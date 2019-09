El BIME LIVE 2019 cierra su cartel con Foals y Floating Points

El BIME LIVE es una de las grandes citas musicales del año en España. En esta ocasión —la séptima— se celebra en pleno puente de noviembre, en concreto los días 1 y 2. De esta forma, el mayor festival indoor del otoño, acaba de anunciar sus últimas incorporaciones y cierra su programación, que se podrá disfrutar un año más en el BEC! de Bilbao. Foals y Floating Points son las confirmaciones más destacadas y dos de los cuatro nuevos nombres del cartel, junto a First Girl on The Moon y Röyksopp DJ Set.

Liderados por el carismático Yannis Philippakis, los británicos Foals vuelven a Bilbao para hacer un repaso de su carrera y presentar las canciones de Everything Not Saved Will Be Lost, un álbum editado en dos partes que ya se postula como uno de los mejores y más versátiles trabajos de la banda, un disco en el que vuelven a combinar la música de baile con el indie rock más atmosférico. Por su parte, Floating Points, nombre artístico del reputado productor y doctor en neurociencia Sam Sephard, se han convertido en imprescindibles para los amantes de la electrónica más vanguardista.

Además, reconocidos por experimentar con diferentes géneros creando una música de baile revolucionaria capaz de definir el sonido de la electrónica más renovadora de la pasada década, el dúo noruego Röyksopp desplegará en BIME LIVE su buen hacer a los platos. Por su parte, First Girl on The Moon, nuevo proyecto del dúo post-punk formado por Juancar Parlange y Eneko Cepeda, presentará en el BEC! su álbum debut Scars.

BIME LIVE cierra así un cartel de nombres deslumbrantes y contemporáneos entre los que destacan Jamiroquai, icono musical, autores de innumerables éxitos y responsables del resurgimiento del funk en los 90; los alemanes Kraftwerk, pioneros de la electrónica, con un espectacular montaje en 3D que han llevado a los principales museos de arte contemporáneo del mundo; Amaia y su esperado disco; Michael Kiwanuka, un artista en boca de todos desde que su tema Cold Little Heart suena en la cabecera de la serie Big Little Lies; Brittany Howard, cantante y líder de Alabama Shakes, con su propuesta llena de soul; o el pop vanguardista electrónico y excéntrico de Róisín Murphy, ex-vocalista de Moloko.

La programación se completa con Gaua, un edén para los amantes de la electrónica y el baile, que este año contará con sesiones a cargo de Helena Hauff, una de las productoras más cañeras de la actualidad; Daphni (aka Caribou), genio canadiense de la fiesta y hedonismo; el elegante minimalismo del londinense Pearson Sound, o el house con influencia pop de Pional.

Los sonidos más calientes para bailar, sudar y perrear

Goxo es un pequeño club de trap, R&B, hip hop, dancehall y reggaeton dentro de un gran festival y este año celebra su segunda edición en BIME LIVE. En este espacio se podrá escuchar la música urbana del momento, que estará representada a través de figuras de la talla de Kaydy Cain. Además, la productora, vocalista y DJ francesa Coucou Chloe juega con estilo e inteligencia en sus canciones con la experimentación, el rap, el pop y los ritmos sensuales, llamando la atención internacional desde que sus temas empezaron a colarse en pasarelas como la Semana de la Moda de Nueva York. Su actuación será, sin duda, uno de los momentos álgidos de Goxo, donde también actuará Kamixlo, un músico que trastoca por completo las convenciones de género mezclando la oscuridad del emo o el nu-metal con el reggaetón más duro. A esta fiesta también se suma King Doudou, Branko, Topanga Kiddo, Atodamadre y Brat Star, DJ canadiense que repite en Goxo esta vez en solitario, tras acompañar en 2018 a Yung Beef a la zona caliente de BIME LIVE.

Los asistentes podrán alojarse en el mismo recinto del festival

Coincidiendo con la festividad del puente de noviembre, la organización espera una mayor asistencia de público, para lo cual han habilitado una zona de acampada en el mismo BEC! que ofrecerá a los asistentes diferentes opciones de alojamiento (camping, glamping e innovadoras cápsulas con todas las comodidades). Las entradas para el BIME LIVE están a la venta por 50 y 85 euros.