Planeta Sound 2019: La gira espacial de Izal aterriza en Ponferrada

La increíble historia del hombre que quería volar y no sabía cómo es una canción de Izal, pero no es tema más, es el hilo del que tira el imaginario de una banda que este año está presentando Autoterapia fuera de los festivales. Una gira que anunciaron a finales de 2018, cuando no descartaron realizar alguna actuación puntual en algún festival: “será una presencia mínima, algo pequeño, algo que nos apetezca”. Pues les ha apetecido y su nave ha cambiado de rumbo para aterrizar en Ponferrada, que este fin de semana celebra su primer gran festival de música, el Planeta Sound.

Este evento musical tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de julio y se celebrará en el Estadio Municipal De Atletismo Colomán Trabado. En su estreno, Planeta Sound destaca por contar con una programación muy indie, incluyendo el cartel a los principales artistas y bandas de este género en España, como son Carlos Sadness, Miss Caffeina, Viva Suecia, Zahara, Depedro o Varry Brava. El recinto del festival, ubicado en el centro de la ciudad, dispondrá de una zona de acampada ubicada a muy pocos metros, en el Parque del Oeste. Además, contará con un gran espacio donde los asistentes podrán aparcar sus vehículos.

La asociación leonesa Come y Calle! será la responsable de la zona de restauración y del mercado de un festival que también tendrá un espacio reservado para los más pequeños, Planeta Kids. Está zona para niños de entre 3 y 12 años se compone de tres territorios y en cada uno se realizarán diferentes actividades infantiles: danza, teatro, gastronomía, hinchables, fiesta de la espuma, tiro con arco, y hasta un territorio para toda la familia con zona de descanso compartido. Para disfrutarlo hay que reservar con antelación: 25 euros por el acceso a todo el festival, 15 euros para disfrutar de una jornada y 5 euros la hora si se quiere un pase más reducido).

Pero Planeta Sound también invadirá las calles de Ponferrada, ya que el sábado y domingo habrá sesiones vermut con conciertos gratuitos en la Plaza Fernando Miranda (20 de julio) y en la Plaza del Ayuntamiento (21 de julio). Y los más previsores ya han reservado su entrada para disfrutar de la cata de vinos de El Bierzo que se celebrará el sábado en el Museo del Ferrocarril. De hecho, la organización ha querido destacar la importancia de la cultura en esta localidad leonesa y para ello, facilitará a los asistentes del festival el acceso a todos los museos de la ciudad.

Los abonos generales y las entradas VIP se pueden adquirir online hasta el jueves 18 de julio, a un precio de 55 euros y 100 respectivamente. Además, para los que estén buscando alojamiento, pueden adquirir el camping para todos los días por 5 euros. Del mismo modo, durante los días 19 y 20 se podrán comprar estos boletos en la taquilla del festival.

Horarios del Planeta Sound

*Maryland sustituye a Super Ratones, que ha cancelado su gira por España