Los ‘realities’ británicos deberán de proteger la dignidad de sus participantes

Steve Dymond tenía 63 años cuando acudió en mayo a un reality show británico de la cadena ITV para demostrar a su novia que le era fiel. Pasó una prueba con un detector de mentiras y falló, para mayor regocijo de un público que no tuvo compasión con él. Se fue a su casa entre lágrimas, humillado. Una semana después fue hallado muerto en su casa justo antes de que se emitiera el programa. Se había suicidado. El The Jeremy Kyle Show fue cancelado poco después. Este suceso ha sido el detonante para que la entidad reguladora de telecomunicaciones británica Ofcom anuncie que ha elaborado un plan para proteger "el bienestar y la dignidad" de los participantes de este tipo de espacios en la televisión y en la radio.

Ofcom va a añadir dos nuevas reglas a un código ya existente que, según los medios británicos especializados, podrían cambiar de una forma radical cómo los reality shows son tratados en la televisión británica y que podrían tener también un impacto colateral en informativos y documentales En estos dos últimos con la utilización de público como testigos de algo sucedido o al preguntarles por su opinión. El suicidio de Dymond se ha sumado al incremento de protestas por parte de espectadores preocupados por el bienestar de los participantes de programas en los que se trata su vida personal y se exponen al público.

Las dos nuevas reglas son sencillas en sus enunciados, pero estarán muy vigiladas. La primera: "Se debe prestar la debida atención al bienestar y la dignidad de los participantes en los programas". La segunda: "A los participantes no se les debe causar angustia o ansiedad injustificadas al participar en los programas o por la emisión de los mismos [público incluido]". Y no están pensadas solo para participantes de realities como Dymond, Ofcom también incluye documentales, informativos, llamadas telefónicas en los programas, concursos de televisión de preguntas, talent shows y cualquier tipo de factual (entretenimiento de no ficción). No están incluidas las series, las comedias de situación ni los culebrones, explica el regulador.

Programas como The Jeremy Kyle Show a menudo juegan con momentos embarazosos de sus participantes, empujados por el programa a hacer y decir cosas de las que luego se pueden arrepentir en búsqueda de una mayor audiencia. Las nuevas normas buscan también concienciar a la gente que se presenta a estos programas sobre las posibles consecuencias públicas que puedan tener sus apariciones. Ofcom no quiere que esto suponga trabas para que los realities cuenten con "gente con vulnerabilidades" ya que admite que "son programas de claro interés público". El organismo ha explicado que trabaja ya para ayudar a las cadenas a interpretar y aplicar estas nuevas reglas y ver qué tendrán que hacer con los participantes antes, durante y después de las producciones. Y, a raíz del caso de Dymond, también pone como ejemplo que se estudiará el uso de detectores de mentiras.

Promoción de 'The Jeremy Kyle Show'.

Las nuevas medidas propuestas han recibido alguna crítica. "Obviamente, la obligación de proteger es muy importante de hacer de forma correcta, pero esto suena preocupante y posiblemente sea impracticable. ¿Cómo de realista puede ser que un programa de información con un equipo pequeño y un gran volumen de historias lleve a cabo pruebas psiquiátricas en cada potencial participante vulnerable?, por ejemplo", ha dicho un alto ejecutivo de una importante cadena británica al periódico The Guardian. También se pone en duda si las cadenas pecarán de precaución a partir de ahora. Las reglas no se aplicarán a contenido emitido solo por Internet o a través de plataformas como Netflix o YouTube.

"La gente que participa en programas de televisión y radio deben de ser atendidas de forma adecuada por las cadenas, y estas reglas asegurarán que así sea", ha dicho el Director de calidad de contenidos de Ofcom, Tony Close. "Estas nuevas garantías deben de ser efectivas. Así que estamos escuchando atentamente a participantes, cadenas, productoras y psicólogos antes de hacerlas efectivas", ha añadido Close. Ofcom quiere estudiar todas las posibilidades a partir de septiembre y aplicar las reglas antes de final de año.

La reguladora ya tenía de antes una guía por la que los participantes menores de 18 años sí que están vigilados y por la que a las cadenas se les exige que ofrezcan un contexto para minimizar o evitar ofensas que puedan ser causadas cuando los programas presentan humillaciones, sufrimiento o la violación de la dignidad de alguien. El código existente también ofrece recursos a la gente que aparezca en programas y quiera hacer objeciones a una representación injusta o a una violación injustificada de su privacidad.

El pasado mes de marzo, un exconcursante de 26 años del reality Love Island, en el que un grupo de solteros busca el amor de su vida en Mallorca, se quitó la vida, menos de un año después de que otra exconcursante hiciese lo mismo en junio de 2018. Precisamente, este reality, también de ITV, tendrá las próximas Navidades una edición invernal que podría ser el primer programa en aplicar las nuevas reglas.