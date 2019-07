Hayes Carll, un gran nuevo forajido, encabeza el Huercasa Country Festival

La música norteamericana tiene ya una cita clásica en el Huercasa Country Festival de Riaza, que celebra su sexta edición este viernes 5 y el sábado 6 de julio. Una fiesta que este año cuenta con un maestro de ceremonias muy poco conocido en España, pero con una destacada reputación en Estados Unidos. Su nombre es Hayes Carll.

El cantante de Texas no es un músico de hype ni tampoco un rescatador de sonidos revival. Es verdadera sangre del estado de la estrella solitaria, un merodeador que supura country contemporáneo por todos los poros. Su música nace de la tradición del mejor country texano y del imprescindible movimiento de los outlaws, liderados por gente como Willie Nelson, Johnny Cash, Kris Kristofferson y Waylon Jennings.

Como ellos, Hayes Carll transmite entereza, con todas las señas de identidad sonoras del género vaquero, mientras mastica relatos de supervivencia y lucha cotidiana en lo profundo de Norteamérica. Reconocido por la prestigiosa revista American Songwriter como uno de los nuevos puntales del country, Carll debutó en 2002 con el disco Flowers & Liquor y desde entonces ha pilotado una carrera ascendente, teniendo en el álbum KMAG YOYO su mayor éxito. En todo este tiempo, ha transitado por distintos papeles como el de contador confesional, al más puro estilo Townes Van Zandt, o el de aguerrido fuera de la ley con el acompañamiento de banda.

Su debut en España de la mano del Huercasa Country Festival servirá para que defienda las canciones de su último trabajo, What It Is, en el que presenta su cara más acorde al sonido americana contemporánea. Menos tradicional, pero sin perder de vista su base de raíz country. Recuerda por momentos a todo un Steve Earle. Y no es para menos. Hayes Carll es un gran nuevo forajido, todavía desconocido en España.

Junto a él, estarán en el escenario de Riaza artistas de la talla de Quique González, que regresa a los escenarios tras su parón de más de un año, Will Hoge, The Long Ryders o Ashely Campbell. Una magnífica cita para los amantes de la americana.