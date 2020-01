¿Qué ver hoy en TV? | Lunes 13 de enero de 2019

13.00 / DMAX

Segunda temporada de ‘Lugares legendarios’

Hay lugares rodeados de misterios, mitos o leyendas que han terminado por convertirse en enclaves mágicos y dignos de admiración por parte de curiosos y turistas procedentes de todo el mundo. Repartidos por diferentes puntos del planeta, el aventurero y explorador Josh Gates se ha propuesto seguir conociendo la historia y todos los secretos (algunos de ellos sorprendentes y recientemente conocidos) de estas localizaciones geográficas tan especiales. Los espectadores serán testigo de estos nuevos viajes de Lugares legendarios. En estos capítulos, Gates invitará al público a acompañarle a otros países como Estados Unidos, Japón, Tailandia y Brasil.

15.45 / Cuatro

‘Todo es mentira’ celebra su primer aniversario

Un total de 365 días sometiendo la actualidad política y social al filtro de la veracidad, un año analizando desde la sátira y el humor las manifestaciones de los representantes públicos. Tras cumplir su primer aniversario, Todo es mentira incorpora nuevas secciones y elementos en su escenografía. Además, en esta entrega, el programa conducido por Risto Mejide contará con la presencia de la presentadora Mariló Montero como invitada. Entre las novedades se encuentra la sección ‘Vamos a contar verdades’, en la que las hermanas historiadoras María y Laura Lara Martínez, contrastarán las menciones a diversos episodios históricos llevadas a cabo por personajes públicos en sus argumentaciones. Elsa Ruiz comandará otra nueva sección en la que, siempre desde el humor y su particular óptica irónica y mordaz, interpretará y analizará desde un diván el perfil ‘psicológico’ de los principales personajes de la actualidad política, basándose en sus manifestaciones.

21.30 / Movistar CineÑ

'Vacas'

España, 1992 (96 minutos). Director: Julio Medem. Intérpretes: Emma Suárez, Carmelo Gómez, Ana Torrent, Karra Elejalde.

Julio Medem (Los amantes del círculo polar) debutó en el mundo de la realización de largometrajes con este drama rural, asistido por un peculiar sentido del tiempo cinematográfico, que presenta las irreconciliables rivalidades de dos familias enfrentadas a lo largo de cuatro generaciones. Medem mostraba desde sus inicios el particular universo que ha rodeado todos sus filmes. Tremendamente original.

21.45 / Antena 3

‘El hormiguero’ recibe al Josema Yuste

Esta noche, El hormiguero arranca la semana con la visita de un buen amigo, el actor Josema Yuste. Viene para presentar su nueva obra de teatro Sé infiel y no mires con quién, que actualmente representa en el Teatro Amaya de Madrid. Se trata de una comedia de enredo que dirige y protagoniza el propio Yuste, a quien acompañan sobre las tablas actores como Tete Delgado o Santiago Urrialde. Esta clásica obra de los británicos John Chapman y Ray Cooney se estrenó en el londinense Richmond Theatre, en 1967 y, en España, en el Maravillas de Madrid, en 1972. Luego (1985) le llegó el turno a la popular adaptación al cine dirigida por Fernando Trueba.

22.00 / 0#

El funeral de María Teresa Campos

María Teresa Campos muere en extrañas circunstancias. Sus hijas, Terelu y Carmen Borrego, su expareja Edmundo Arrocet, periodistas como Pepa Bueno, Juan Ramón Lucas, Elvira Lindo o Jaime Peñafiel elaboran un retrato muy personal de la periodista en esta nueva entrega de El cielo puede esperar. Amigos como Iñaki Gabilondo o Julia Otero mandan vídeos de condolencias a un funeral marcado por las historias de la radio y la televisión.

22.00 / COSMO

Segunda temporada de ‘Pure’

El canal COSMO estrena la segunda temporada de Pure, serie inspirada en hechos reales cuya premisa asocia el narcotráfico con la comunidad religiosa de los menonitas. La serie creada por Michael Amo (The Listener) invita al espectador a conocer las costumbres de esta secta de granjeros que viven como si se encontraran en el siglo XIX. En los nuevos capítulos, Noah Funk (Ryan Robbins) se ha separado de su familia después de su lucha sin cuartel contra el tráfico de drogas en su comunidad. Su esposa Anna (Alex Paxton-Beesley) y sus hijos Isaak (Dylan Everett) y Tina (Jessica Clement) están desesperados por regresar con los menonitas, de donde fueron expulsados. Anna estará sola intentando proteger a su familia, pero no tendrá las cosas fáciles. El líder del cártel mexicano, Héctor Estrada (Víctor Gómez), le hará una oferta de colaboración que no podrá rechazar. La actriz Alyson Hannigan (Cómo conocí a vuestra madre) se incorpora a este drama criminal dndo vida a a Esther Dunkel, una joven menonita muy inteligente que ha estado ayudando a su novio a blanquear la fortuna de los cárteles a través de un banco local. Cuando la policía comienza a investigarla, Esther intentará escapar.

