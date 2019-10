¿Qué ver hoy en TV? | Martes 8 de octubre de 2019

18.55 / La 1

República Checa recibe a España

Después del 4-0 del España-Azerbaiyán, primer partido clasificatorio para la Eurocopa 2021 y récord de asistencia a un partido de La Roja femenina en terreno español (Riazor), TVE continúa en su apuesta por la selección femenina de futbol. Esta tarde, emite por su primera cadena el encuentro que enfrenta a España y a República Checa en el estadio de Dolicek. Las chicas de Jorge Vilda vienen de debutar con victoria y quieren el liderato del grupo que ahora tienen las checa después de su abultada victoria a domicilio ante Moldavia a (0-7).

21.45 / Antena 3

Noche deportiva en ‘El hormiguero’

Esta noche, El hormiguero recibe a dos respetados protagonistas del deporte español: el futbolista Gerard Piqué y el tenista David Ferrer. Ambos van a presentar la nueva Copa Davis que tendrá lugar en la Caja Mágica de Madrid del 18 al 24 de noviembre. Una semana del mejor tenis del mundo donde han confirmado su participación, compitiendo con sus países, los números uno y dos del mundo, Novak Djokovic y Rafael Nadal. El empresario y central del Barcelona hablará de su faceta como impulsor del nuevo formato de la competición de tenis por países más importante del mundo. Por su parte, Ferrer, uno de los jugadores históricos de la Davis, que se retirado de la competición hace pocos meses, recibirá un homenaje en Madrid justo antes del primer encuentro de España.

22.00 / La 2

Humor olímpico en ‘Cómo nos reímos’

El mundo del deporte ha sido una fuente inagotable de inspiración para los humoristas. Raro es el cómico que no haya tomado un deporte para hacer sus parodias. Tras el programa especial de Eugenio, Cómo nos reímos aborda la relación entre la comedia y el deporte en ‘Humor Olímpico’. El equipo del programa rescata del archivo os sketches, parodias y monólogos de todas las épocas y mostrará cómo cómicos como Martes y 13, Morancos, Cruz y raya, Tip y Coll, Emilio Aragón y Muchachada Nui, entre otros, aprovechan el contexto deportivo para desarrollar sus hilarantes piezas de humor.

22.00 / Movistar Estrenos

‘Alpha’

Estados Unidos, 2018 (96 minutos). Director: Albert Hughes. Inérpretes: Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur Jóhannesson.

Cinco años después de su anterior trabajo, El libro de Eli, y sin la colaboración de su hermano (había filmado juntos bajo el nombre de The Hughes Brothers), Albert Hugh debuta en solitario con este drama de aventuras dirigido al público familiar y ambientado hace más de 20,000 años, cuando las vidas de un joven (Kodi Smit-McPhee) que ha sido dado por muerto por su tribu y de un lobo abandonado se cruzan, teniendo que apoyarse el uno en el otro para sobrevivir en el duro Paleolítico europeo.

22.30 / La Sexta

‘Ejecución inminente’

True crime. Estados Unidos, 1999 (122 minutos). Director: Clint Eastwood. Intérpretes: Clint Eastwood, Denis Leary, James Woods.

Un desprestigiado periodista que elabora un reportaje sobre un condenado a muerte al que cree inocente es el conductor de este atractivo thriller, basado en la novela de Andrew Klavan, dirigido y protagonizado por Clint Eastwood. Una cruda visión de la realidad que denuncia la ambigüedad y los fallos del sistema judicial.

22.40 / Antena 3

Mucho arte en ‘La Voz Kids’

Sobre el escenario de La Voz Kids, los niños intentarán conquistar el oído y el corazón de los coaches. Rosario, Melendi, Vanesa y David Bisbal siguen intentando completar sus equipos con las mejores voces que haya y eso le llevará a luchar entre ellos por conseguir a los mejores concursantes. “Canto y escucho sobre todo más temas antiguos porque me transmiten mucho más que lo actual”, dice uno de los niños que cantará esta noche. “He participado en más de 30 competiciones musicales”, dice otro. El programa contará también en esta entrega con una joven artista que ha sido finalista de Eurovisión Junior en Bielorrusia, una talent que vivirá su segunda oportunidad en el programa y una niña que llegará al escenario patinando. Además, los coaches seguirán protagonizando divertidos momentos entre ellos, y se producirá un “bloqueo” accidental.

