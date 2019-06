Màxim Huerta regresa a la televisión con un programa en La 1

Màxim Huerta regresa a la televisión con un magacín en La 1 titulado A partir de hoy, que se estrenará este verano. El programa, que todavía no cuenta con fecha de estreno pero del que se prevén 39 ediciones durante los meses estivales, supone el primer gran proyecto profesional del escritor desde que, en junio de 2018, dimitió como ministro de Cultura una semana después de haber sido nombrado.

Huerta, una cara habitual en la televisión hasta su breve paso por la política, pasó los meses siguientes a su dimisión alejado de la vida pública. Nombrado el 8 de junio ministro del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, el 13 del mismo mes respondió con su dimisión a la revelación de que, entre 2006 y 2008, había pagado sus impuestos a través de una sociedad, con lo que había defraudado a Hacienda 256.778 euros.

Su primera reaparición fue en enero, durante la gala de los Goya, cuando presentó el premio a mejor corto de ficción ("no se preocupen, que ya saben que yo suelo ser breve", bromeó). En abril publicó un libro, Intimidad improvisada. También dio su primera entrevista, a la revista de EL PAÍS Icon. "Reconozco que con un poco de apoyo por parte del Gobierno me habría quedado, pero unos años atrás Pedro Sánchez ya dijo que no tendría a nadie con sociedades en su Gobierno. Y fui consciente de que me había convertido en un problema para él. Luego se ha visto que las varas de medir las tenemos de diferentes tamaños, pero yo a las doce de la mañana ya tenía claro que se había acabado", contó. "Antes de que empezáramos a hablar le dije que dimitía ese mismo día. 'No tengo ningún problema en irme, yo no soy político', así arranqué".

El escritor y periodista es conocido por su experiencia en Telecinco, donde presentó los informativos y colaboró con Ana Rosa Quintana, pero ya ha pasado antes por RTVE. En 2016, presentó el programa de viajes Destinos de película y, en radio, ha sido colaborador de Gente despierta, el programa de RNE.