¿Qué ver hoy en TV? | Viernes 21 de Junio de 2019

20.30 / La 2

‘Días de cine’ recuerda a Judy Garland

En el 50º aniversario del fallecimiento de Judy Garland Días de cine recordará a la actriz norteamericana cuando se cumplen, además, 80 años del estreno de la mítica película El mago de Oz. Además, el espacio presentado por Elena S. Sánchez se detendrá en el estreno de la cuarta estrena de Toy Story y en otros estrenos destacados de la semana. Entre ellos destacan el drama adolescente En los 90, la película argentina Nahuel (Temporada de caza) y dos títulos mexicanos: Esto no es Berlín, ambientada en el México de finales de los 80, y Nuestro tiempo, la nueva película de Carlos Reygadas. Además, un recuerdo para el director italiano Franco Zeffirelli, fallecido recientemente.

21.30 / La Sexta

Ruta por la costa del ladrillo

Esta noche, laSexta columna estrena una nueva entrega bajo el título ‘Pesadilla en tu playa: ruta por la costa del ladrillo’. En pocos días, millones de españoles empezaremos a visitar nuestras playas. En muchos casos, nos encontraremos con costas cada vez más construidas, con destinos turísticos sobreexplotados e incluso zonas en las que es aconsejable no bañarse. Una ruta por la parte de nuestro litoral amenazado por la construcción. Proyectos urbanísticos que bordean la Ley de Costas ponen en riesgo el motor de un país que vive del turismo. ¿Qué más perdemos si arruinamos las playas? El programa presentado por Antonio García Ferreras analiza cómo las grúas han vuelto a colonizar las costas y cómo la legislación actual ampara al respecto a quienes decide el Gobierno

22.00 / Movistar Estrenos

‘Ha nacido una estrella’

A star is born. Estados Unidos, 2018 (135 minutos). Director: Bradley Cooper. Intérpretes: Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott, Rafi Gavron.

El actor Bradley Cooper (también coprotagonista junto a una correctísima Lady Gaga) debutó como realizador con este interesante remake actualizo del clásico dirigido por William A. Wellman en 1937 (y posteriormente por George Cukor). Oscar y Globo de Oro a la mejor canción por Shallow. Además, nominada también a otros siete Oscar (entre ellos, película, actriz y actor principal y guion adaptado) y a otros cuatro Globos de oro (película dramática, director y actriz y actor de drama).

22.00 / La 1

Fernando Tejero, protagonista en ‘Cena con mamá’

Esta semana, en Cena con mamá, Cayetana Guillén Cuervo viajará a Córdoba para conocer, de la mano de Fernando Tejero, la ciudad donde nació y creció el actor ganador de un premio Goya. Juntos visitarán los lugares más bellos y emblemáticos de la ciudad. Pararán a tomarse algo en un típico patio cordobés, donde el actor le confesará que se crió con su tía abuela y no con su madre, María. Con la ayuda de Cayetana, Fernando sorprenderá a su madre con una espectacular cena (con un menú cordobés reinventado por Carlos Maldonado) por ser “maravillosa”, “un ejemplo de mujer luchadora y trabajadora” y dedicarse “100% a su familia”.

22.00 / Telecinco

‘Mi casa es la tuya’ recibe a Los Morancos

“La vida hay que tomársela con humor” es el leitmotiv que Jorge y César Cadaval han aplicado a su trayectoria profesional. Cuarenta años sobre los escenarios han convertido a Los Morancos en uno de los dúos cómicos más importantes del país. Los Morancos revolucionan la casa de Bertín Osborne en la nueva entrega de Mi casa es la tuya. Descubrirán múltiples anécdotas y la clave del éxito para triunfar sobre los escenarios durante 40 años en una velada en la que Maite, hermana de Jorge y César Cadaval, contará algunos de los secretos del famoso dúo humorístico. Además, se pondrán en la piel de Omaíta y Antonia, dos de sus personajes más emblemáticos, para interpretar su singular versión de New York, New York. Las risas, el buen humor y el espectáculo estarán presentes a lo largo de esta conversación, en la que Jorge Cadaval compartirá con el presentador diversas anécdotas “reales”: una vivida en uno de los baños de la Casa Real de la que fue partícipe Juan Carlos I y otra en la que hicieron creer a Felipe VI que eran unos auténticos guiris.

22.00 / DMAX

DMAX se une a la celebración del Día de la Música a ritmo de Queen

La música se convertirá en la protagonista de DMAX. El canal se unirá a la celebración internacional del Día de la Música con una programación especial que comenzará con la emisión de Freddie Mercury: The Great Pretender, un documental centrado en la figura del cantante de Queen que desvela el lado más personal y desconocido de este maestro de la música. La noche continuará con el documental Queen: Days of Our Lives, un trabajo donde conocer pormenorizadamente el proceso creativo y artístico de cada uno de los discos de la famosa icónica banda británica liderada por Mercury.

22.15 / La 2

Día Europeo de la Música

Este viernes, La hora musa regresa a La 2 con un especial de música en vivo que reunirá a los espectadores en torno a la televisión para conmemorar el Día Europeo de la Música. El programa contará con el pop festivo y elegante de Zahara y la mítica banda de rock asturiana Ilegales. Ambos contarán con cameos especiales, como Josele Santiago (Los Enemigos) y la propia Maika Makovski, maestra de ceremonias y presentadora del programa.

23.15 / La 1

‘Donde comen dos’ cierra su temporada

En esta última entrega de la temporada, Donde comen dos viaja a Galicia para visitar a la chef Lucía Freitas y compartir mesa y mantel con el actor vigués Manuel Manquiña y con el exjugador de baloncesto Fernando Romay. A esta tierra llegarán Langui y Pablo Pineda como auténticos vikingos y protagonizarán un desembarco en Catoira, en Pontevedra. Además, harán una parte del Camino de Santiago y pasarán una noche de miedo en el sanatorio de Cesuras. Por último, aprenderán a cocinar pulpo y a comer marisco en el restaurante Mar Viva en A Coruña.