22.30 / Sundance TV

‘No sos vos, soy yo’

Argentina-España, 2004 (105 minutos). Director: Juan Taratuto. Intérpretes: Diego Peretti, Soledad Villamil, Cecilia Dopazo, Marcos Mundstock.

El cineasta argentino Juan Taratuto, que acaba de estrenar en las salas españolas ¿Quién dice que es fácil?, debutó en el mundo de la realización con esta simpática comedia romántica. Claramente influenciada por el estilo de Woody Allen, narra las peripecias de un excéntrico personaje que intenta arreglar su maltrecha vida sentimental refugiándose en su psicoanalista y sus amigos. Notable filme que incluye en su banda sonora canciones de Jorge Drexler y Andrés Calamaro.

22.30 / La Sexta

‘Cuando menos te lo esperas’

Something's gotta give. Estados Unidos, 2003 (122 minutos). Directora: Nancy Meyers. Intérpretes: Jack Nicholson, Diane Keaton, Keanu Reeves, Frances McDormand.

En esta simpática revisión de la eterna guerra de los sexos, Nancy Meyers (¿En qué piensan las mujeres?) decidió ironizar sobre las relaciones intergeneracionales y al, mismo tiempo, demostrar que el romance y la pasión en la madurez son tan fuertes y tan reales como a los 25 años. Un guion medido y la gran interpretación de Diane Keaton (Globo de Oro por su interpretación y nominación al Oscar) hacen el resto.

22.40 / Telecinco

Vuelve la intriga con ‘Vivir sin permiso’

Han pasado ocho meses desde que Nemo empujó a Mario por el acantilado. Durante este tiempo, el ambicioso cártel mejicano de los Arteaga ha impuesto en Oeste una nueva política basada en la opresión y la violencia. Así arranca, con el capítulo titulado ‘Mil razones para volver’, la segunda y última temporada de Vivir sin permiso, la intriga gallega protagonizada por Jose Coronado y Álex González. Además, en esta entrega, el alzhéimer avanza imparable en la mente de Nemo, que ha cedido casi todo su imperio a los mexicanos a cambio de dejar el futuro de los suyos resuelto, incluido el de Lara. Además de instalarse en el pazo, la joven se ha convertido en la nueva tutora legal del patriarca, para disgusto de Chon y Nina, que ven en ella una clara amenaza.

23.30 / La 2

‘En Portada’ analiza la crisis política de Bolivia

Esta semana, En portada analiza en ‘Tras las cenizas de Evo’, la crisis política que atraviesa Bolivia. La presidencia de Evo Morales no sobrevivió a uno de los desastres ecológicos más graves de la última década, el incendio del bosque chiquitano, el mayor bosque seco tropical del planeta. El fuego devoró más de cinco millones de hectáreas mayoritariamente en el departamento de Santa Cruz, históricamente rebelde al centrismo de La Paz. La catástrofe unió a la oposición contra Evo, que buscaba su cuarta legislatura en un país cuya Constitución permite sólo dos. Los grupos opositores acusaron también al gobierno de Evo Morales de falta de recursos y, sobre todo, de falta de previsión. Sólo las lluvias del verano austral lograron sofocar las llamas. Extinguido el incendio, llegó el fin de los casi 14 años de presidencia de Evo Morales.

23.40 / TCM

‘Crimen perfecto’

Dial M for murder. Estados Unidos, 1954 (105 minutos). Director: Alfred Hitchcock. Intérpretes: Ray Milland, Grace Kelly, John Williams.

El intento de asesinato de la rica esposa de un ex campeón de tenis da pie a una investigación policial que fijará su atención sobre el marido como principal sospechoso de contratar los servicios de un asesino a sueldo. Con este argumento y su habitual maestría, Alfred Hitchcock vuelve una vez más a jugar con el crimen perfecto en esta impresionante intriga, protagonizada por una no menos impresionante Grace Kelly. Todo un lujo que, como es lógico, pasó a la gran historia del séptimo arte.

0.30 / Telecinco

'No habrá paz para los malvados’

España, 2011 (104 minutos). Director: Enrique Urbizu. Intérpretes: José Coronado, Rodolfo Sancho, Helena Miquel, Juanjo Artero.

Un triple asesinato, un testigo que consigue escapar y un policía que regresa a su casa ebrio marcan el punto de arranque de esta gratísima sorpresa, ambientada en un oscuro Madrid. Tras las potentes La caja 507 y La vida mancha, el cineasta Enrique Urbizu, aquí también autor del guion junto a Michel Gaztambide, volvió a contar con José Coronado -en uno de los papeles más complicados de su filmografía dando vida al inolvidable inspector de policía Santos Trinidad- para protagonizar este potentísimo ejemplo del mejor cine negro. Un arranque demoledor, unos personajes perfectamente construidos y una cuidada dirección terminan por redondear esta gran película, la indiscutible triunfadora en los Premios Goya de 2012 (película, director y actor, entre otros galardones).