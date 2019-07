Guía del Arenal Sound 2019: cartel, entradas y todo lo que debes saber del festival

El décimo aniversario del Arenal Sound reunirá esta semana a 300.000 jóvenes en la localidad castellonense de Burriana, un público que en su mayoría tiene entre 18 y 25 años. El festival abrirá sus puertas el martes 30 de julio y no las cerrará hasta el lunes 5 de agosto. Durante estos seis días de fiesta, hasta 60.000 personas podrán concentrarse en un recinto que este año contará con 10.000 metros cuadrados más. En lo más alto del cartel, artistas como Martin Garrix, Thirty Seconds to Mars, Fangoria, Vetusta Morla, Morat, Karol G, C. Tangana o La Pegatina.

10 cosas que debes saber si vas al Arenal Sound

El Arenal agotó los abonos 14 horas después de sacarlos a la venta, pero todavía hay entradas de día disponibles . Y sí, este año son nominativas, por lo que deben coincidir los datos con los del DNI ya que al llegar al festival “se realizará la comprobación”. Si no es así, el usuario deberá acudir al stand de incidencias y abonar 20 euros por cada ticket, cantidad correspondiente al cambio de datos.

El Beach Club será el escenario principal del festival durante los dos primeros días , pero abrirá sus puertas durante las seis jornadas. El martes y el miércoles el horario será de 14.00 a 20.00 y a partir del jueves prolongará su cierre hasta las 06.30 de la madrugada. Durante las dos primeras jornadas también habrá programación nocturna en este lugar de la playa dentro de las sesiones de Movistar+ Lite, que programarán películas, series y monólogos desde las 23.00 hasta las 02.00.

El recinto principal del Arenal solo abrirá de jueves a domingo desde las 18.00 hasta las 06.30 de la madrugada . No se podrá introducir comida y bebida en el recinto, pero sí en el área de acampada.

Las zonas de descanso del Arenal Sound serán dos: Arenal y Malvarrosa . Ambos espacios abrirán a primera hora del martes 30 de julio y cerrarán el lunes 5 de agosto a las 14.00. Aún hay entradas disponibles para dormir en Malvarrosa (eso sí, solo podrán comprarlo aquellos que cuentan con un abono para asistir al festival). Estas zonas contarán con un servicio de pago de recarga de móviles y powerbanks, y consignas donde dejar objetos de valor. Además, habrá duchas mixtas y abiertas y baños de pago especiales con duchas individuales y enchufes.

Habrá 3 centros de acreditaciones independientes para recoger las pulseras , según el tipo de entrada que cada usuario tenga. Esta solo se podrá canjear en el centro correspondiente. “Para agilizar el proceso de acreditaciones”, desde el festival recomiendan llevar impreso el abono general o el VIP y el ticket para acceder a la zona de descanso.

Los menores de 16 a 18 años que deseen acceder al Arenal tendrán que rellenar el formulario de autorización de la web firmado por los padres o tutores legales, y llevarlo impreso junto al DNI. Los menores de 16 también tendrán que ir acompañados de un adulto , y los que tengan menos de 10 años podrán acceder gratis al festival.

El domingo 5 de agosto se celebrará la fiesta Clandestino de 14.00 a 18.00 , “el secreto mejor guardado del Arenal Sound”. Será en el Beach Club y para acceder es necesario tener abono general o VIP y pulsera de Clandestino. No es válida la entrada de día del domingo.

La moneda oficial del festival son los Tuents by Tuenti y en los puestos de comida y de ropa se paga con dinero normal. Y una cosa importante: este año no habrá cajeros dentro del recinto.

Existe una zona habilitada para estacionar vehículos ubicada en Novenes de Calatrava , junto a la zona de descanso Malvarrosa. No se podrá aparcar en el Paseo Marítimo

Hay un servicio especial de buses, Sounder Bus, que incluye trayectos ilimitados durante las 24 horas del día y que conectan la zona de descanso Malvarrosa con la zona de descanso Arenal.

Cartel

Programación por días

Recogida de acreditaciones y pulseras

Mapa del recinto

Cómo llegar a Burriana

Bus : De Festivales organiza rutas en autobús desde más de 30 ciudades de toda España hasta las zonas de descanso del Arenal.

Tren : La estación más cercana al festival es la de Burriana - Alquerías del Niño Perdido. Desde este punto sale una línea de autobuses hasta la playa, con parada en el recinto.

Avión : Los aeropuertos más cercanos los de Valencia y Castellón.

Taxi : Radio Taxi Castellón (de 09.00 a 19.00: 626 313 130, 666 524 553 y 626 638 776) y Taxis 24 horas (964 23 74 74)

Sounder Bus: El bono Sounder Bus HICID permite viajar de forma ilimitada en las rutas habilitadas para el festival y el resto de sus líneas del 1 al 7 de agosto:

Ruta especial entre Malvarrosa y Arenal y desde la estación de RENFE a Burriana Rutas especiales desde otras poblaciones: Burriana - Castellón y Moncofa - Burriana

Entradas del Arenal Sound