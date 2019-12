Hugo Molina se convierte a sus tres años en el ganador más joven de ‘Got Talent’

Hugo Molina tiene tres años, toca el tambor y en la noche del lunes se convirtió en el ganador más joven de la historia de Got Talent, el concurso de Telecinco en el que sus participantes demuestran sus habilidades artísticas ante un jurado. Hugo, acompañado de un coro, interpretó con su tambor en la final el villancico Campana sobre campana, pero no se enteró hasta el día siguiente que había ganado. Su actuación había sido grabada horas antes para que el pequeño pudiese dormir y no rompiese su rutina. Fue su padre el que estuvo en el plató representando a su hijo, que con la victoria se ha hecho con los 25.000 euros del premio.

Al finalizar la actuación del niño, el programa emitió un vídeo en el que el Secretario de la Conferencia Episcopal en España, Luis Argüello García, le anunció que el papa Francisco le ha visto actuar en el programa y quiere conocerle y que le recibirá después de las vacaciones de Navidad. Hugo se hizo famoso desde su primera actuación y sus actuaciones han sido muy comentadas en las redes sociales. El pequeño aprendió a tocar con las baquetas de forma autodidacta con dos años viendo vídeos de YouTube, contaron sus padres en el programa Viva la vida, al que acudieron con el niño.

Hugo Molina y su 🥁 ganan #GotTalentGranFinal convirtiéndose en el ganador más joven de la historia del formato en el mundo 😍 pic.twitter.com/7fuVkmx9ut — Mediaset España (@mediasetcom) December 17, 2019

Doce finalistas llegaron a la última gala de Got Talent. Hugo se hizo con la victoria con 35,6% de los votos por delante del ilusionista adolescente Magodelucasss (11,3%) y el cantante Ismailah (10,3%). El triunfo de Hugo fue seguido por 2.978.000 espectadores con una cuota de pantalla del 29%. Ha sido la final más vista de sus cinco ediciones y el concurso ha acumulado de media después de 15 galas 2.345.000 espectadores, la tercera temporada más vista.

La final fue también un buen escaparate para que el presentador de Got Talent, Santi Millán, hiciese un alegato contra los abusones en redes sociales usando de ejemplo un comentario en Twitter de un espectador que criticaba el aspecto físico de uno de los artistas de la final: "El gordo bailarín me da un asco tremendo. Got Talent se hunde porque premia a los participantes que dan pena", rezaba el tuit. Millán fue contundente: "A todos aquellos que os dedicáis sistemáticamente a acosar a la gente en Internet, en las redes sociales... A todos ellos, a todo ese acoso, a toda esa violencia les digo que no nos vais a callar".