da igual. No es capaz de ver lo difícil de la situación, no acepta las críticas de Alberto Chicote y se encuentra completamente estancado. Solo la insistencia de Ana consigue que el chef acepte continuar con su reto porque la actitud de su marido no pone las cosas nada fáciles.

22.30 / Antena 3

Doble entrega de ‘El cazafortunas’

Antena 3 estrena dos capítulos de la miniserie El cazafortunas. Se trata de una producción británica estrenada en la BBC el pasado mes de noviembre que une drama, suspense y giros inesperados. Dirigida por Vanessa Caswill y creada por Marnie Dickens, narra la historia de una mujer madura, Julia (Julia Ormond) que, tras toda una vida anteponiendo las necesidades de los demás a las suyas, inicia una relación sentimental con Benjamín, un hombre mucho más joven que ella (Ben Barnes). En el primer episodio, ‘Su rival’, los hijos de Julia acusan a Benjamin de infidelidad, esto amenaza con separarlos. Pero su relación se fortalece a medida tras mudarse juntos y tras la proposición de matrimonio de Benjamin. En el segundo, ‘Su marido’, Julia le cuenta a Ted que se ha comprometido con Benjamin, surgen consecuencias inesperadas. Mientras tanto, Patrick le ruega a Julia que haga que Benjamin firme un acuerdo prenupcial para proteger su riqueza.

22.40 / La 1

Mercedes y Antonio firman su separación

Esta noche, Cuéntame cómo pasó asistirá al fin oficial de 40 años de matrimonio de Antonio y Mercedes y tendrá que acudir a la firma oficial de su separación. Para ninguno será sencillo, sobre todo para Antonio que sigue sin entender muy bien los motivos que han llevado a Mercedes a tomar esta decisión. Toni acompaña a sus padres a la firma mientras sigue de cerca todas las noticias que llegan desde Bagdad. Además, en este capítulo, ‘Está pasando, lo estás viendo’, el 17 de enero de 1991 estalla la primera guerra del Golfo y millones de personas lo siguen desde el sofá de sus casas, ya que el conflicto es transmitido en directo por la cadena CNN.

22.55 / Cuatro

Gurús de los alimentos ‘En el punto de mira’

Las nuevas entregas de En el punto de mira arrancan con un reportaje en el que se abordarán las estafas que se producen en torno a supuestos métodos milagrosos para adelgazar. La mayor parte de los españoles emprenden dietas de adelgazamiento sin supervisión médica, basándose en consejos de conocidos y en lo que ven en Internet. Falsos nutricionistas hacen su agosto con ello, vendiendo métodos inútiles o incluso peligrosos para la salud. En un segundo reportaje, el programa abordará también diversos casos de herencias y testamentos que han acabado en los tribunales.

23.00 / La 2

Las tribulaciones de ‘Sánchez y Carbonell’

Llega a las noches de los jueves Sánchez y Carbonell. Elena S. Sánchez y Pablo Carbonell serán la nueva y extraña pareja encargada de renovar el formato con su personalidad y carisma. Tras Torres y Reyes, Alaska y Coronas y Alaska y Segura, la cuarta temporada evoluciona hacia nuevos retos, sin perder las señas de identidad del programa: sumar periodismo y humor, guiones de hierro e improvisación, con el propósito de hacer un show de entretenimiento con contenidos. El primer programa estará dedicado a José María Íñigo, como uno de los pioneros que consiguieron que la audiencia amara la televisión. También se homenajeará a la anterior pareja de anfitriones, Alaska y Santiago Segura, que pasarán el relevo del formato a Sánchez y Carbonell. El cuarteto protagonizará alguno de los mejores momentos de la emisión de estreno, que también contará con grandes invitados. Con Ara Malikian se despidió el formato ‘Alaska y Segura’ el 25 de mayo de 2015 en los estudios Buñuel. Casi cinco años después regresa Malikian, ahora en el plató 6 de Prado del Rey, el nuevo hogar del programa.

23.45 / SYFY

‘Minority Report’

Estados Unidos, 2002 (138 minutos). Director: Steven Spielberg. Intérpretes: Tom Cruise, Max von Sydow, Colin Farrel, Samantha Morton.

En un futuro cercano, una unidad de élite se dedica a predecir crímenes y a detener a los culpables antes de que ocurran. Su máximo artífice, el detective John Anderton, pondrá en jaque la eficacia del sistema cuando, inexplicablemente, se ve implicado en uno de los casos. Sobre esta idea, basada en un relato de Philip K. Dick, Steven Spielberg retoma, con un aluvión de secuencias impactantes, ritmo frenético y buen trabajo de Tom Cruise, el cine de ciencia ficción con mensaje humanista que ya abordó en A. I. Inteligencia artificial.

23.55 / La 1

Mucho baile en ‘Ochéntame otra vez’

Nueva cita con el recuerdo en Ochéntame otra vez. En 1978 se estrenan en España las películas Fiebre del sábado noche y Grease. Comienza entonces a inocularse en nuestro país una inédita pasión por el baile. La llegada del videoclip “obliga” a los cantantes a bailar sus propias canciones y Michael Jackson, Madonna y Prince se convierten en las grandes estrellas musicales de la década. La sección ‘La juventud baila’ del programa Aplauso fomentó esta pulsión por la danza. De repente en los años 80 no había casi ningún programa televisivo que no incluyera un ballet y casi cada cantante actuaba siguiendo la coreografía de unos bailarines.