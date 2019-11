Una década de Horteralia, el festival más divertido de España

La Asociación Horteralia organiza este festival producido por Amantesdementes, que es la antítesis de los festivales que pueblan la geografía española. Desde el año 2015 Horteralia está agotando las entradas edición tras edición y llena la capital cacereña de público de más de 30 provincias españolas. Este año se espera mejorar esta cifra ya el X aniversario será también la edición más multitudinaria, puesto que el Pabellón Multiusos tiene este año capacidad para recibir a 4.500 hortefans.

Horteralia se celebra desde 2010 en Cáceres y ha reunido a más de 20.000 espectadores que han disfrutado de más de 65 artistas y de los peores looks. Por el escenario de Horteralia Cáceres ya han pasado mitos Karina, Paco Clavel, Azúcar Moreno, Olé Olé, Viceversa, Ku Minerva, Nancys Rubias, María Jesús y su acordeón, No me Pises que Llevo Chanclas, La Terremoto de Alcorcón, Chimo Bayo, Paco Pil, King África, Los Ganglios, Los Gandules, La Ogra que todo lo logra, Cañita Brava, Leticia Sabater, Yurena, Leonardo Dantes y muchos más.