Steve Forbert protagoniza el Americana Music Madrid

El centro cultural Fernán Gómez será el encargado de albergar el primer festival de Americana Music Madrid (AMM 19), que reunirá a artistas con diferentes interpretaciones de las raíces musicales americanas. Desde el folk al country rock y desde el indie a la tradición del blues, se abarcará todo el abanico del término “americana”. La Sala Guirau y la Sala Jardiel Poncela verán pasar más de 14 grupos nacionales e internacionales entre los que se incluyen grandes maestros del género además de nuevas generaciones.

La Sala Guirau será testigo del comienzo al festival acogiendo el 4 de junio la actuación del cantante y compositor de folk estadounidense Steve Forbert, interpretando los temas de su último disco The Magic Tree (2018). Este concierto tiene a este blog, La Ruta Norteamericana, como prescriptor. Después será el turno de artistas como el cantautor estadounidense Matthew Houck con su proyecto Phosphorescent; el grupo madrileño Club del Río cuyo sonido se inspira en el folk de los 60; y Ryan Bingham, cantante y compositor estadounidense del género Americana ganador de un premio Oscar y un Grammy por The Weary Kind, canción para la película Crazy Heart.

Widow Makers que pasean desde hace quince años su amor por la música americana por todo tipo de escenarios; el cantautor británico Frank Turner acompañado por su banda de soporte, The Sleeping Souls, cuya música se enfoca en géneros como el rock acústico y el folk; la estadounidense Suzanne Vega conocida por su éxito musical en los años 80 que llega con una gira donde vuelve a la pureza folk de sus inicios; el grupo Kitty, Daisy & Lewis con un sonido inclfuenciado por el rockabilly, r&b, swing, country, blues, y rock and roll; y Dale Watson, el músico estadounidense de country acompañado por su bandaThe Lone Stars.

Por su parte, la Sala Jardiel Poncela acogerá los conciertos de Scott H. Biram, productor y músico de blues, rock, country, metal y folk y uno de los one man band más destacados de Estados Unidos; el dúo de música country británico My Darling Clementine formado por el matrimonio Michael Weston King y Lou Dalgleish; la banda de rock Bantastic Fand; el grupo afincado en Madrid, Track Dogs, con una particular fusión de estilos que incluye folk, latino, americana, bluegrass; y sonidos folk, country y rock de raíces americanas de la mano El Santo.

Dentro del festival, la Plaza de Colón acogerá el 14 y 15 de junio un festival internacional de blues con una selección de bandas americanas y nacionales que harán un recorrido por el blues actual. Con la colaboración de la Junta Municipal del Distrito de Salamanca, grupos como Tonky Blues Band, Corey Harris o Billy Boy Arnold se subirán a escena.