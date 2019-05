Conrado Isasa es un músico de larga trayectoria en la escena nacional de música independiente. Fue miembro de A Room With A View (1997-2003), banda de culto con referentes como The Ex, Fugazi o Hüsker Dü. En Insilio, su tercer trabajo como guitarrista, son los nombres de John Fahey, Glenn Jones o Jack Rose los que sirven de punto de partida para un personal disco de american primitive guitar. Diez composiciones propias en las que Isasa sorprende por la profundidad de sus interpretaciones de las músicas de raíz norteamericana, atravesándolas con sabiduría de otras geografías, reales o más abstractas (Uruguay, Cataluña, San Antonio de la Florida, “El mejor lugar del mundo”). Meditativo e inspirado.

Insilio. Isasa. La Castanya.