Guía para el Azkena Rock Festival 2019: cartel, horarios y entradas

Este viernes 21 de junio comienza en Vitoria-Gasteiz uno de los festivales más esperados del año: el Azkena Rock. El recinto de Mendizabala abrirá sus puertas durante este fin de semana para celebrar la decimoctava edición de esta emblemática cita musical. Este año, como ya es habitual, también contará con grandes referentes musicales en el cartel como Wilco, Stray Cats, The B-52'S y The Cult, que tocarán en directo su memorable Sonic Temple. Pero también habrá hueco para una de las bandas españolas más importantes del momento, Morgan, que actuará la noche del sábado en la capital vasca.

El Azkena Rock, que el año pasado reunió a 31.000 personas, volverá a contar con una programación paralela en la ciudad, los conciertos gratuitos en la Plaza de la Virgen Blanca. Así, antes de que se abran las puertas del recinto a las 17.00, y durante los dos días del festival, la fiesta comenzará en el centro de Vitoria a partir de las 13:30. El show del viernes lo protagonizará Tami Neilson y Danny and The Champions of The World se encargarán de hacer lo propio el sábado. En las dos jornadas el espectáculo musical terminará en Mendizabala, que cerrará el telón del ARF a las 6.30 de la madrugada.

5 cosas que debes saber

No se podrá acceder al recinto con comida ni bebida. Eso sí, dentro ofrecen comida para vegetarianos y celíacos.

Entre los servicios disponibles dentro del festival destacan los cajeros, En este sentido, el pago de las compras se puede realizar en efectivo y con tarjeta.

Si acudes con vehículo propio dispones de un aparcamiento gratuito anexo al recinto.

En caso de que la batería de tu móvil se agote, podrás alquilar baterías para cargar el móvil en la entrada del recinto o en el camping.

Los vasos del Azkena son reciclables y se alquilan por 3 euros (puedes quedarte el vaso o devolverlo y recuperar el dinero, así como canjearlo por merchandising oficial del festival o por un descuento para la entrada de 2020).

Horarios del Azkena Rock 2019

Viernes

ampliar foto Pincha aquí para ver los horarios del viernes

Sábado

ampliar foto Pincha aquí para consultar los horarios del sábado

Mapa del recinto

ampliar foto Pincha para ver de cerca el mapa del recinto

Cómo llegar al Azkena

Líneas L2 (a y b) - Parada Mendizorrotza

Línea L8 - Parada Portal de Lasarte

Para volver por la noche

Gautxorri G3 parada c/Castilla 80

*En taxi: Radio Taxi: 945 27 35 00

Zona de acampada

El camping está ubicado al lado del recinto del Azkena, en las campas de Mendizabala, el anillo verde de Vitoria. Todos aquellos que tengan su abono para alojarse aquí podrán acceder desde el jueves a las 17.00 hasta el domingo a las 15.00. Aquí, los asistentes si podrán introducir comida y bebida.

El precio del abono general del festival para los dos días es de 120 euros, 130 se incluye camping. Y las entradas de día están a la venta por 65 euros. El horario para recoger las pulseras y el de la taquilla es el siguiente:

Jueves (Desde las 15.00 hasta las 22.00)

Viernes y sábado (Desde las 15.00 hasta las 02.00)

*Los menores de 15 años podrán acceder gratis, los de menos de 16 tendrán que ir acompañados por un adulto y los menores de 18, pero mayores de 16, deberán ir con una autorización firmada por sus padres.