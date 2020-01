¿Qué ver hoy en TV? | Domingo 12 de enero de 2019

8.30 / La 1

España-Serbia en la final de la ATP Cup

Toca levantarse tempano. La 1 ofrece la final de la ATP Cup que disputará España, con Nadal a la cabez, frente a la Serbia de Novak Djokovik. El primer partido se disputará a las 8.30 y el segundo a continuación de éste. El tercer partido, si fuera necesario para decidir la final, también se emitirá en La 1. Arseni Pérez será el comentarista de los partidos, que contarán con el análisis de Álex Corretja y la presentación desde plató de Xavi Díaz. La selección española ha vencido a Australia, anfitriona del torneo, en la semifinal disputada este sábado, en la que Roberto Bautista venció a Nick Kyrgios (6-1 y 6-4) y Rafael Nadal remontó ante Alex de Miñaur (4-6, 7-5 y 6-1). La final de la ATP Cup enfrentará por primera vez a Rafa Nadal y Novak Djokovic en este 2020.

15.30 / La Sexta

‘Planeta Rojo’

Red Planet. Estados Unidos, 2000 (102 minutos). Director: Anthony Hoffman. Intérpretes: Val Kilmer, Carrie-Anne Moss, Terence Stamp.

Antony Hoffman viajó hasta Marte para debutar en la dirección con esta atractiva entrega de ciencia ficción, en la que un reducido grupo de personajes se enfrenta a una situación límite. Una cuidadísima dirección artística y un guion sin golpes de efecto son los pilares sobre los que se cimienta esta sólida y original cinta.

18.30 / La Sexta

‘Liarla Pardo’ pendiente del nuevo Gobierno

Cristina Pardo y todo el equipo de Liarla Pardo estarán pendientes de la formación del nuevo Gobierno. Tras la reunión de Pedro Sánchez con el Rey el mismo domingo, el programa analizará la nueva estructura y los nombres del primer gobierno de coalición en España. El programa viajará a Teruel, protagonista de la investidura, para ver qué ocurre con el boicot, o no, después del voto de Tomás Guitarte a favor de Pedro Sánchez y pasará un día con Urquizu, diputado socialista por Teruel. Además, Ana Pastor acudirá al plató del programa para avanzar cómo será la nueva temporada de Dónde estabas entonces que llega a el martes con un programa en directo.

19.00 / Movistar Liga de Campeones

Final de la Supercopa

Esta renovada edición de la Supercopa de España que se está jugando en Arabia Saudí conocerá esta noche su vencedor. Sobre el césped del King Abdullah Sports City, en la ciudad de Yedda, el Real Madrid, que llega a esta final después de eliminar al Valencia, y el Atlético de Madrid, que dejó en la cuneta al Barcelona de Messi en un emocionante partido, se juegan esta tarde el primer título de la temporada.

19.15 / La 2

‘Diario de un nómada’ sigue las huellas de Gengis Khan

Esta noche, Diario de un nómada celebra su 10ª temporada y cinco años seguidos en emisión en La 2 con un gran viaje a Mongolia que seguirá las huellas del Gengis Khan. En esta primera entrega del viaje a Ulan Bator, Miquel Silvestre conocerá, a lo largo de 13 episodios, algunos de los rincones más espectaculares de Kirguistan, Kazajistán y Rusia. Visitará el lago Isik Kul, donde los soviéticos probaban sus torpedos y veraneaba el primer hombre en viajar al espacio. También descubrirá el origen genético de todas las manzanas del mundo, soportará un clima terrible y se conmoverá en la zona cero de las pruebas nucleares rusas. Además, pasará de las estepas infinitas a los bosques más espesos de Siberia, disfrutará la muy dispar gastronomía que ofrece el camino y, como de costumbre, rebotará sobre los millones de baches y piedras de las atroces carreteras elegidas para llegar al destino.

