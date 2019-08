‘Influencers’, la nueva cara VIP de los festivales

Marta Montaner fue una de las tres ganadoras de la experiencia Festivaleando en el Mad Cool. Esta comunicadora aragonesa vive en Madrid y se enteró por redes sociales del concurso. Y ella ha tenido "la suerte" de ser una de las elegidas para disfrutar de un festival gratis y con tres amigos: "vienes con colegas, vas a un hotelazo, con todo pagado y encima tienes a una estilista que te aconseja y a un fotógrafo para ti. Te sientes como una reina". Por motivos de trabajo, no había podido venir antes a la popular cita madrileña, pero es asidua a los festivales: "me encanta la música y me parece un planazo". Considera que lo mejor de ser VIP es el tiempo que ganas: "así puedes aprovechar más la experiencia y no te gastas tanto dinero. Es una forma diferente de disfrutar el festival a la que te acostumbras muy rápido". Reconoce que cuando asiste como una persona más siente envidia sana hacia los privilegiados: "los influencers tienen mucha suerte de vivir esto así. Cuando estás en una cola esperando cuatro horas y ves que alguien entra directamente dices ¿Por qué yo no?". Montaner asegura que quiere repetir y para lograrlo asegura que va a ser muy pesada en redes sociales: "al menos para que la gente se entere de que puede participar y viva lo mismo que yo".