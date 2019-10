¿Qué ver hoy en TV? | Viernes 4 de octubre de 2019

18.35 / La 2

'El escarabajo verde' estrena temporada

Esta tarde vuelve El escarabajo verde con nuevos capítulos, como ‘Amarillo’, uno de los reportajes más completos sobre el modelo de reciclado en España. El programa investiga cuánto se recicla y qué sucede con los productos que llegan al contenedor amarillo. Así comienza la nueva temporada del programa, dirigido por Eduardo Laplaza. El programa sigue los rastros de los envases y los datos del reciclaje. Esta última cifra es la que crea más controversia: Greenpeace denuncia que los datos existentes sobre cuánto se recicla en España no se corresponden con la realidad, y Ecoembes, el gestor del contenedo amarillo, defiende que sí. Además, el programa visita las plantas a las que llegan las bolsas del contenedor amarillo para comprobar qué sucede con los envases y conoce algunas empresas que se dedican a reciclar los envases del amarillo. También aparecen voces críticas al actual sistema de gestión de residuos, como el exsecretario de medio ambiente de la Comunidad Valenciana, Julià Álvaro, o portavoces del área metropolitana de Barcelona.

20.30 / La 2

`Días de cine’ cumple 28 años en antena

El 6 de octubre de 1991 se emitía por primera vez Días de cine, que celebrará esta semana sus 28 años en antena de la mano de un padrino muy especial: Daniel Monzón, director de títulos como Celda 211 o El niño, que comenzó como crítico en el programa de La 2 y también fue subdirector. No faltarán los estrenos más destacados de la cartelera española, como ‘El crack cero’, ‘Varados’, ‘Cuernavaca’ o ‘Joker’, entre otros. Además, la música y el cine se encuentran en la película holandesa La directora de orquesta, y en el documental Amazing Grace, que muestra el material hasta ahora inédito de la grabación de un disco mítico de góspel de Aretha Franklin. Por último, la ‘Secuencia favorita’ de Claude Lelouch, las recomendaciones y un recuerdo para Luis Ospina, documentalista colombiano recientemente fallecido, completan el programa de esta semana.

21.30 / La 1

España recibe en Riazor a Azerbaiyán

El fútbol femenino vuelve a tener su hueco en el prime time de la televisión pública. Esta noche, ofrecerá el partido de clasificación para la Eurocopa 2021 que jugarán en Riazor las selecciones de España y Azerbaiyán. La primera piedra de toque para las jugadoras de Jorge Vilda en un camino en el que se encontrarán a selecciones como República Checa o Polonia y con el objetivo de quedar primeras de grupo.

21.30 / La Sexta

Los retos de la clase trabajadora

Bajo el título ‘Jornada laboral, ¿por qué ocho horas?’, laSexta columna repasa cómo se consiguió dicha jornada, al cumplirse 100 años de la huelga de La Canadiense en Barcelona. Además, repasará las grandes huelgas que lograron torcer el brazo de la dictadura franquista o los protagonistas que se jugaron la vida para conseguir los derechos de los que disfrutamos y cuáles son hoy los retos de la clase trabajadora.

22.00 / La 2

‘El crack’

España, 1981 (119 minutos). Director: José Luis Garci. Int.: Alfredo Landa, María Casanova, Manuel Tejada, José Bódalo.

Uno de los thrillers más alabados de la historia del cine español. Después de su trilogía político-sentimental (Asignatura pendiente, Solos en la madrugada y Las verdes praderas), Garci cambia totalmente de género para rodar esta cinta que contó con un Alfredo Landa excelente como detective privado. Un inteligente homenaje al cine negro estadounidense.

22.00 / Telecinco

Más recuerdos en ‘Volverte ver’

“La vida es el arte del encuentro y hoy tiene lugar un gran encuentro”: con estas palabras Al Bano recibirá en plató de Volverte a ver a Cristina, una joven que siente gran admiración por él. ‘Il maestro’ de la canción italiana, que durante más de dos décadas se convirtió junto a su exmujer Romina Power en la pareja más popular y querida del panorama musical transalpino. Además, Carlos Sobera intentará mediar en un conflicto familiar entre dos hermanas que llevan mucho tiempo distanciadas y será testigo del deseo de una mujer de reencontrarse con su madre biológica y de la lucha de una joven por afianzar su relación de pareja tras un duro revés.

22.00 / Movistar Drama

‘Lo que queda del día’

The remains of the day. Reino Unido-Estados Unidos, 1993 (129 minutos). Director: James Ivory. Intérpretes: Anthony Hopkins, Emma Thompson, James Fox.