22.45 / La 1

‘Alejandro Magno’

Estados Unidos-Reino Unido, 2004 (168 minutos). Director: Oliver Stone. Intérpretes: Colin Farrell, Anthony Hopkins, Angelina Jolie.

Con este filme, Oliver Stone cumplió uno de sus sueños de infancia: rodar la vida y milagros del gran Alejandro Magno. El resultado, a pesar de la gran espectacularidad de las batallas, no fue el esperado, entre otras cosas porque Colin Farrell no termina de dar el tipo del mítico rey macedonio. No obstante, el entretenimiento está servido.

22.45 / Cuatro

Nueva dosis de ‘Gran Hermano VIP’

Un nuevo concursante se sumará a la convivencia en sustitución de Nuria MH. Su identidad se conocerá a lo largo de una velada en la que uno de los tres nominados (Maestro Joao, Adara y Kiko), el menos votado por la audiencia, se salvará del proceso de expulsión. Además, se comunicará a la casa el arranque de la primera prueba semanal y Kiko será el siguiente habitante en dibujar y detallar su ‘curva de la vida’.

22.45 / Telecinco

‘Ultimátum a la Tierra’

The day the Earth stood still. Estados Unidos, 2008 (99 minutos). Director: Scott Derrickson. Intérpretes: Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Kathy Bates, Jon Hamm, Jaden Smith, Mousa Kraish.

Con un gran despliegue de medios y el protagonismo de Keanu Reeves y Jennifer Connelly, Derrickson propone una correcta revisión del clásico dirigido por Robert Wise en 1951. La cinta fija su atención en una científica que se encuentra cara a cara con un extraterrestre que ha viajado por el universo para advertir a la humanidad sobre una inminente crisis global.

23.00 / La 2

‘La hora musa’ con The Waterboys

El programa de música en vivo de La 2, La hora musa, da la bienvenida a una veterana banda, The Waterboys. Los británicos ofrecerán un directo con temas de varios momentos de su carrera. Amaia también estará en esta entrega e interpretará canciones de su primer trabajo Pero no pasa nada. Y, en el plató exterior de La Fábrica, los madrileños Natos y Waor se marcarán una colaboración en exclusiva. Y en el reportaje de la semana, Ramiroquai viaja hasta Berlín para encontrarse con Black Francis y Joey Santiago, para hablar sobre el último disco de la banda por antonomasia del indie-rock: The Pixies.

23.40 / Movistar CineDoc&Roll

‘Un día más con vida’

Another Day of Life. España, 2018 (82 minutos). Directores: Raúl de la Fuente, Damian Nenow

Galardonada en los Goya y en los Premios del Cine Europeo como la mejor película de animación y ganadora del Premio del Público en el Festival de San Sebastián, esta atractiva apuesta que narra el viaje del prestigioso periodista Ryszard Kapuscinski a la Angola de 1975, año en el que el país se independizó de Portugal y en el que comenzó la sangrienta guerra que asoló el país durante más de 25 años. Basada en la novela homónima del reportero polaco y dirigida por el español Raúl de la Fuente y el polaco Damian Nenow, la película utiliza la animación para narrar el viaje de Kapuscinski por la Angola de aquella incipiente guerra, a la vez que incluye imágenes reales de los hechos y declaraciones actuales de al

24.00 / La 2

‘Documentos TV’ analiza ‘La fiebre de la soja’

Muy crítico con el actual sistema de producción de alimentos. Así se presenta ‘La fiebre de la soja’, el reportaje que estrena Documentos TV. Asociado a la producción intensiva de porcino, aparece el negocio del cultivo de enormes extensiones de soja, que han arrasado con la agricultura local y con amplias zonas selváticas de gran valor ecológico. Tan solo en Carolina del Norte se crían entre ocho y diez millones de cabezas de ganado porcino. Estados Unidos encabeza la lista de los países con mayor producción mundial de carne de cerdo. Y este posicionamiento ha sido posible gracias a un cambio radical del sistema de producción, en la década de los 90 del siglo pasado. Afectados por el cambio climático y la superpoblación mundial, el control por la producción industrial de carne se ha concentrado en un puñado de grandes corporaciones alimentarias, que obtienen grandes beneficios a costa de especular con los alimentos.