¿Qué ver hoy en TV? | Jueves 27 de Junio de 2019

17.30 y 20.30 / Cuatro

Semifinales del Europeo sub-21

Doble cita con las semifinales del Eurooeo sub-12 que se está jugando en Italia y San Marino. Las primeras en saltar al campo (17.30) serán las selecciones de Alemania, vigente campeona de la categoría, y Rumanía, la sorpresa del campeonato. En la segunda (20.30), España se medirá a Francia después de darse un festín de goles (5-0) en el último encuentro de la fase de grupos ante el combinado de Polonia. Tras una fase de grupos en la que se complicaron las cosas, los de Luis de la Fuente consiguieron entrar en semifinales en un vibrante encuentro ante el combinado polaco. Francia, por su parte, se clasificó después de empatar ante Rumanía con un resultado que les bastaba a ambas selecciones para pasar a semifinales.

20.00 / La 2

‘¡Atención obras!’ entrevista a Alaska

Cayetana Guillén Cuervo entrevista esta semana en ¡Atención obras! a Olvido Gara, más conocida como Alaska. La artista contará las claves de las 13 versiones y los dos temas inéditos que conforman el nuevo trabajo de Fangoria, Extrapolaciones y dos preguntas 1989-2000. El dúo formado por Nacho Canut y Alaska celebra su 30º aniversario en la escena musical española. Emulando el disco de versiones de David Bowie Pin Ups, Alaska y Nacho versionan canciones de grupos españoles de los 90 como OBK, Los Planetas, Killer Barbies o McNamara. Un disco producido por Guille Milkyway y con el diseño de portada de Juan Gatti.También hablará con la coreógrafa Olga Pericet y descubrirá el Festival Clásicos en Alcalá. Por último, en la sección musical, el Festival de Músicas Sacras de Fez.

21.45 / Antena 3

‘El hormiguero’ recibe la visita de Parchis

¿Recuerda la ficha roja, la amarilla o la azul? Fueron todo un fenómeno mundial en los años 80. Vendieron más de veinticinco millones de discos por todo el planeta y rodaron siete películas. El programa quiere rendir un homenaje a ‘Parchís’. El popular grupo infantil supuso entonces una revolución en nuestro panorama musical y se convirtió en un auténtico fenómeno de masas. Para hablar de la magnitud que alcanzó el grupo, el programa recibirá a tres de sus integrantes: Tino Fernández (la ficha roja), Yolanda Ventura (a amarilla) y Frank Díaz (la azul). Ellos presentarán Parchís: el documental, que llega a Netflix el próximo 10 de julio y en el que descubren cómo vivieron desde dentro aquellos años tan intensos.

22.00 / Movistar Estrenos

‘Mi obra maestra’

Argentina, 2018 (100 minutos). Director: Gastón Duprat. Intérpretes: Guillermo Francella, Luis Brandoni, Raúl Arévalo.

Un famoso galerista y un pintor en franca decadencia a los une una vieja e interesada amistad (sus universos e ideas son opuestos, lo que genera infinitas discusiones entre ambos) son los protagonistas de esta sencilla pero eficaz comedia soportada sobre los pilares de dos interpretaciones de altura, las de los veteranos Guillermo Francella y Luis Brandoni, acompañados en esta ocasión por el español Raúl Arévalo. Premio del Público en el Festival de Valladolid.

22.00 / Telecinco

Nueva expulsión en ‘Supervivientes’

Colate o Fabio: el elegido por la audiencia se trasladará junto a Chelo y Mahi al Barco Varado en esta entrega de Supervivientes, conducida por Jorge Javier Vázquez con la colaboración de Lara Álvarez desde Honduras. Entre los tres se abrirá un televoto para elegir quién de ellos regresa definitivamente a España. La visita a la isla de Rafa, el novio de Mahi, y la reaparición de Violeta en el plató, tras tener que interrumpir su concurso por razones médicas, centrarán también la atención de esta gala.

22.30 / La Sexta

Un director técnico que pone gasolina

Esta semana, El jefe infiltrado, será el director técnico de una gasolinera, camuflado bajo la identidad falsa de un friki de los videojuegos que no ha trabajado en su vida. Se infiltrará entre sus empleados para comprobar in situ si trabajan en la línea marcada por la empresa. Allí comprobará, entre otras anomalías cotidianas, que algunas tareas pueden ser tan desagradables que él mismo se negará a realizarlas. Además, rrabajará también con un técnico de mantenimiento que para compensar su falta de formación hace trabajar a otros. Pondrá en duda la capacidad de un gasolinero de llevar a cabo su trabajo y la responsabilidad que implica y comprobará que un trabajador con carencias y un sistema de cobro anticuado le pueden generar muchas desventajas.

22.55 / Cuatro

Complicadas decisiones en ‘Mentes criminales’

Los miembros de la Unidad de Análisis de Conducta se enfrentan a un caso peligroso en esta entrega Mentes criminales En este capítulo, titulado ‘Ala rota’, los efectivos de la unidad investigan un caso donde hay un alarmante número de muertes por sobredosis de pacientes que acaban de terminar su rehabilitación. Esta información se la facilitará un antiguo profesor que tuvo Lewis. A su finalización, se emitirán los capítulos 'Aniquilador', 'Luz roja' 'Villa paria', y, por último, ‘Abundancia de objetivos'.

23.55 / La 2

‘Crónicas’ retrata la soledad no deseada

En esta nueva entrega, Crónicas se acerca a la soledad oculta, un fenómeno creciente en la sociedad actual. Unida al aislamiento y la fragilidad, y a veces a la enfermedad, es difícil de detectar. Muchas veces, la compañía puede ser un primer paso en la lucha contra esa soledad no deseada. Pero el concepto de soledad es en sí mismo complicado, necesita mucho más: el acompañamiento no lo es todo. Combatir la soledad podría convertirse en uno de los principales retos de las sociedades modernas; y aunque las cifras hablen de más de dos millones de personas mayores de 65 años que viven solas en España, vivir solo no significa necesariamente sentirse solo. Combatirla, especialmente entre los mayores, es uno de los retos de las sociedades modernas

0.15 / La 1

'Ghost Rider (El motorista fantasma)'

Estados Unidos, 2007 (105 minutos). Director: Mark Steven Johnson. Intérpretes: Nicolas Cage, Wes Bentley, Eva Mendes.

Después de barajar varios nombres, fue finalmente el cineasta Mark Steven Johnson (Daredevil) el encargado de dirigir esta irregular (presenta algunos momentos realmente espectaculares) adaptación del cómic Ghost Rider, un motorista que vendió su alma al diablo y que acabó poseído por un demonio. A la cabeza del reparto de esta historia inspirada en el mito de Fausto, un correcto Nicolas Cage. Lo mejor, sin duda, sus efectos especiales.