La espléndida interpretación de Anthony Hopkins y la exquisita dirección de James Ivory ponen el punto de distinción a este lujoso y emotivo drama costumbrista. Basado en la novela de Kazuo Ishiguro, el filme centra su atención en la vida de un fiel y frío mayordomo que descuidó a su moribundo padre y renunció a su amor por el ama de llaves (Emma Thompson) para entregarse por completo a su trabajo.

22.30 / La Sexta

Guerra por el agua en ‘Equipo de investigación’

Europa entera se ha rendido al aguacate, esta fruta tropical ha cambiado la alimentación de muchos hogares, pero comer aguacate esconde un grave problema que pocos saben. Esta semana, las cámaras de Equipo de investigación desvelan una guerra por el agua desatada en la principal zona de producción de aguacate de Europa, la Axarquía malagueña. Las importaciones de este alimento en la Unión Europea se han multiplicado por cuatro en los últimos años y la comarca factura casi 125 millones de euros anuales. Este gran negocio provoca que algunos agricultores andaluces arranquen olivos y encinares centenarios de secano para plantar aguacates. En Valencia también se está expandiendo su cultivo, allí están quemando hectáreas de naranjos para dedicarlas a la fruta tropical.

22.30 / Neox

Séptima temporada de ‘Mom’

Neox estrena, a pocos días de su emisión en Estados Unidos, la séptima temporada de Mom, la popular comedia protagonizada por Anna Faris y la ganadora de dos Emmy y un Oscar Allison Janney. Todo bajo el sello de Chuck Lorre, nombre que forma parte de Big Bang, Dos hombres y medio. En la entrega de estreno, ‘Audrey Hepburn and a Jalapeño Popper’, mientras Bonnie lucha por disfrutar de su luna de miel perfecta con Adam, Christy hace algunos cambios cuestionables en el bar mientras están fuera.

22.45 / Cuatro

Nuevas citas en ‘Donde menos te lo esperas’

Los pretendientes de Yasmín, Pablo, Javi, Sandra y Womanword continúan intentando conquistarles mientras conocen más de cerca sus peculiares estilos de vida. En la nueva entrega de Donde menos te lo esperas el buen ambiente en el barco tras la marcha de Tamara permite que Javi siga avanzando con Andrea y Lorena… hasta la llegada de una nueva pretendienta: Adriana. La catalana tendrá que poner a prueba su espíritu aventurero y tratar de seguir la ruta hasta el corazón del apuesto marino. Por otra parte, las broncas constantes entre Adrián y Miguel marcarán la ruta viajera de Womanword; tanto es así que uno de ellos pondrá fin a su andadura en el programa al considerar que su estilo de vida no encaja con el de la influencer.

23.20 / La 1

Entrevistas memorables de TVE

Esta semana, justo después del partido de clasificación de la Eurocopa femenina entre España y Azerbaiyán, Viaje al centro de la tele recuerda en ‘Más preguntitas’ a las más de 100 personalidades que han concedido entrevistas a RTVE en los últimos años. El programa mostrará a ilustres nombres del panorama nacional e internacional, como Queen, Tina Turner, Penélope Cruz, Dustin Hoffman, Enrique Iglesias, Lina Morgan, Victoria Abril, Arturo Fernández, Sancho Gracia, Tony Curtis, Concha Velasco o Lola Flores.

0.45 / Cuatro

‘Mónica y el sexo’ explora Japón

Mónica Naranjo continúa su periplo en el país nipón en Mónica y el sexo. Su insaciable curiosidad la lleva a adentrarse en el mundo de las parafilias. ¿Qué les gusta a los japoneses en la intimidad? ¿Es una sociedad tan desinhibida sexualmente como parece? José Corbacho jugará un papel importante en la aventura y juntos visitarán cabinas de sexo, descubrirán las últimas tendencias en juguetería erótica y conocerán a Yuca, una dominatrix que invitará al equipo a formar parte de una fiesta con un único lema: la libertad sexual.

0.51 / TCM

‘Extraños en un tren

Strangers on a train. Estados Unidos, 1951 (97 minutos). Director: Alfred Hitchcock. Intérpretes: Farley Granger, Robert Walker, Ruth Roman.

Una auténtica joya del cine psicológico en la que una vez más el maestro del suspense vuelve a demostrar su habitual precisión narrativa. Ahora, basándose en la novela homónima de Patricia Highsmith y con la participación en el guión de Raymond Chandler, Alfred Hitchcock construye un thriller absorbente que encierra escenas míticas del séptimo arte, como el partido de tenis y el crimen en el parque de atracciones.