Dentro del mejor año de Filmin

La curiosa organización de los 15.000 títulos del catálogo de Filmin no tiene nada que ver con algoritmos, dice Tous. Solo el de su editor jefe, Jaume Ripoll. De él dependen las distintas categorías –que cambian a diario, en función de actualidad, efemérides, o incluso estado de ánimo– en que se presenta el ingente contenido de la plataforma al espectador. Funcionan, cada vez más, admite Tous, como un editor de libros. Como estos, contactan directamente con agentes de directores, o productoras, en festivales, para contratar películas o series. Y también por el carácter tan marcadamente de autor de la empresa –el 65% de su oferta es cine europeo, y en este 65 hay un 16% que es cine español, el resto, cine independiente de todo el mundo, “un cine no tan comercial y de palomitas”–. Esto hace que, como en el caso de un sello literario, el suscriptor identifique ya una marca Filmin. Y eso es porque “nuestros algoritmos tienen pies y cabeza”, opina Juan Carlos Tous. “El éxito de las series no tiene tanto que ver con que sean o no mejores que las películas sino con que solucionan el problema de la elección del título durante una semana o dos. Con la llegada de las plataformas de streaming, la media hora que antes pasábamos en el videoclub eligiendo una película, se ha multiplicado por n. Y nuestra intención es solucionar eso para que volvamos a consumir cine”, dice.