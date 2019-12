¿Qué ver hoy en TV? | Viernes 20 de diciembre de 2019

20.30 / La 2

Marián Álvarez, madrina de ‘Días de cine’

Esta semana, Días de cine contará como madrina con la actriz y ganadora de un Goya por La herida Marián Álvarez. De su mano, el espacio de cine de La 2 repasará los estrenos más destacados de la cartelera y hablará también de su carrera y de sus futuros proyectos. Llega a la cartelera la francesa Dios mío’, ¿pero qué te hemos hecho ahora?, una comedia de Philippe de Chauveron; la española Sin techo, de Xesc Cabot y Pep Garrido; y la novena y última entrega de la saga de Star Wars’: ‘Star Wars: El ascenso de Skywalker, de J.J. Abrams, en la que Rey, Finn, Poe y el resto de los héroes tendrán que encarar nuevos retos al tiempo que se enfrentan a una nueva amenaza. Además, el programa despedirá al actor norteamericano Danny Aiello y a la actriz danesa Anna Karina; y recordará al director norteamericano de origen austriaco Josef Von Sternberg, que pasó a la historia como el descubridor de Marlene Dietrich cuando se cumplen 50 años de su fallecimiento.

21.30 / La Sexta

Cuento de Navidad, en ‘laSexta columna’

Gente que lucha por lo de todos. Héroes de lo público que pelean contra el cáncer infantil. Personas valientes que pelean por la dignidad. laSexta columna trae en ‘Cuento de Navidad: esta noche, gentebuena’, un relato navideño protagonizado por gente anónima. Reencuentros, profesores imposibles de olvidar, vidas que cambiaron tras salir en el programa y que ahora Antonio García Ferreras vuelve a revisitar.

21.35 / Cuatro

Suso Álvarez, anfitrión en ‘Ven a cenar conmigo. Gourmet Edition’

En esta entrega, Ven a cenar conmigo. Gourmet Edition continúa su búsqueda del mejor anfitrión VIP en la casa de Suso Álvarez, que afrontará la velada con una gran disposición para sorprender a sus invitados, aunque bastará presenciar su poca soltura para ponerse el delantal para deducir que el joven no es ningún especialista en lo que a cocina se refiere. No obstante, compensará su poca destreza entre fogones con una gran habilidad para ensalzar las virtudes de sus platos. Su menú comenzará con La sombra de mi madre, un entrante elaborado con pasta rellena de manzana y queso fundido con nata. ¿Conseguirá que María José Cantudo, Topacio Fresh y Quique San Francisco den una buena puntuación a su cena o descubrirán sus trucos antes de las votaciones?

22.00 / Movistar Estrenos

‘Dumbo’

Estados Unidos, 2019 (111 minutos. Director: Tim Burton. Intérpretes: Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito.

Fantasía familiar que cuenta cómo un antiguo domador de caballos se convierte, con ayuda de sus hijos Milly y Joe, en el cuidador de un elefante recién nacido cuyas orejas gigantes lo hacer ser el hazmerreír del Circo de los Hermanos Medici.Tim Burton dirige, con oficio pero sin chispa, esta desaprovechada adaptación en imagen real de Dumbo, el inmortal clásico de animación de Disney de 1941, adaptación a su vez del libro infantil Dumbo, the Flying Elephant, escrito por Helen Aberson. Aunque no se le puede negar que logra su principal cometido, entretener a grandes y pequeños, la historia se muestra plana (sentimentalmente hablando) y con escasa creatividad.

22.00 / La 1

‘El paisano’ viaja a Cuacos de Yuste

En su andadura, El paisano se dirige hoy a Cuacos de Yuste, municipio situado en la comarca de la Vera, en la provincia de Cáceres. En este pueblo extremeño, Edu Soto conocerá la autenticidad y generosidad de los cuacareños y cuacareñas, paisanos que abrirán su corazón y su hogar al cómico y humorista. Así lo hizo Fermín, un abuelo de 67 años generoso y enérgico, que quiso que Edu se llevara prácticamente la mitad de su huerto para que el presentador probara los productos de la tierra. O Mari Carmen, que confesó su inquietud por haber sido monja a pesar de ser la abuela más moderna de Cuacos. Edu Soto se quedará impresionado con la sabiduría y valentía de Santi, quién tras padecer un ictus, supo sacar fortaleza para hacer de la enfermedad una manera de crear arte con calabazas. El cómico no podía marcharse de Cuacos de Yuste sin conocer el producto de oro de la tierra, el pimentón con denominación de origen conocido como el Pimentón de la Vera.

