Jorge Fernández (Alicante, 46 años) lleva más de un lustro sin presentar un programa en el prime time. Es el rey en la franja pasada el mediodía con La ruleta de la suerte, pero echa de menos el reto del horario de máxima audiencia y cambiar de registro. Vuelve a tener una oportunidad con un nuevo concurso, El juego de los anillos, que Antena 3 estrena en la noche del miércoles (22.40). Fernández aspira a que vaya más allá de los cuatro episodios grabados para este verano: "Me gustaría que fuéramos competitivos en las audiencias y que pudiéramos seguir grabando. Haciendo un símil con el Un, dos, tres, me encantaría que fuera mi concurso del viernes por la noche".

Pregunta. ¿Cuál es el espíritu del concurso?

Respuesta. Es un concurso en el que no puedes dejar de jugar. Lo que engancha es que cuanto más gente lo vea junta, mejor, porque no puedes dejar de jugar. Muchas cosas que deberíamos de saber pero que luego, puestos sobre la mesa, igual no lo tenemos tan claro. Ahí está un poco la clave.

P. ¿Le apetecía cambiar La ruleta de la suerte por algo diferente?

R. Quería compaginar La ruleta, no la dejaré porque es mi programa. Sí que me apetecía hacer otra cosa aparte y pasar a otro horario, a prime time, que hacía siete años que no lo hacía. Es saludable para mí, para la ruleta, para todos. Cambias de registro, tienes esas mariposillas que entran cuando empiezas a grabar algo nuevo, cambias la mecánica. Incluso, después de grabar tres programas, llegué a La ruleta y me sentía hasta mejor, porque no estaba tan encasillado.

P. ¿Participaría en sus propios concursos?

R. Admiro mucho a los concursantes. Alguna vez que he tenido que ir a concursar como persona conocida a algún programa, me impone muchísimo más concursar que presentar. Es miedo a fallar las preguntas que se supone que tenías que saber. En cambio, presentando, no me da miedo a fallar, porque soy yo mismo y tiro para adelante.

P. ¿Cuál es el primer concurso que recuerda?

R. El Un, dos, tres. Mi madre nos ponía la cena y todo el mundo a verlo los viernes. Yo, roto, me quedaba dormido siempre, porque toda la semana entrenaba y jugaba a baloncesto y me lo tomaba muy en serio. Tendría doce o trece años. Y a mitad del concurso, roque.

P. ¿Quién es su referente televisivo?

R. Siempre me ha encantado Javier Sardá. Desde que empecé a ver Crónicas marcianas dije, vaya monstruo, vaya fenómeno. Y Matías Prats. Cuando me lo cruzo en Antena 3 y me abraza pienso, qué suerte tengo.

P. ¿Cuál es su nivel de implicación con los concursantes?

R. Soy un presentador que intento en todos los concursos que he hecho tener el menor guion posible. Les digo siempre a guionistas y directores que me digan la mecánica y yo me las apaño, porque en un concurso tienes que sacar agua de cualquier tipo de pozo que haya. Me gusta mucho la interacción entre los concursantes, el público y yo. Hacer este triángulo, e incluso con los cámaras. Me gusta involucrar a todo el mundo, no estar encorsetado para nada ni tener un prompter ni un autocue. Me gusta sacar chispa de cualquier situación y tener una interactuación muy sana y muy espontánea de las cosas que vayan pasando en ese momento. En cualquier concurso, la clave no es ni el presentador, ni el formato, ni la hora. El casting es la clave. Ahí entra el maestro de ceremonias, que tiene que intentar sacar petróleo de ellos. Un concursante te puede hacer el programa él solo. Hay días en La ruleta que casi ni me esfuerzo, porque me tocan dos o tres concursantes, o uno incluso bueno, y el programa va como solo. Ahora, te tocan tres mataos o tres que no tienen chispa, y tienes que esforzarte el triple, porque no puedes sacar chicha.

P. ¿Qué es lo último que ha visto en la televisión?

R. Ayer, un combate de MMA [artes marciales mixtas], con mi hijo. He estado 15 días en Formentera y no he puesto la televisón. En casa de herrero, cuchillo de palo. No veo casi la tele. Deportes e informativos, no soy muy de series.

P. ¿Qué le falta a la televisión en España?

R. Echo de menos un poco más de apostar por los concursos en prime time. Antes había más concursos, más quizz shows. Y ahora hay demasiada ficción y demasiado reality, pero concursos en sí, que han funcionado toda la vida...