19.45 / La 2

Cuarta temporada de 'Un país mágico'

Este recorrido por España junto al ilusionista Miguel de Lucas dará a conocer lugares especiales y conversará con cantantes, artistas, actores y deportistas locales. Esta nueva temporada de Un país mágico' empieza descubriendo Palma de Mallorca. En esta cuarta entrega del programa visitará además las ciudades de Oviedo, Pontevedra, Jaén, A Coruña, Almería, Soria, Guadalajara, Albacete, Teruel, Cuenca, Huesca, Castellón y Tenerife, así como sus entornos, para conocer de primera mano su cultura, arte, tradiciones, curiosidades, historias y a quienes las protagonizaron. Este mago es el conductor del programa, quien, además, sorprenderá a los invitados con impactantes y divertidos juegos de magia que dejarán al espectador con la boca abierta.

19.45 / Movistar Acción

‘El silencio de los corderos’

Silence of the lambs. Estados Unidos, 1990 (114 minutos). Director: Jonathan Demme. Intérpretes: Jodie Foster, Anthony Hopkins.

Jonathan Demme escarba en la complicada psicología de un criminal para dar con un misterioso asesino que tiene conmocionada la ciudad. Excelentes interpretaciones, sobre todo Anthony Hopkins, un buen guión basado en el homónimo literario de Thomas Harris y una cuidada ambientación son los pilares de este brillante filme, que consiguió el Oscar a la mejor película, actor principal, actriz, dirección y guión adaptado. Muy buena.

20.30 / La 2

'This is art' llega de la mano de Ramón Gener

El divulgador musical Ramon Gener (This is opera) vuelve a La 2 con una serie documental que explicará diversas vertientes de la historia del arte a través de los sentimientos y las emociones. En el transcurso de 12 capítulos de 50 minutos de duración, y mediante un lenguaje ágil y muy entretenido, This is art recorrerá temas tan universales como el deseo, el éxtasis, el amor, la inspiración, la soledad, la locura, la fe, el miedo, la tristeza, el dolor, los celos, la esperanza o la vanidad. En la primera entrega, ‘Curiosidad’, como dijo Picasso, “todos los niños nacen artistas, lo difícil es seguir siendo artista cuando creces”. Siguiendo su pauta, el primer capítulo se sumerge en el concepto del niño interior que todo artista debe llevar dentro, un ingrediente muy necesario para crear: la curiosidad. Para ello, el programa tomará como hilo conductor las metáforas de ‘El principito’, de Antoine de Saint-Exupéry, un niño grande que creó uno de los fenómenos literarios más importantes.

21.30 / La Sexta

‘El objetivo’ entrevista a Zapatero

Pedro Sánchez ya es presidente del primer gobierno de coalición de la democracia, que contará con ministros y ministras de PSOE y Unidas Podemos. El mismo día en que dará a conocer la composición de su nuevo gabinete El objetivo regresa tras el parón navideño buscando respuestas con una entrevista al último expresidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que hablará en directo sobre el nuevo ejecutivo y la estabilidad de un gobierno que ha sido investido por la mínima, además de otros asuntos de actualidad como la situación en Cataluña o política internacional.

21.30 / DMAX

Nueva aventura de ‘Wild Frank: caza’

Tras sus numerosas aventuras a lo largo y ancho del mundo, Frank Cuesta ha decidido seguir conociendo la realidad que nos toca más de cerca. Un viaje a las entrañas de esta actividad, a sus diferentes y desconocidas tipologías y al testimonio de sus defensores y de sus detractores. Un formato donde todos los agentes implicados y todas las aristas tienen cabida para generar una visión informativa e integral de la caza. En el capítulo de esta noche, los espectadores del canal serán testigos del viaje de Frank Cuesta a las montañas de Castellón para reunirse con el presidente de la Federación Española de Caza, Ángel López Maraver, que considera la caza como una “gestión del ecosistema”. Además, en La Coruña los espectadores podrán acudir junto a Frank a una concentración en contra de la caza del zorro en Galicia y en favor de un cambio de las leyes actuales que regulan esta práctica.

