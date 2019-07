¿Qué ver hoy en TV? | Lunes 15 de Julio de 2019

HBO

Regresa la miniserie ‘De la Tierra a la Luna’

Para conmemorar el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, HBO recupera De la Tierra a la Luna, producida por Tom Hanks, que obtuvo en 1998 el Emmy y el Globo de Oro a la mejor miniserie en 1998. En esta ocasión, los efectos visuales realizados en definición estándar en su versión original han sido reemplazados por efectos CGI completamente nuevos basados en modelos de referencia de la NASA. La producción reúne un espectacular reparto que integra, entre otros, a Adam Baldwin, Sally Field, Mark Harmon, Chris Isaak, Elizabeth Perkins, Jobeth Williams y Rita Wilson.

17.10 / TCM

Solo el cielo lo sabe

All That Heaven Allows. EE UU, 1955 (84 minutos). Director: Douglas Sirk. Intérpretes: Jane Wyman, Rock Hudson.

En la segunda mitad de la década de los cincuenta, el cine de Douglas Sirk llegaría hasta cumbres del melodrama como Escrito sobre el viento, Ángeles sin brillo y Tiempo de amar, tiempo de morir. En Solo el cielo lo sabe, Sirk plasma un sombrío retrato de la burguesía estadounidense y ahonda en su doble moral a través del romance entre una viuda aristócrata y un hombre de campo. Sirk combina la amarga crítica social con el denso sabor del melodrama al límite y muestra su arrojo para sacralizar las más pasionales historias de amor.

22.00 / Movistar Drama

El intercambio

EE UU, 2008 (140 minutos). Director: Clint Eastwood. Intérpretes: Angelina Jolie, Gattlin Griffith, John Malkovich, Colm Feore, Michel Kelly.

El intercambio no es una de las obras mayores de Clint Eastwood, y no es ajeno a ello el que se encuentre enmarcada entre dos películas excepcionales como Cartas desde Iwo Jima y Gran Torino. Sin embargo, ya quisieran cientos de filmes poseer su solvencia, su sentido del ritmo y su trabajada puesta en escena. Eastwood se aferra de nuevo al clasicismo formal y se lanza a relatar la terrible historia de una mujer cuyo hijo ha desaparecido; meses después, verá cómo la policía le devuelve otro niño, asegurando que se trata de su vástago. La mirada de Eastwood, firme, contundente, trasciende el melodrama para crear un retrato de una sociedad corrupta que sojuzga a los seres humanos.

22.40 / Telecinco

Una tensa nochebuena para la Brigada

La Nochebuena del año 1977 en Torremolinos se presenta agitada: con Bruno convaleciente y fuera de la Policía, la Brigada intenta encontrar a quien le disparó y las pesquisas se centran en Roque. Por su parte, Atila organiza una reunión en la que convoca a todos los líderes del tráfico de drogas, una emboscada de la que sabe que será muy difícil salir vivo. Entretanto, a Leo le ofrecen un destino muy tentador; además, debe declarar sobre el expediente de Bruno y, con ello, casi decidir el futuro de la Brigada.

22.40 / La 1

Último capítulo de ‘La otra mirada’

La serie La otra mirada se despide con un último episodio cargado de acontecimientos, en el que la Academia se llenará de tensión cuando Rafael Peralta se convierta en el nuevo dueño y envíe una orden de cierre. Las alumnas y profesoras no se lo pondrán nada fácil y se unirán para intentar evitar el cierre de la institución. Para ello contarán con la ayuda de las trabajadoras de la fábrica de Peralta que, movidas por Vicente, se unirán a la movilización.

22.55 / Calle 13

Millennium 1: Los hombres que no amaban a las mujeres

Suecia, 2009 (152 minutos). Director: Niels Arden Oplev. Intérpretes: Noomi Rapace, Michael Nykvist, Sven-Bertil Taube.

Quizá sea esta primera entrega de la franquicia Millennium la que mejor aproveche el espíritu de las novelas originales, aunque alterne errores y atractivos: entre los primeros, la imposible reducción de 700 páginas a un metraje más o menos convencional; entre los segundos, un buen pulso para crear secuencias tan convulsas como intensas. Finalmente, el relato funciona también como creador de un icono cinematográfico: la extraordinaria Noomi Rapace, que consigue que nadie pueda imaginar a otra Lisbeth Salander que no lleve su rostro.