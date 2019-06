¿Qué ver hoy en TV? | Domingo 16 de Junio de 2019

15.00 / Movistar Drama

Nacido el cuatro de julio

Born on the fourth of july. EE UU, 1989 (138 minutos). Director: Oliver Stone. Intérpretes: Tom Cruise, Willem Dafoe, Raymond J. Barry, Caroline Kava.

El segundo Oscar de Oliver Stone. También su segunda visita al universo de los combatientes de Vietnam, ahora en forma de estallido antibelicista. Tras la notable Platoon, Stone retrata a Tom Cruise como un joven voluntario que marcha a la guerra para volver destruido, paralítico y desengañado. Su tragedia es la de muchos otros. Stone ahonda en el personaje, pero también en quienes le rodean, y lo hace con sólida convicción y rigor dramático para ofrecer una excelente película que huye del panfleto fácil.

15.25 / TCM

Grupo salvaje

The Wild Bunch. EE UU, 1969 (138 minutos). Director: Sam Peckinpah. Intérpretes: William Holden, Robert Ryan, Ernest Borgnine.

La primera detonación de ferocidad en el cine de Sam Peckinpah llegó con Grupo salvaje. El director jamás volvería a la ternura mostrada, siete años antes, en Duelo en la alta sierra, y sus personajes bordearían desde entonces la crueldad y abrazarán siempre el desencanto y el desarraigo. No es casual que la primera secuencia de Grupo salvaje muestre a unos niños riendo ante un escorpión devorado en un hormiguero, mientras son observados por los avejentados forajidos. La crueldad infantil preludia el inminente estallido de violencia. Sam Peckinpah aprovecha las amargas miradas de sus actores para volcarse en el retrato de unos personajes crueles y desarraigados, aunque también hombres de honor inquebrantable. Nadie volvería a retratarlos con tal magnitud hasta que, 23 años después, Clint Eastwood filmase Sin perdón.

21.00 / Cuatro

España debuta en el Europeo Sub-21

El Campeonato de Europa Sub-21 de fútbol se disputa hasta el próximo 30 de junio. La selección española debuta hoy en el torneo frente a uno de los anfitriones, Italia, que acoge el campeonato junto a San Marino. España busca su quinto Europeo, pero también está en juego la asistencia a los Juegos de Tokio de 2020, premio que obtendrán los cuatro semifinalistas.

21.30 / La Sexta

Inés Arrimadas acude a ‘El objetivo’

La portavoz de Ciudadanos, Ines Arrimadas, acude esta noche al plató de El objetivo, donde responderá a las preguntas de Ana Pastor en una semana en la que su partido protagoniza acuerdos en ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Además, el espacio analizará el cambio en el poder local por medio de su hemeroteca y tratará el tema de los sueldos de los principales regidores.

22.00 / Neox

Otro capítulo de estreno de ‘Los Simpson’

Un domingo más, Neox emite un capítulo de estreno de la última temporada de la serie animada Los Simpson. En esta entrega, el profesor Frink utilizará sus conocimientos científicos para que las mujeres le consideren atractivo. Abrumado por los resultados inventa un algoritmo que empareje a los solitarios hombres y mujeres de Springfield. Por otro lado, Marge, Bart y Lisa visitan al abuelo durante el día de San Valentín en la residencia, donde descubrirán que los mayores han caído en un estado de alucinación inducida.