22.10 / Antena 3

Primera parte de la final de ‘La Voz Kids’

Arranca la fase final de La Voz Kids, una noche decisiva en la que los ocho pequeños artistas lo darán todo sobre el escenario. David Bisbal, Rosario, Melendi y Vanesa Martín han llegado con dos voces cada uno y tendrán que enfrentarse a una última decisión: elegir quién es su candidato. Pero no estarán solos, ya que sus asesores volverán para ayudarles y se subirán al escenario con los dos finalistas de su equipo.

22.15 / La 2

Noche de ‘operas primas’ en ‘Historia de nuestro cine’

Bajo el epígrafe ‘Operas primas’, Historia de nuestro cine ofrecerá esta noche las películas con las que debutaron como directores la actriz Laura Mañá y el actor José Sacristán: Sexo por compasión (1999) y Soldados de plomo (1983). La primera será presentada por la crítica cinematográfica Elsa Fernández Santos y, en el coloquio, participarán ambos directores Laura Maña y José Sacristán, y el director y escritor cinematográfico Fernando Méndez Leite.

22.20 / La 2

‘Sexo por compasión’

España, 2000 (109 m.). Directora: Laura Mañá. Intérpretes: Elizabeth Margoni, Álex Angulo, Pilar Bardem, Mariola Fuentes.

Para su debut en el mundo de la dirección, la actriz Laura Mañá se interna en un triste y apagado pueblo para narrar la historia de una mujer que decide ofrecer su cuerpo en nombre del bienestar colectivo acostándose por compasión con todos los hombres del pueblo. El blanco y negro en el que vivían sus habitantes se convierte literalmente en alegres colores (perfecta su fotografía) en esta arriesgada comedia dramática.

22.30 / La Sexta

‘Las ‘fakes news’ del consumo’

Casero, artesano, tradicional, cien por cien natural son cuatro términos que, cada vez más, utilizan fabricantes y establecimientos para apelar al consumidor deseoso de comer sano y alimentarse bien. Pero ¿todos los productos que se presentan como tales lo son?, ¿podemos confiar?, ¿hay una legislación que nos proteja? Esta semana, Equipo de Investigación responde a esas preguntas y lo hace poniendo el foco en 3 productos muy populares, cuya rentabilidad les ha convertido en fenómenos mediáticos. El programa presentado por Gloria Serra evidencia el uso indiscriminado de las coletillas “artesana”, “artesanal” o “tradicional” induciendo al error, si no abiertamente al engaño ¿Cómo vela la administración por el derecho a la información del consumidor?

0.13 / TCM

‘Mumford, algo va a cambiar tu vida’

Mumford. Estados Unidos, 1999 (105 minutos). Director: Lawrence Kasdan. Intéwrpretes: Loren Dean, Hope Davis, Jason Lee, Alfred Woodard.

Después de cuatro años apartado de la realización, Lawrence Kasdan dirigió esta agridulce y originalísima comedia coral, en la que un grupo de peculiares personajes visitan a un psicoanalista con pasado misterioso en un pequeño pueblo norteamericano. Prescindiendo de rutilantes estrellas, Kasdan monta una medida metáfora sobre la falta de comunicación en la sociedad.

0.40 / Movistar Drama

‘Eyes wide shut’

Estados Unidos, 1999 (152 minutos). Director: Stanley Kubrick. Intérpretes: Nicole Kidman, Tom Cruise, Sydney Pollack, Marie Richardson.

Más de dos años tardó Stanley Kubrick en rodar su testamento cinematográfico. El reputado director fijó su atención en un original de Arthur Schnitzler para dar forma a este intenso aunque irregular drama -después de un impresionante arranque, pierde un tanto el rumbo, aunque vuelve a recuperar el buen tono en su parte final-, que navega en la dura crisis que sufre un matrimonio burgués interpretado por Tom Cruise y una brillante Nicole Kidman.