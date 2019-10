Cientos de guionistas se asocian en Alemania para exigir mejoras

Los guionistas no están reconocidos. Así de tajantes se han mostrado siempre los escritores de series y programas de televisión. Con la diferencia de que últimamente, con la industria rozando el pleno empleo en varios países para dar abasto a la inagotable demanda de contenidos, ahora los más demandados tienen poder para exigir ese reconocimiento. En EE UU hay un pulso entre guionistas y agentes por sus sueldos, que no solo no han subido con el boom de las plataformas, sino que han decrecido. Y ahora, en Alemania, 250 libretistas han firmado una declaración para mejorar sus condiciones.

Kontrakt '18 pretende cambiar la industria alemana televisiva, según han explicado algunos de los firmantes en un reciente encuentro de creadores de series que tuvo lugar en Noruega. Se trata de un decálogo que establece una serie de normas sin las cuales los firmantes prometen no entrar en negociaciones contractuales.

Se trata de seis puntos: el autor es el responsable del guion hasta su versión final; puede opinar en la selección de los directores; será invitado a la lectura de los guiones con los intérpretes; podrá ver y opinar sobre las tomas diarias y sobre el montaje; será mencionado su nombre en notas de prensa, y promoción, e invitado a cualquier evento público relacionado con el proyecto; y se comprometen a solo aceptar revisar guiones de otros autores si estos acceden previamente antes de abandonar el proyecto.

Esto es fruto de un único incidente: cuando en los premios de la televisión germana de 2018 no fue invitada por los organizadores Kristin Derfler, guionista de Brüder, película para televisión que ganó su categoría. “Literalmente querían tener más famosos y celebridades y menos gente aceptando premios. Se consideró que los guionistas no eran necesarios”, reprochó en Noruega Tillman Roth, creador de la serie 5vor12, según informa la revista especializada TBI (Television Business International). El revuelo tras los premios fue grande y de ahí surgió el establecimiento de unas normas que aspiran a revolucionar la forma de trabajar en Alemania.

“Esto ha agitado toda la industria”, presumió Roth, uno de los firmantes del documento y que admitió no entender por qué en un país europeo tan potente con una ficción televisiva al alza, con series como la franquicia de Deutschland o Dark, ningunea a los creadores. Otro de los objetivos de Kontrakt '18 es modernizar en Alemania las salas de guionistas y adaptarse al sistema anglosajón, con varios escritores juntos en una sala y a menudo liderados por un guionista jefe. Esto implica que se les paga por temporada entera y no por cada capítulo.

En España existe el sindicato de guionistas ALMA desde 1989 y cuenta con más de 600 miembros. En noviembre celebran en Bilbao su sexto encuentro de guionistas, en el que se tratarán los casos de EE UU y Alemania.