22.00 / La 1

Vuelve ‘Operación Triunfo’

Esta noche, Operación Triunfo regresa con su edición más exigente e innovadora. OT 2020, el talent musical producido por RTVE en colaboración con Gestmusic Endemol, vuelve con Roberto Leal como presentador, uno de los mejores castings de su historia y cambios en el jurado, el profesorado y la mecánica. El objetivo, ofrecer un espectáculo de calidad, emocionante y con los mejores talentos de la música. El ganador recibirá un premio en metálico de 100.000 euros. Más de 10.000 personas se presentaron a las pruebas celebradas en nueve ciudades españolas. A la prueba final asistieron alrededor de un centenar de aspirantes. Treinta han sido preseleccionados y será a lo largo de la Gala 0 cuando los espectadores compartirán con ellos la tensión y la intriga para conocer a los 18 aspirantes a entrar en la Academia.

22.00 / TCM

‘En el calor de la noche’

In the heat of the night. Estados Unidos, 1967 (109 minutos). Director: Norman Jewison. Intér`retes: Sidney Poitier, Rod Steiger, Le Grant.

Los oscars a la mejor película y guion avalan la calidad de esta atractiva intriga, protagonizada, en uno de sus papeles más sobresalientes, por Sidney Poitier (perfectamente secundado por Rod Steiger), que da vida a un policía que debe investigar un crimen en una localidad sureña estadounidense. Crítica social y unos diálogos llenos de fuerza para una mezcla de drama e intriga realmente acertada.

22.00 / Neox

Nueva cita con ‘Los Simpson’

Neox estrena en España ‘Homer está donde no está el arte’, un nuevo capítulo de Los Simpson en el que Homer es acusado de robar una obra de arte que vale millones y solo el investigador de seguros independiente Manacek podrá demostrar su inocencia o culpabilidad. A continuación, turno para Padre de familia con el estreno en nuestro país de un nuevo episodio. En ‘Connie's Celica’, Lois consigue un trabajo como maestra de música en la escuela de Chris y Meg. Una mala estudiante llamada Connie decide convertir a Lois en el blanco de sus bromas.

22.45 / Cuatro

Nuevos enigmas en ‘Cuarto milenio’

Más de un centenar de nuevos geoglifos con formas humanas y animales han sido descubiertos en la pampa del Nazca en Perú gracias a un sistema de Inteligencia Artificial desarrollado por investigadores de la Universidad Yamagata e IBM Japón. Las líneas del Nazca, antiguas estructuras talladas en la tierra cuya naturaleza y función sigue siendo un misterio, continúan despertando el interés de la comunidad científica. Iker Jiménez ahondará en estas enigmáticas imágenes y en los sorprendentes patrones de los nuevos hallazgos. Además, Cuarto milenio recibirá la visita del editor y sociólogo Pablo Vergel, que analizará la vida y obra de Charles Fort, investigador estadounidense que a principios del siglo XX se dedicó al estudio de fenómenos anómalos a los que la ciencia no conseguía dar respuesta.

0.20 / Antena 3

‘Frequency’

Estados Unidos, 2000 (114 minutos). Director: Gregory Hoblit. Intérpretes: Dennis Quaid, Jim Caviezel, Andre Braugher.

El cineasta Gregory Hoblit (Fallen) se enfrasca ahora en un tramposo pero entretenido filme fantástico que muestra la historia de un joven que, a través de un antiguo equipo de radioaficionado, se comunica con un bombero del pasado que resulta ser su propio padre. Lo mejor, el oficio demostrado por Dennis Quaid.

1.27 / COSMO

'Insomnio'

Insomnia. Estados Unidos, 2002 (110 m.). Dir.: Christopher Nolan. Int.: Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank, Paul Dooley.

Christopher Nolan, por entonces uno de los talentos del cine independiente americano, se rodeó de un reparto con garantías, encabezado por unos correctísimos Al Pacino y Robin Williams, para su primera incursión en el cine comercial. Con una atmósfera tensa e inquietante y un guion muy bien trenzado, el filme muestra la dura batalla psicológica que enfrenta, en medio de los desoladores parajes helados de Alaska, a un mortificado detective en busca de la verdad y un asesino sin escrúpulos al que le gusta jugar al límite.